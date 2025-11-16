Plans
Agenda del 17 al 23 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 17 DE NOVEMBRE
CADAQUÉS
Viure bé, sentir-se millor. Defensa personal femenina On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Club de lectura infantil de cicle mitjà, coordinat per Yolanda Alcalá. Mel i mató a la cursa, de Matthew Cordel On: Biblioteca Quan: A les 17.15 h.
Club de lectura de narrativa, coordinat per Enric Tubert. El silenci dels arbres, d’Eduard Márquez On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
LLANÇÀ
Donació de sang On: Residència Can Marly Quan: De 17 a 21 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
