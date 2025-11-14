Oci
Programació de cinemes del 14 al 20 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
AHORA ME VES ★★★
País: Estats Units. 2025. Intriga. Crim. Màgia. 112 minuts. Direcció: Ruben Fleischer Guió: Seth Grahame-Smith, Gavin James, Michael Lesslie, Eric Singer. Intèrprets: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Rosamund Pike. Sinopsi: Tercer lliurament de la franquícia Ahora me ves. Els Quatre Genets tornen amb una nova generació d'il·lusionistes en una extraordinària aventura que conté girs sorprenents, sorpreses al·lucinants i trucs de màgia mai vistos a la gran pantalla. Ahora me ves 3 torna a reunir l'elenc original de la saga mentre incorpora noves cares joves i una dolenta d'alta volada, Veronika Vanderberg, interpretada per la nominada a l'Oscar® Rosamund Pike.
Cinemes Figueres. Atmos.Laborables: A les 17.45, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 17.40, 19.50 i 22.00 h.
Cinemes Roses. Divendres 14: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 15 : A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 16: A les 16.05, 18.20 i 20.30. De dilluns 17 a dimecres 19: A les 18.20 i 20.30 h. Dijous 20: A les 18.20 h. VOSE, a les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
MASPALOMAS ★★★★
- País: Espanya. 2025. Drama. Vellesa. 105 minuts. Idioma: Castellà Direcció: José Mari Goenaga, Aitor Arregi Guió: José Mari Goenaga Intèrprets: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu Sinopsi: Després de trencar amb la seva parella, Vicente, de 76 anys, porta la vida que li agrada a Maspalomas: el seu dia a dia el passa tombat al sol, de festa i buscant el plaer. Un accident inesperat l’obliga a tornar a Sant Sebastià i a retrobar-se amb la filla, a qui va abandonar anys enrere. Vicente haurà de viure en una residència on es veurà empès a tornar a l’armari i a amagar una part de si mateix que creia resolta. En aquest nou entorn, Vicente haurà de preguntar-se si encara està a temps de reconciliar-se amb els altres… i amb ell mateix.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. VOSE. Dimarts 18 i dijous 20: A les 20.30 h.
📽️ DIJOUS 20, MARATÓ EN VOSE DE WICKED 1 I WICKED 2 A LES 18.00 H
WICKED ★★★★
- País. Estats Units. 2024. Comèdia musical. Bruixeria. Màgia. 160 minuts. Direcció: Jon M. Chu. Guió: Winnie Holzman, Dana Fox. Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Sinopsi. Ambientada a la Terra d'Oz, molt abans de l'arribada de Dorothy Gale des de Kansas. Elphaba és una jove incompresa pel seu inusual color verd que encara no ha descobert el seu veritable poder. Glinda és una popular jove marcada pels seus privilegis i la seva ambició que encara no ha descobert la seva veritable passió. Totes dues es coneixen com a estudiants de la Universitat Shiz, a la fantàstica Terra d'Oz, i forgen una insòlita però profunda amistat. La trama abraça els esdeveniments del primer acte del musical de Broadway.
- Cinemes Figueres. Dijous 20. VOSE. A les 18.00 h.
WICKED. PART II ★★★
- País. Estats Units. 2025. Comèdia musical. Bruixeria. 138 minuts. Direcció: Jon M. Chu. Guió: Winnie Holzman, Dana Fox. Intèrprets: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey Sinopsi. Segona part de l'adaptació cinematogràfica del musical de Broadway. El capítol final de la història que no s'ha explicat mai de les bruixes d'Oz comença amb Elphaba i Glinda distanciades i vivint les conseqüències de les seves respectives decisions. Mentre la multitud alça el clam contra la Bruixa Malvada, totes dues hauran d'unir-se una vegada més. Amb la seva singular amistat convertida en el punt d'inflexió del seu futur, s'hauran de mirar als ulls amb honestedat i compassió per fer front a la seva transformació personal i canviar el destí de tot Oz.
- Cinemes Figueres. Dijous 20. VOSE.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA EN CATALÀ A 3 €
SUPERKLAUS ★★
- País. Espanya. 2024. Animació. Comèdia. Nadal. 88 minuts. Direcció: Andrea Sebastiá, Steve Majaury. Guió: Phil Ivanusic, Sylvie Belanger. Intèrprets: José Ángel de Juanes, Rafa Azcárraga Sinopsi. Després d'un cop fort al cap, Santa Claus es desperta creient que és SuperKlaus, el superheroi d'una popular saga de pel·lícules. Això provoca el caos al Pol Nord i Fafnir, un avariciós fabricant de joguines, aprofita la situació per prendre el control del taller de Santa. Només Billie, una nena astuta i valenta, el seu robot C.A.R.L. i l'elf Leo podran desbaratar els seus malvats plans i salvar el Nadal abans que sigui massa tard.
- Cinemes Figueres. Dissabte 15 i diumenge 16: A les 16.00 h.
ELS BARRUFETS ★★
- País. Estats Units. 2024. Animació. Infantil. 92 minuts. Direcció: Chris Miller, Matt Landon. Guió: Pam Brady. Intèrprets. Rihanna, Nick Offerman Sinopsi. Pel·lícula musical d'animació centrada en les creacions icòniques de Peyo. Quan Papa Barrufet és segrestat de forma misteriosa pels malvats bruixots Razamel i Gargamel, Barrufeta porta els Barrufets a una missió al món real per salvar-lo. Amb l'ajuda de nous amics, els Barrufets hauran de descobrir què defineix el seu destí per salvar l'univers.
- Cinemes Roses. Dissabte 15 i diumenge 16: A les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
EL MEJOR ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Futbol americà. 96 minuts. Direcció: Justin Tipping Guió: Zack Akers, Skip Bronkie, Justin Tipping Intèrprets: Tyriq Withers, Marlon Wayans, Julia Fox. Sinopsi: Cameron Cade és un quarterback en potència que ha dedicat la seva vida i la seva identitat al futbol americà. En vigílies del campionat anual de futbol americà professional, Cam és atacat per un seguidor trasbalsat i pateix un traumatisme cerebral que podria posar fi a la seva carrera. Just quan tot sembla perdut, Cam rep un salvavides quan el seu heroi, Isaiah White, un llegendari quarterback vuit vegades campió i megaestrella cultural, s'ofereix a entrenar Cam a l'aïllat complex que Isaiah comparteix amb la seva dona, Elsie White. Però a mesura que l'entrenament de Cam s'accelera, el carisma d'Isaiah comença a enfosquir-se, enviant el seu protegit a un cau desorientador que li pot costar més del que no s'hauria esperat mai.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
JUJUTSU KAISEN: EJECUCIÓN ★★★
- País: Japó. 2025. Manga. Terror. Fantàstic. 90 minuts. Direcció: Shōta Goshozono Guió: Hiroshi Seko Sinopsi: Pel·lícula recopilatòria de la sèrie anime Jujutsu Kaisen 2, que compila l'arc argumental Shibuya Incident i els primers 2 episodis de la seva seqüela Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1. Seqüela de la pel·lícula anime Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death.
- Cinemes Figueres. Laborables. VOSE. A les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Festius. VOSE. A les 17.40, 20.00 i 22.15 h.
- Cinemes Roses. Divendres 14 i dissabte 15. VOSE. A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. De diumenge a dijous. VOSE. A les 18.20 i 20.30 h.
TODOS LOS LADOS DE LA CAMA ★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia musical. 112 minuts. Direcció: Samantha López Speranza Guió: Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo Intèrprets: Ernesto Alterio Pilar Castro, Jan Buxaderas, Lucía Caraballo. Sinopsi: Després de dècades sense veure's, Javier (Ernesto Alterio) i Carlota (Pilar Castro) s'enfaden molt quan descobreixen que els seus fills Óscar (Jan Buxaderas) i Julia (Lucía Caraballo) planegen casar-se. ¿Qui a la seva edat té una relació heteronormativa i exclusiva el 2025 amb tot allò que els queda per experimentar? És que no els han ensenyat res com a pares? Ni Paula (Natalia Verbeke), mare d'Òscar; ni Rafa (Alberto San Juan), convertit en guru contra les relacions tòxiques; ni Pilar (María Esteve), wedding planner; ni el seu amic Carlos (Secun de la Rosa), serveixen de molta ajuda a Javier i Carlota en el seu propòsit ferm d'impedir el casament. I encara que Julia i Óscar pertanyen a una generació en què l'amor, el sexe i les relacions són més lliures i respectuoses que les dels seus pares, les estratagemes miserables de Javier i Carlota posen tot potes enlaire a mesura que la data del casament s'acosta. Perquè per més que tots hagin explorat tots els costats del llit, en l'amor i el sexe l'única certesa és que ningú no sap res.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 14: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 15: A les 16.05, 18.20 i 20.30 i 22.35 h. Diumenge 16: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns a dijous: A les 18.20 i 20.30 h.
GAUA ★★★★
- País: Espanya. 2025. Terror. Bruixeria. Segle XVII. 93 minuts. Guió i direcció: Paul Urkijo Alijo. Intèrprets: Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain, Iñake Irastorza, Xabi López. Sinopsi: Muntanyes basques, segle XVII. En plena caça de bruixes, Kattalin surt del mas al mig de la nit fugint del seu marit. Perduda a la negror del bosc, sent una presència que la persegueix. En el seu camí topa amb tres afables dones que mentre renten la roba comparteixen contes de por i xerrameques del poble. Per a la sorpresa de Kattalin, ella mateixa acabarà formant part d’aquestes històries.
- Cinemes Roses. Divendres 14 i dissabte 15: A les 22.35 h.
LA LARGA MARCHA ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Distopia. Adolescència. 108 minuts. Direcció: Francis Lawrence Guió: J. T. Mollner. Intèrprets: Cooper Hoffman, David Jonson, Judy Greer. Sinopsi: En un futur distòpic, cent adolescents participen en una brutal competició coneguda com "La llarga marxa”, on han de caminar sense descans: si s'aturen o redueixen la velocitat de la marxa, moren. Només un sobreviurà. Adaptació cinematogràfica de la novel·la de Stephen King.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45, 19.50 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
BUGONIA ★★★★
- País: Irlanda. 2025. Ciència-ficció. Extraterrestres 118 minuts. Direcció: Yorgos Lanthimos Guió: Will Tracy, Jang Joon-hwan Intèrprets: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis. Sinopsi: Dos joves conspiranoics segresten la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta Terra. Remake del film coreà Save the Green Planet.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 17.40, 20.00 i 22.15 h.
PREDATOR: BADLANDS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Ciència-ficció. Acció. 107 minuts. Direcció: Dan Trachtenberg. Guió: Dan Trachtenberg, Patrick Aison Intèrprets: Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Sinopsi: Un jove Predator marginat del seu clan troba un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 14, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 15, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 16, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dilluns a dijous, a les 18.20 i 20.30 h.
LA CENA ★★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia dramàtica. 106 minuts. Guió: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira Direcció: Manuel Gómez Pereira Intèrprets: Mario Casas, Alberto San Juan, Eva Ugarte Sinopsi: Dues setmanes després d’acabar la Guerra Civil, Franco sol·licita un sopar de celebració a l’Hotel Palace. Un jove tinent, un maître meticulós i un grup de presoners republicans experts en cuina, han de preparar el banquet. Tot sembla anar sobre rodes, però a la cuina es trama alguna cosa més que un menú. La fugida està servida.
- Cinemes Roses. Del divendres 14 al dijous 20. A les 18.15 h.
SIEMPRE ES INVIERNO ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama romàntic. 117 minuts. Guió i direcció: David Trueba. Intèrprets: David Verdaguer, Amaia Salamanca, Isabelle Renauld. Sinopsi: Miguel (David Verdaguer), arquitecte paisatgista, viatja a Bèlgica amb la seva xicota Marta (Amaia Salamanca) per participar en un congrés. Allà es precipita el final de la seva relació i després de la ruptura amb la seva parella decideix quedar-se tot sol uns dies més per intentar recompondre el seu futur. Trencat i desubicat, Miguel coneix Olga (Isabelle Renauld), una dona que treballa com a voluntària al congrés d'arquitectura. Al seu costat es començarà a reconstruir i a entendre en què consisteix el seu nou projecte de vida. Adaptació de la novel·la Blitz del mateix David Trueba.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.20 i 19.45 h.
A PESAR DE TI ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama romàntic. 117 minuts. Direcció: Josh Boone. Guió: Susan McMartin Intèrprets: Allison Williams, Mckenna Grace. Sinopsi: Morgan és una mare jove que intenta evitar que la seva filla Clara, de 16 anys, cometi els mateixos errors que ella, que es va quedar embarassada i es va casar massa jove, havent d'aparcar els seus propis somnis. L'única persona que porta pau a la tensa relació mare filla és Chris, el seu marit i pare de Clara. Però aquesta pau es trenca quan un tràgic i estrany accident porta esfereïdores conseqüències per a elles. Mentre lluita per reconstruir les seves vides, Morgan troba consol a l'última persona que esperava, mentre Clara es torna cap a l'únic noi que l'han prohibit veure.
- Cinemes Roses. Del divendres 14 al dimecres 19: A les 20.30 h.
