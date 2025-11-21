Sortim de casa!
Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Tot el cap de setmana
Agullana acull Les Antípodes. La segona edició d’aquest cicle, que cerca generar noves relacions entre les comunitats locals i les societats urbanes, reuneix en aquest racó de l'Empordà, i al llarg de tres caps de setmana, artistes i pensadors. Més informació aquí.
Dissabte, 22 de novembre - 20 hores
Aquest dissabte actuarà la banda Bratia, que neix de la necessitat del contrabaixista serbi establert a Barcelona Ivan Kovacevic d’unir dos mons musicals: l’infinit món sonor dels països balcànics i l’energia, sobrietat i precisió del jazz manouche, unificats pel nomadisme de la música gitana. Més informació aquí.
Dissabte, 22 de novembre - 20 hores
Halley és una epopeia contemporània, la carrera desesperada d’un grup que s’enfronta al repte d’haver d’organitzar-se abans que el cometa torni a passar i tot comenci de nou. Els personatges anhelen superar els contratemps i els errors que els separen de la felicitat, perquè la il.lusió no es menja, però alimenta. Es representarà al Teatre el Jardí, a les 20 hores. L'entrada té un preu de 15 euros. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
Si busqueu una escapada de tardor amb regust d’Empordà, boscos i plaça Major, Terrades us posa la catifa del 21 al 23 de novembre. La Festa Major s’allarga tres dies i converteix el poble en un petit escenari on passa de tot: pregons, llibres, gegants, cervesa artesana, música en directe i, com a gran novetat d’enguany, el Correterrades. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
La Festa Major d’Hivern de Sant Climent Sescebes se celebra el 22 i 23 de novembre amb teatre gratuït el dissabte a la Sala de Ball —la representació Tres en un banc de la companyia CaTeatre—, i el diumenge amb una missa cantada per la Coral de Sant Climent, sardanes a la plaça Carles Cusí, un vermut popular a la Sala de Ball i, a la tarda, el concert i ball de Festa Major amb l’orquestra Selvatana. Més informació aquí.
Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
- Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal