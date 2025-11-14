Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 15 i 16 de novembre a l'Alt Empordà

Sortim de casa!
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Dissabte, 15 de novembre - A les 20 hores
Aquest dissabte es podrà veure l'espectacle De Sheherezade al Teatre el Jardí de Figueres. La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti uneixen dansa i paraula en dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen. De Scheherezade proposa una espera poètica i emocionada entre la vida i la mort, la llum i la foscor, on l’amor no és consol, sinó camí. L’espectacle reivindica la feminitat com a força creativa i compromesa amb la diversitat humana. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
Torna la Festa Major de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys. La celebració comença amb el tradicional recorregut dels Maçabars el divendres 14 de novembre a les 9 de la nit amb la Banda del Rec. A mitjanit la festa continua a la Sala amb DJ DADDA. La programació s'esten fins diumenge. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
Roses acull una nova edició del festival BaiDeFest. El tret de sortida de la programació es va donar aquest dijous i s’allargarà fins diumenge. Durant aquests dies, s’hi projectaran setanta-quatre curtmetratges de gènere fantàstic i de terror al Teatre Municipal, i també s’hi faran taules rodones, xerrades, exposicions i concursos. També s'entregarà el premi honorífic a Sebastià D’Arbó, periodista i psicòleg pioner en la divulgació de temes de misteri a Espanya. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
La Festa Major de Bàscara 2025 comença aquest divendres 14 amb un torneig de futbol pista. Dissabte 15 hi ha mercat d’artesania, pintacares, un espectacle de màgia, concurs de truites, teatre amb l’obra Acorar, una cercavila amb tractorada i batucada, castell de focs i música fins a la matinada amb Banannabeach, Serial Killerz i Pd Sol i Sombra. Diumenge 16 se celebra la missa solemne presidida pel Bisbe de Girona amb la Cobla Els Rossinyolets i un ball de sardanes, i al vespre es representa l’obra Quins pebrots. Més informació aquí.
Aquest cap de setmana, a la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
