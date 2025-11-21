Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sortim de casa!

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

La companyia navarresa de dansa Led Silhouette porta a Figueres l'espectacle 'Halley'.

La companyia navarresa de dansa Led Silhouette porta a Figueres l'espectacle 'Halley'. / Figueres a Escena

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Les Antípodes a Agullana

Les Antípodes a Agullana

Tot el cap de setmana

Agullana acull Les Antípodes. La segona edició d’aquest cicle, que cerca generar noves relacions entre les comunitats locals i les societats urbanes, reuneix en aquest racó de l'Empordà, i al llarg de tres caps de setmana, artistes i pensadors. Més informació aquí.

L'expert Amador Vega participa en el cicle aquest divendres, i Paula Vicente és l'artista que ha rebut la Beca Numèric 2025 i que presenta el resultat del seu treball el 6 de desembre.

L'expert Amador Vega participa en el cicle aquest divendres, i Paula Vicente és l'artista que ha rebut la Beca Numèric 2025 i que presenta el resultat del seu treball el 6 de desembre. / Les Antípodes

Bratia porta la música dels Balcans i el jazz a la Cate de Figueres

Bratia porta la música dels Balcans i el jazz a la Cate de Figueres

Dissabte, 22 de novembre - 20 hores

Aquest dissabte actuarà la banda Bratia, que neix de la necessitat del contrabaixista serbi establert a Barcelona Ivan Kovacevic d’unir dos mons musicals: l’infinit món sonor dels països balcànics i l’energia, sobrietat i precisió del jazz manouche, unificats pel nomadisme de la música gitana. Més informació aquí.

Bratia.

Bratia. / Figueres Escena

Espectacle de dansa 'Halley', amb Led Silhouette

Espectacle de dansa 'Halley', amb Led Silhouette

Dissabte, 22 de novembre - 20 hores

Halley és una epopeia contemporània, la carrera desesperada d’un grup que s’enfronta al repte d’haver d’organitzar-se abans que el cometa torni a passar i tot comenci de nou. Els personatges anhelen superar els contratemps i els errors que els separen de la felicitat, perquè la il.lusió no es menja, però alimenta. Es representarà al Teatre el Jardí, a les 20 hores. L'entrada té un preu de 15 euros. Més informació aquí.

Vuit ballarins donen vida a una coreografia tensa i claustrofòbica, el cor de 'Halley' de la companyia Led Silhouette.

Vuit ballarins donen vida a una coreografia tensa i claustrofòbica, el cor de 'Halley' de la companyia Led Silhouette. / Irantzu Pastor

Festa Major de Terrades

Festa Major de Terrades

Tot el cap de setmana

Si busqueu una escapada de tardor amb regust d’Empordà, boscos i plaça Major, Terrades us posa la catifa del 21 al 23 de novembre. La Festa Major s’allarga tres dies i converteix el poble en un petit escenari on passa de tot: pregons, llibres, gegants, cervesa artesana, música en directe i, com a gran novetat d’enguany, el Correterrades. Més informació aquí.

Els gegants de Figueres animen les Festes de Sant Pere amb el ball del seguici i una exposició

Els gegants de Figueres, un dels convidats a la trobada gegantera de dissabte. / JORDI CALLOL

Festa Major d'Hivern de Sant Climent Sescebes

Festa Major d'Hivern de Sant Climent Sescebes

Tot el cap de setmana

La Festa Major d’Hivern de Sant Climent Sescebes se celebra el 22 i 23 de novembre amb teatre gratuït el dissabte a la Sala de Ball —la representació Tres en un banc de la companyia CaTeatre—, i el diumenge amb una missa cantada per la Coral de Sant Climent, sardanes a la plaça Carles Cusí, un vermut popular a la Sala de Ball i, a la tarda, el concert i ball de Festa Major amb l’orquestra Selvatana. Més informació aquí.

FIRES I FESTES DE SANTA CREU. SARDANES

Les sardanes no falten a la festa. / CONXI MOLONS

Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
  2. Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
  3. L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
  4. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  5. Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
  6. La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
  7. Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
  8. Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal

Aliança Catalana i els serveis secrets

Aliança Catalana i els serveis secrets

Víctimes de violència masclista a l'Empordà porten a escena la seva veritat: “Emocionalment he crescut vint anys”

Víctimes de violència masclista a l'Empordà porten a escena la seva veritat: “Emocionalment he crescut vint anys”

El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”

El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà

L'espectacle 'Halley' situa vuit ballarins en un univers inquietant i postapocalíptic

L'espectacle 'Halley' situa vuit ballarins en un univers inquietant i postapocalíptic

Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges

Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges

Novartis aposta pel talent jove a One Young World Summit 2025

Novartis aposta pel talent jove a One Young World Summit 2025

El PLATER preveu que l'Alt Empordà generi 1.526 MW d'energia solar i 1.400 MW d'eòlica

El PLATER preveu que l'Alt Empordà generi 1.526 MW d'energia solar i 1.400 MW d'eòlica
Tracking Pixel Contents