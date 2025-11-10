Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 10 al 16 de novembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Mostra de gegants a Figueres.

Mostra de gegants a Figueres. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 10 DE NOVEMBRE

FIGUERES

Giselle, de Peter Wright, xerrada a càrrec de l’Associació LiceXballet. Club d’òpera, coordinat per Nati Vilanova. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

ROSES

Sopa de lletres: Club de lectura i més Papallones negres, de Priscilla Morris, a càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.

