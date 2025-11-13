Agenda
Maçanet de Cabrenys celebra la Festa Major de Sant Martí del 14 al 16 de novembre
Dissabte hi ha la pedalada popular que sortirà de la plaça de la Vila i diumenge es farà la tercera Trobada de Clàssics i Esportius
Torna la Festa Major de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys. La celebració comença amb el tradicional recorregut dels Maçabars el divendres 14 de novembre a les 9 de la nit amb la Banda del Rec. A mitjanit la festa continua a la Sala amb DJ DADDA.
Tant dissabte com diumenge, les jornades s’obriran sobre rodes. Primer amb la pedalada popular que sortirà de la plaça de la Vila, a les 10 del matí, per a recórrer diversos indrets del municipi, amb el CEM Senglanassos com a organitzadors. L’activitat de diumenge es farà a l’aparcament de la Torre de l’Hospital, amb la tercera Trobada de Clàssics i Esportius, a les 9 del matí, organitzada per l’Ajuntament i els Amics dels Clàssics.
15 de novembre
Dissabte a les 12 del migdia es present el llibre Memòries d’un Rector, de Miquel Mir i Pere Roure a l’edifici Miquel Barnadas. A dos quarts de 5 és el moment dels infants amb inflables i música al pati de l’escola municipal. A dos quarts de 7 es farà el concert a la plaça amb Peter Gynt. A les 12 de la nit festa jove a la sala amb un concert del grup Pelukas i Dj Kinder.
16 de novembre
El diumenge 16 a les 11 del matí se celebrarà l’ofici solemne amb acompanyament musical. A les 12 del migdia es farà una ballada de sardanes a la plaça de la Vila amb la Cobla Vila de la Jonquera. Aquesta es repetirà a les 5 de la tarda. Per clausurar aquesta festivitat a les 7 de la tarda se celebrarà un concert de la Coral Maçanet a l’església de Sant Martí.
