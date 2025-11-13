Agenda
Els joves refunden la comissió de festes de Bàscara amb més actes
La nova Comissió de Festes bascarenca es reactiva per muntar la festa major d’aquest cap de setmana
Aquests darrers anys, a Bàscara, hi ha hagut una reactivació de la població amb molts més joves dels que hi havia abans, fins al punt que la Comissió de Festes, la qual porta el nom de Bàscara, poble de gals, ha canviat la seva cara. «Som un grup de noves generacions, de joves que la majoria som nouvinguts i d’altres han tornat a viure al poble, després d’uns anys a fora, sigui perquè algú hi tenia familiars o que havia marxat a Barcelona a estudiar», explica Arnau Vizcaino, una de les cares visibles de la comissió. Vizcaino recorda que ja es coneixien d’altres projectes i, ara, els ha sigut més fàcil de coordinar-se.
«A part de la festa petita d’estiu i la festa major de novembre, que són els únics esdeveniments culturals que hem fet aquest any, des que vam refundar la comissió, volem fer altres coses. Per al pròxim any, tenim pensat, també, recuperar una antiga tradició de baixada de barques pel riu Fluvià, barques fetes a mà amb materials reciclats», manifesta Vizcaino. També volen fer una fira de l’intercanvi, un taller de creació de capgrossos i alguna activitat més.
«És un grup de joves amb molta empenta!», declara la primera tinent d’alcalde i regidora de Salut, Afers Socials i Gent Gran, Àngels Teixidor. El consistori fluvianenc dona tot el suport a aquesta dotzena de joves a l’hora de dinamitzar la població.
Passeig amb tractor pel poble
«Hem intentat abastir totes les generacions possibles i hem sigut tan atrevits de fer una festa des de divendres fins diumenge», remarca Arnau Vizcaino. Començaran aquest divendres al vespre, amb el torneig de futbol pista, amb equips entre cinc i vuit jugadors. Les inscripcions es poden fer fins aquest dimecres a l’ajuntament o a la llibreria Bayó. La comissió adverteix d’entrada que, com a mínim, un equip ha de ser del municipi.
Dissabte al matí, a partir de les onze, el Mercat d’artesania animarà a passejar pel centre de Bàscara, mentre que els més menuts tindran la possibilitat de pintar-se la cara. El banyolí DionMagic oferirà un espectacle de màgia al pic del migdia. Abans de dinar, a la una, faran un concurs de truites, on la gent podrà portar la seva recepta més innovadora.
Després d’una obra de teatre -es titula Acorar-, prevista per a les sis de la tarda, a les set tindrà lloc una tractorada, acompanyada de batucada, pels carrers del poble, amb Bloc Quilombo. A dos quarts de nou del vespre, es podrà gaudir d’un castell de focs artificials i, a la nit, els Bannanabeach, Serial Killerz i Pd Sol i Sombra convidaran a ballar al pavelló municipal.
El diumenge serà per als més grans, amb la missa solemne, que oficiarà el bisbe de Girona, Octavi Vilà, a les onze del matí, i seguidament hi haurà ballada de sardanes. A les sis de la tarda, una obra de teatre clourà la festa major de Bàscara, a la sala municipal.
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- L'Ajuntament de Figueres ha trobat local per a les associacions El Dofí i TEA Alt Empordà
- Compte enrere a Figueres per a l’obertura al públic dels jardins de la presó vella
- Un alcalde musulmà a Figueres
- El Tribunal de Contractes desestima l’acció de la IAEDEN contra el concurs de la variant ferroviària de Figueres
- Defuncions del 13 de novembre de 2025 a l'Alt Empordà