Agenda
La Festa Major de Terrades estrena el Correterrades i amplia el programa cultural
Del 21 al 23 de novembre, el municipi viu tres dies música, cultura, gegants i tapes casolanes
Si busqueu una escapada de tardor amb regust d’Empordà, boscos i plaça Major, Terrades us posa la catifa del 21 al 23 de novembre. La Festa Major s’allarga tres dies i converteix el poble en un petit escenari on passa de tot: pregons, llibres, gegants, cervesa artesana, música en directe i, com a gran novetat d’enguany, el Correterrades.
El vespre de divendres 21, a les set de la tarda, el rellotge de Terrades marca l’inici oficial de la festa. A la casa de la vila, el pregó donarà el tret de sortida. Tot just acabar, la festa s’escampa cap al carrer Major, on s’ha preparat un pica-pica obert a veïns, famílies i visitants. Quan el sol ja s’ha amagat del tot, cap a dos quarts de nou del vespre, la celebració baixa revolucions i es torna més íntima a la Societat de Terrades. Allà us espera el concert de violoncels del duet Sen Cello Duo.
El dissabte 22 és, sens dubte, el plat fort del cap de setmana. El dia comença aviat, a les 9 del matí, amb un partit de futbol a la pista. La inscripció és gratuïta (cal reservar plaça al 676 940 939).
Cap a les 11, Terrades canvia de registre i posa el focus en la literatura. A Ca la Lola, s’hi farà la presentació-xerrada del llibre Els alats, d’Elisabet Riera, amb la presència de l’autora i de Joana Castells.
El migdia té gust de malta i llúpol. A dos quarts d’una, al barri del Mas, s’hi celebra un tast de cervesa artesana CDR (Cervesa de Roses). L’acompanya la música en directe de Carlota Giró, que hi posa la banda sonora perquè la degustació sigui també un petit concert. L’activitat té un preu simbòlic de 3 euros, amb aforament limitat a 50 persones; per això cal reservar lloc al mateix telèfon 676 940 939 fins al 18 de novembre.
A partir de dos quarts de cinc, el poble es torna escenari de conte amb la 2a Trobada i cercavila de gegants i capgrossos. Els carrers s’omplen dels colors i les músiques dels grups convidats: els grallers i gegants de Llers, Albanyà, Castelló d’Empúries, Figueres, Garriguella, Palau de Santa Eulàlia i Espolla.
Quan el vespre comença a caure, arriba el moment que molts esperen. A dos quarts de nou es posa en marxa el Correterrades, la gran novetat de la Festa Major d’enguany. Amb inici a la plaça, els participants van passant de casa en casa, on els veïns que s’hi han inscrit com a "cases cuineres" ofereixen les seves tapes fetes a mà. Cada aturada és una sorpresa: una recepta tradicional, una tapa creativa, un mos que explica petites històries familiars. Tot plegat, amanit amb la música festiva de la xaranga Bufant Fort!.
El tiquet del Correterrades té un preu de 10 euros i cal inscriure-s’hi prèviament al 606 950 554, també fins al 18 de novembre. Més que un sopar, és una manera de passejar pel poble i conèixer-lo a través de la cuina i la música, amb la complicitat dels veïns que obren portals, patis i taules. Quan el recorregut gastronòmic s’acaba, la nit encara té corda. A partir de dos quarts de dotze, la festa es concentra en la música amb la sessió de Nocturna, DJ KZU i DJ K-Pivara.
El diumenge 23, Terrades es desperta amb un aire més pausat però encara festiu. A les 10, la plaça Major s’omple amb la cercavila i sardanes, a càrrec de la cobla Principal d’Olot. Cap al migdia, a un quart d’una, la festa es trasllada al pati de la Societat de Terrades amb el vermut musical de Ràdio Cincinnat. Finalment, arriba l’hora del comiat. A les sis de la tarda, de nou a la Societat, el Grup Millenium ofereix el concert i ball de cloenda.
