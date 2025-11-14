Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Baidefest, l'any passat.

Baidefest, l'any passat. / Arturo López

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Espectacle de dansa 'De Sheherazade' a Figueres

Dissabte, 15 de novembre - A les 20 hores

Aquest dissabte es podrà veure l'espectacle De Sheherezade al Teatre el Jardí de Figueres. La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti uneixen dansa i paraula en dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen. De Scheherezade proposa una espera poètica i emocionada entre la vida i la mort, la llum i la foscor, on l’amor no és consol, sinó camí. L’espectacle reivindica la feminitat com a força creativa i compromesa amb la diversitat humana. Més informació aquí.

'De Sheherezade'.

'De Sheherezade'. / Empordà

Festa Major de Sant Martí a Maçanet de Cabrenys

Tot el cap de setmana

Torna la Festa Major de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys. La celebració comença amb el tradicional recorregut dels Maçabars el divendres 14 de novembre a les 9 de la nit amb la Banda del Rec. A mitjanit la festa continua a la Sala amb DJ DADDA. La programació s'esten fins diumenge. Més informació aquí.

The Tyets i Pelukass Nit Jove

El grup Pelukass actuarà dissabte a mitjanit. / Empordà

Festival de curts fantàstics i de terror "BaiDeFest" a Roses

Tot el cap de setmana

Roses acull una nova edició del festival BaiDeFest. El tret de sortida de la programació es va donar aquest dijous i s’allargarà fins diumenge. Durant aquests dies, s’hi projectaran setanta-quatre curtmetratges de gènere fantàstic i de terror al Teatre Municipal, i també s’hi faran taules rodones, xerrades, exposicions i concursos. També s'entregarà el premi honorífic a Sebastià D’Arbó, periodista i psicòleg pioner en la divulgació de temes de misteri a Espanya. Més informació aquí.

El festival de curts de fantasia i terror Baidefest de Roses atrau mig miler d'espectadors

El Baidefest. / Arturo López

Festa Major de Bàscara

Tot el cap de setmana

La Festa Major de Bàscara 2025 comença aquest divendres 14 amb un torneig de futbol pista. Dissabte 15 hi ha mercat d’artesania, pintacares, un espectacle de màgia, concurs de truites, teatre amb l’obra Acorar, una cercavila amb tractorada i batucada, castell de focs i música fins a la matinada amb Banannabeach, Serial Killerz i Pd Sol i Sombra. Diumenge 16 se celebra la missa solemne presidida pel Bisbe de Girona amb la Cobla Els Rossinyolets i un ball de sardanes, i al vespre es representa l’obra Quins pebrots. Més informació aquí.

La banda empordanesa Banannabeach

La banda empordanesa Banannabeach actua dissabte. / ROSA FORT

Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

