Plans
Agenda del 10 al 16 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 10 DE NOVEMBRE
FIGUERES
Giselle, de Peter Wright, xerrada a càrrec de l’Associació LiceXballet. Club d’òpera, coordinat per Nati Vilanova. Participació oberta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
ROSES
Sopa de lletres: Club de lectura i més Papallones negres, de Priscilla Morris, a càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia
🗓️ DIMARTS 11 DE NOVEMBRE
L’ARMENTERA
Ofici solemne On: Església de Sant Martí Quan: A les 11 h. Concert amb el Cor Indika Quan: Tot seguit.
CADAQUÉS
Petits grans artistes. Taller de gravat amb punta seca sobre tetrabric On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
L'ESCALA
Taller de creació de videojocs amb Kodu. Taller ideal per a joves creadors digitals amb ganes de descobrir com es dissenya i programa un videojoc en un entorn visual i intuïtiu com és Kodu Game Lab. A través de tres sessions, aprendran a crear mons 3D, programar interaccions i donar forma a la seva pròpia aventura interactiva. On: Biblioteca Víctor Català Quan: A les 17.30 h. Per a nois i noies de 8 a 12 anys. Places limitades.
VIè taller de cançons tradicionals de l'OCPC - Les Nadales del Cançoner de l'Escala. L'objecte d'aquesta nova edició del taller de cançons de l'OCPC, dirigit per Ramon Manent, és recuperar en 10 sessions de pràctica col·lectiva, les cançons de Nadal que Palmira Jaquetti i el matrimoni Gallardo-Matheu van recollir en les seves respectives "missions de recerca" a l'Escala i a Barcelona, al pis de la família Víctor Català On: Museu de l'anxova i de la Sal Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Club de lectura de narrativa, coordinat per Cristina Jutge. Vides que no són la meva, d’Emmanuel Carrère On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Projecció d’Adorable. Pel·lícula noruega de l'any 2024. Idioma: Noruec. És un drama amb guió i direcció de Lilja Ingolfsdottir i interpretat per Helga Guren, Oddgier Thune Sinopsi: La Maria fa malabarismes amb quatre fills i una carrera exigent mentre el seu segon marit, Sigmund, viatja constantment. Un dia s’embranquen en una forta discussió que portarà Sigmund a demanar-li el divorci. En VOSE. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LA JONQUERA
Rutes de l’exili. Ruta dels maquis: Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa) On: Veïnat de Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa) Quan: A les 10 h. Preu: 12 €. De 12 a 17 anys: 8 €.
LLANÇÀ
Punt de Trobada. La Meva Salut. Parlem de l’aplicació, com funciona i com canviar la contrasenya On: Residència Can Marly Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIMECRES 12 DE NOVEMBRE
BORRASSÀ
Berenar ball amb Jordi Bruch On: Sala Ateneu Quan: A les 18 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Cine. Wilde, presentació a càrrec d’Anton Salcedo Miliani. Wilde és una pel·lícula britànica de 1997. És un drama biogràfic dirigit per Brian Gilbert i protagonitzat per Stephen Fry, Jude Law, Vanessa Redgrave. Sinopsi: L'escriptor irlandès Oscar Wilde va ser un geni, un home que va tenir la gosadia d'enfrontar-se als tabús, la hipocresia i l'estupidesa de la societat britànica i, precisament per això, va acabar sent processat i empresonat. La seva va ser una vida plena d'escàndols i èxits en una època en què ser diferent es considerava un delicte. On: Capella del Convent de Santa Clara Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
Taula rodona Tres mirades, tres ficcions. Una mirada creativa a l’art d’escriure ficció i construir mons narratius. A càrrec d'Eulàlia Armengol (Editorial Trípode), Emília Illamola (Quaderns de la Font del Cargol - Editorial Cossetània) i Maria Català (Neret Edicions) On: Biblioteca Quan: 18.30 h.
FIGUERES
Science Needs You! Projecció d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry. Després de la pel·lícula, s’obrirà un debat conduït pel doctor Jordi Ferrer i Juanola, especialitzat en neuropsicologia, rehabilitació i psicoteràpia, docència i recerca universitària On: Catcinemes Quan: A les 11.15 i a les 20.30 h.
Club de lectura fàcil, coordinat per Yolanda Alcalá. Orgull i prejudici, de Jane Austen (versió de Teresa Broseta). 250 Anys del naixement de Jane Austen On: Biblioteca Quan: A les 16 h.
Club de lectura «Llegir el teatre», coordinat per Magda Bosch Guateque. La diada boja o Les noces de Fígaro, amb la participació de Jaume Creus, autor de la versió teatral, i Joel Riu, autor de la composició musical. Participació oberta. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Una història de Picasso a Cadaqués, a càrrec d'Anna Pou van den Bossche. Picasso a Catalunya. Picasso resideix a Catalunya durant un període decisiu de formació vital i artística: hi arriba el 1895 amb només 14 anys i marxa definitivament cap a París el 1904, amb 23. A partir de llavors hi torna sovint per visitar família i amics. Fins al seu exili definitiu, el territori català esdevé l’escenari d’experiències que marquen profundament tant la seva personalitat com la seva trajectòria artística. On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
Conferència Surrealisme a l’Empordà o surrealisme empordanès?, a càrrec de la historiadora de l’art Mariona Seguranyes Bolaños. Una mirada renovada sobre el paper que l’Empordà va tenir en la gènesi del moviment surrealista i en la trajectòria de Dalí, i planteja si és possible parlar d’un surrealisme amb identitat pròpia, arrelada al territori. On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 19 h.
ROSES
Cinebib. Projecció de cinema d’adults On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIJOUS 13 DE NOVEMBRE
CADAQUÉS
A Cadaqués oli i peix. Taller de cuina per aprendre receptes tradicionals cadaquesenques Quan: A les 18.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Xerrades de Salut – Salut del sòl pelvià. Aprendre la seva funció i quina classe d'exercici podem fer. A càrrec de Monica Salvarani, professora de ioga i terapeuta del moviment On: Casal de Castelló Quan: A les 16 h.
Club de lectura: llegir el teatre. Comentarem Soroll d’avions, de Manel Puig. Ens acompanyarà a la tertúlia l’autor de l’obra i els actors On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: A les 19.30 h.
L’ESCALA
Docs del Mes - Projecció de L’últim cant nòmada (Requiem for a Tribe) dirigit per Marjan Khosravi. Espanya, Iran i Qatar (2024). 72 minuts. VO Persa, subtitulat al català. Sinopsi: La Hajar lluita per la seva lliure determinació en un Iran dominat pels homes. Imatges d’arxiu de 1976 la mostren amb vuit anys formant part de les tradicions de la tribu dels bakhtiaris. Però, després de ser traïda per la seva família, es veu obligada a abandonar la vida nòmada. El film mostra com el canvi climàtic, la modernització i els canvis socials han alterat l’estil de vida migratori de la tribu on va néixer. On: Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Donació de sang On: Bus plaça Catalunya Quan: De 10 a 14 h.
Cicle de conferències «Peces d’un puzle geopolític en construcció: elements per a la reflexió global», a càrrec de Javier Albarracín Corredor, professor a Blanquerna - Universitat Ramon Llull i consultor. Líders autoritaris en un món de societats trencades. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Projecció d’Adorable. Pel·lícula noruega de l'any 2024. Idioma: Noruec. És un drama amb guió i direcció de Lilja Ingolfsdottir i interpretat per Helga Guren, Oddgier Thune Sinopsi: La Maria fa malabarismes amb quatre fills i una carrera exigent mentre el seu segon marit, Sigmund, viatja constantment. Un dia s’embranquen en una forta discussió que portarà Sigmund a demanar-li el divorci. En VOSE. On: Catcinemes Quan: A les 20.30 h.
LLANÇÀ
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Club de la lucha. Pel·lícula dels Estats Units de 1999 dirigida pe David Fincher i protagonitzada per Edward Norton, Bradd Pitt, Helena Bonham Carter Sinopsi: Un jove fastiguejat de la seva vida gris i monòtona lluita contra l'insomni. En un viatge amb avió coneix un carismàtic venedor de sabó que sosté una teoria molt particular: el perfeccionisme és cosa de gent feble; només l'autodestrucció fa que la vida valgui la pena. Tots dos decideixen llavors fundar un club secret de lluita, on poder descarregar les seves frustacions i la seva ira, que tindrà un èxit aclaparador On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
EL PORT DE LA SELVA
Gastronomia blava - showcooking amb tast. Els cuiners del restaurant El Celler mostraran com elaborar dues receptes amb peix fresc de la llotja, en una sessió oberta al públic i compartida amb un representant de la confraria. En acabar, hi haurà un tast de les elaboracions. On: A la confraria Quan: A les 19 h. Places limitades.
ROSES
BaiDeFest. Festival de curts fantàstic i de terror de Roses. L’únic festival internacional de curts de l’Empordà celebra la vuitena edició, on el terror, la fantasia i la diversió més freak omple la pantalla del teatre, amb la projecció de més de 60 curts a concurs, 1 documental, 3 pel·lícules, masterclass, presentació de llibres i col·loquis. On: Teatre Municipal Quan: A les 18.30 h. Preu: 1 dia, 5 €. Abonament 4 dies, 12 €.
Xerrada sobre La Marató de TV3: Càncer On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DIVENDRES 14 DE NOVEMBRE
BÀSCARA
Torneig de futbol pista Quan: A les 21 h. Preu: 15 € per equip. Mínim un de l'equip ha de ser del municipi. Equips entre 5 i 8 jugadors.
CADAQUÉS
Viure bé, sentir-se millor. Taller Mindfulness amb Edgar Tarrés. Com millorar es teu estil de vida amb pràctiques senzilles. On: Biblioteca Quan: A les 18 h.
L’ESCALA
Jornades d’Estudi sobre Solitud, de Víctor Català. Amb motiu de la nova publicació del facsímil complet de la novel·la Solitud, a cura de Núria Nardi, estudiosa de l’obra de Víctor Català, aquestes Jornades d’Estudi estan pensades per revisitar la seva novel·la més canònica, fent una especial atenció al personatge del Pastor i el debat a l’entorn de la llengua a través de la qual es construeix l’emblemàtic personatge literari. On: Alfolí de la Sal Quan: De 10 a 20 h.
PROGRAMACIÓ: Inauguració i presentació de les jornades Quan: A les 10 h. Conferència inaugural, a càrrec de Núria Nardi Quan: De 10.30 a 11.30 h. Pausa cafè. Quan: D'11.30 a 12 h. Taula 1: Llegir Solitud des de l’Ecocrítica i la Geocrítica, amb Elvira Prado-Fabregat i Carla Riera. Modera: Margarida Casacuberta Quan: De 12 a 13.30 h. Pausa dinar. Quan: De 13.30 a 15.30 h. Taula 2: Editar Solitud avui, amb Xavier Luna i Jordi Cornudella. Modera: David Portillo Quan: De 15.30 a 17 h. Taula 3: Llegir Solitud avui, amb Albert Arribas, Carlota Gurt i Najat El Hachmi. Modera: Carla Riera Pausa Quan: De 18.30 a 19 h. Taula rodona: Converses a la rebotiga de Juli Garreta: Garreta lector, amb Glòria Granell, Irene Muñoz, David Pagès i Josep Pujol. Modera: Joaquim Rabaseda Quan: De 19 a 20 h Espectacle: Lo cant dels mesos, per Ismael Dueñas i Abril Sanglas Quan: A les 20 h.
FIGUERES
Masterclass Marca i relat. El focus que multiplica vendes, sessió teòrico-pràctica de CEBA amb Xavi Bech de Careda On: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer Quan: A les 18 h.
Supernit a les biblioteques amb el SX3. El fil conductor de la Supernit serà el programa Ràndom, presentat per David Its Me i Maria Bouabdellah. Per a mainada de 6 a 11 anys. Inscripcions a la Biblioteca o al tel. 972 677 084 On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Conferència: Pep Ventura i el llegat d’una generació de músics romàntics a la ciutat de Figueres, a càrrec d’Anna Costal. Conferència en el marc de la commemoració dels 150 anys de la mort de Pep Ventura On: Seu provisional del Casino Menestral Quan: A les 19.30 h.
Conferència Temps de foscor, sobre la història del Barça durant la dictadura franquista, a càrrec de Salva Torres que estarà acompanyat per Josep Segue (fill del mític jugador) i Aksana Vayevoda, a la part tècnica. Conferència per a recordar els temps de la Guerra Civil i la postguerra per a un Barça que va renéixer de les cendres per arribar a crear el Barça de les cinc copes. On: Cercle Sport Quan: A les 20 h. Al final hi haurà un refrigeri.
Documental El baile de la alquimista, sobre la coreògrafa María Pagés. Documental sobre la creació de la coreògrafa María Pagés, que se’ns mostra com una dona l’existència de la qual troba el seu centre als escenaris, en la seva forma d’entendre el flamenc On: La Cate Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Inauguració de l’exposició Pels camins de l’Alt Empordà, de Catherine Weber On: Casa de Cultura Quan: A les 19 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major de Sant Martí. Maçabars amb la Banda del Rec On: Sortida des de la plaça de la Vila Quan: A les 21 h. Festa a la sala amb DJ DADDA Quan: 24 h.
ROSES
BaiDeFest. Festival de curts fantàstic i de terror de Roses L’únic festival internacional de curts de l’Empordà celebra la vuitena edició, on el terror, la fantasia i la diversió més freak omple la pantalla del teatre, amb la projecció de més de 60 curts a concurs, 1 documental, 3 pel·lícules, masterclass, presentació de llibres i col·loquis. On: Teatre Municipal Quan: Del dijous 13 al diumenge 16. Preu: 1 dia, 5 €. Abonament 4 dies, 12 €.
Visita guiada al Port de pesca i a la subhasta del peix de Roses On: Port de pesca Quan: A les 16.30 h. Preu: 6 € adults, 3,5 € nens a partir de 6 anys. Idiomes: Català, castellà, anglès i francès
Taller: Com explicar contes, a càrrec de l’Olga Cercós. Com explicar contes en moviment. Relació del desenvolupament motriu amb l'aprenentatge de la lecto-escriptura. Per a famílies amb nens i nenes de 18 mesos a 4 anys On: Biblioteca Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
Xerrada divulgativa La nidificació de tortugues marines a Catalunya: adaptacions als afectes del canvi climàtic On: Ca l’Anita Quan: A les 18.30 h.
🗓️ DISSABTE 15 DE NOVEMBRE
BÀSCARA
Festa Major. Mercat d'artesania Quan: A les 11 h. Pintacares per la mainada Quan: D'11 a 13 h. Espectacle de màgia, a càrrec de DionMagic Quan: A les 12 h. Concurs de truites Quan: A les 13 h. Teatre amb l'obra Acorar, amb Toni Gomila On: Sala municipal Quan: A les 18 h. Tractorada i batucada amb Bloc Quilombo Quan: A les 19 h. Programa de nit amb Banannabeach On: Pavelló municipal Quan: A les 23 h. Serial Killerz Quan: A la 1 h. PD Sol i Sombra Quan: A les 3 h.
CADAQUÉS
Cinema infantil On: Teatre Art i Joia Quan: A les 17 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Curs d’elaboració casolana de pa amb blats antics i fermentació natural. Sessió 1. Ingredients, Massa mare. Fermentacions. Microorganismes On: Ecomuseu Farinera Quan: De 10 a 13 h. Preu: 30 € les dues sessions. Dies 15 i 22 de novembre.
DARNIUS
Conferència i presentació del llibret Focus: Una església en temps del romànic On: Església de Santa Maria Quan: A les 17 h.
L’ESCALA
Jornades d’Estudi sobre Solitud, de Víctor Català. Amb motiu de la nova publicació del facsímil complet de la novel·la Solitud, a cura de Núria Nardi, estudiosa de l’obra de Víctor Català, aquestes Jornades d’Estudi estan pensades per revisitar la seva novel·la més canònica, fent una especial atenció al personatge del Pastor i el debat a l’entorn de la llengua a través de la qual es construeix l’emblemàtic personatge literari. On: Alfolí de la Sal Quan: De 10 a 20 h. On: Alfolí de la Sal Quan: De 9.30 a 13 h.
PROGRAMACIÓ: Taula 4: La construcció literària del Pastor de Solitud, amb Margarida Casacuberta i Jordi Boix. Modera: Núria Nardi Quan: De 9.30 a 11 h Pausa cafè Quan: D'11 a 11.30 h. Taula 5: Entre la muntanya i el mar: el fenomen de la transhumància a la base de la construcció del Pastor de Solitud, amb Maria Velasco Bech i Jaume Sureda. Modera: Mariona Font Quan: D'11.30 a 13.00 h. Presentació de la publicació del facsímil complet de Solitud i cloenda institucional de les Jornades Quan: A les 13 h.
Ruta Víctor Català - El Clos de Pastor i el Cementri Mariner. La ruta comença al Clos del Pastor, on es podrà conèixer aquest nou espai dedicat a l'escriptora, el qual també té com objectiu reivindicar i fer descobrir altres facetes seves menys conegudes, com poden ser la pintura, el dibuix, l'escultura o la passió per l'arqueologia. Després, la ruta continuarà fins al cementiri mariner on és enterrada Caterina Albert - Víctor Català On: Clos del Pastor Quan: A les 10.30 h. Preu: 6 €.
Portalblau. Teatre de carrer amb la Cia. Jazville. Dirigit per Sergi Estebanell i interpretat per Ksenia Parkhatskaya, una de les ballarines de jazz més reconegudes del món, i amb la música original de David Duffy, el muntatge explora el coratge de ser diferent, el sentit de pertinença i el valor de l’autenticitat. El Festival Portalblau Tardor 2025 tanca la seva edició amb aquest espectacle internacional On: La Riba Quan: A les 12 h.
Presentació del llibre Història galàctica del porró, de Salvador Garcia-Arbós, que conversarà amb el xef Jordi Jacas On: Llibreria Vitel·la Quan: A le s19 h.
FIGUERES
Fira del Col·lecionisme i del Brocanter On: Rambla Quan: A les 9 h.
Visita guiada 100 anys de Lorca i Dalí a Figueres. Visita guiada entorn a la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i el poeta i dramaturg Federico García Lorca, i les dues estades de l’escriptor a Figueres el 1925 i 1927. Inclou l’accés a l’interior de la Casa Mas Roger On: Diversos espais Quan: A les 11 h.
Projecció de la pel·lícula Nous dansons sur un volcan!, dirigida per Jordi Vidal. El documental ens endinsa en l’univers de la sardana, tot recorrent la seva evolució des dels orígens, a mitjan segle XIX, fins a l'actualitat. Hi participarà la musicòloga Anna Costal i farà un petit col·loqui al final de la pel·lícula On: Cercle Sport Quan: A les 11 h.
Dissenya i crea el vestit de la teva Barbie. Taller de moda en miniatura on els infants podran deixar volar la imaginació creant vestits únics per a Barbie. Podeu portar la vostra pròpia Barbie de casa o bé vestir les Barbies del Museu amb les vostres creacions més originals. On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 11 h. Preu: 3 €.
Visita comentada a l’exposició Glamurosa Barbie, de la mà dels col·leccionistes Maria Mercè Llobet i Joan Tomàs On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 12 h
Presentació dels Annals, a càrrec de Pere Gifre i Anna M. Puig, amb la presència de Jordi Masquef i Mariona Seguranyes On: Cercle Sport Quan: A les 18 h.
Tercer passeig teatral per les llibreries de Figueres. D’un temps, d’un país, en memòria d’Agnès Sàez. Hi participen La Bookman, Llibreria Edison i Taberna Libraria On: Taberna Libraria Quan: De 18 a 20 h. Al final hi haurà un refrigeri a Taberna Libraria.
Espectacle de dansa De Sheherazade, de María Pagés i El Arbi El Harti. La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti uneixen dansa i paraula en dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: 32 €.
LLANÇÀ
Sortida familiar: descobrint la flora de cap Ras. Creació d’un herbari mediterrani. Cap Ras és un espai emblemàtic dins la Mar d’Amunt, on la seva conservació ens permet redescobrir el paisatge mediterrani. Farem el nostre quadern de camp mentre explorem i recollim les plantes de Cap Ras, i rebràs les instruccions per poder crear el teu propi herbari a casa. On: Aparcament cap Ras Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït. Cal reservar.
Sessió de contes infantils El cistellets de la castanyera és ple de contes, castanyes i bolets, a càrrec de Bel Contes. La castanyera porta el cistell ben ple de castanyes i contes. En un tres i no res, en Mar-rameu se li ha menjat totes les castanyes. Que trapella que és! Els contes de tardor ens els porten els follets. On: Casa de Cultura Quan: A les 12
Entrega del Pinzell d’Or 2025, a càrrec de l’Agrupació Amics de l’Aquarel·la de Girona i Comarques On: Museu de l’Aquarel·la Quan: A les 12 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major de Sant Martí. Pedalada popular On: Sortida des de la plaça de la Vila Quan: A les 10 h. Presentació del llibre Memòries d’un rector, a càrrec dels autors Miquel Mir i Pere Roura On: Edifici Miquel Barnadas Quan: A les 12 h. Festa per a la mainada amb inflables i música On: Pati de l’escola Quan: A les 16.30 h. Concert amb Peter Gynt On: A la Plaça Quan: A les 18.30 h. Festa amb Pelukas + DJ Kinder On: A la Sala Quan: A les 24 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Sharazan On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
EL PORT DE LA SELVA
Passejada botànica Punt de trobada On: Aparcament Platja del Pas (ens distribuirem en cotxes cap a Cala Tamariua) Quan: A les 11 h. Inici passejada On: Cala Tamariua. Veurem i repassarem les actuacions d’erradicació de plantes invasores per part del Parc Natural de Cap de Creus Quan: A les 11.15 h. Punt final On: Cala Cativa. Posarem en valor les espècies autòctones i donarem a conèixer el patrimoni arqueològic de la zona Quan: A les 12 h. Tornada On: Aparcament Platja del Pas. Tornarem a l’aparcament i aquells que vulguin es poden quedar a fer un pica-pica Quan: A les 13 h.
Projecció del documental Aterra, amb la presència de la directora, Maria Sola, i de la protagonista Josefina Espinosa On: Espai Port Quan: A les 17 h.
ROSES
BaiDeFest. Festival de curts fantàstic i de terror de Roses L’únic festival internacional de curts de l’Empordà celebra la vuitena edició, on el terror, la fantasia i la diversió més freak omple la pantalla del teatre, amb la projecció de més de 60 curts a concurs, 1 documental, 3 pel·lícules, masterclass, presentació de llibres i col·loquis. On: Teatre Municipal Quan: Del dijous 13 al diumenge 16. Preu: 1 dia, 5 €. Abonament 4 dies, 12 €.
Entre dòlmens, menhirs i barraques. Una passejada per la història de Roses On: Davant el dòlmen del Cap de l’Home Quan: A les 10 h. Preu: Gratuït.
Petits contes. Bruixes i bruixots, a càrrec de la Cia. Gra de Sorra. Per a nens i nenes a partir de 3 anys. On: Biblioteca Quan: A les 11 hores.
Mindful Sunset al Far. Meditació a la posta de sol On: Aparcament del castell de la Trinitat Quan: A les 17.30 h. Preu: 10 €.
Ball a càrrec de David Magem On: A la SUF Quan: A les 22 h.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta. Visita de l’edifici de la Mina Canta de la Vajol al voltant del seu protagonisme durant la Guerra d’Espanya pel que fa a l’evacuació del patrimoni econòmic i artístic de la República On: A l'aparcament municipal de l'entrada de la Vajol Quan: A les 11 h. Preu: 5 € (gratuït per a veïns de la Vajol i per a menors de 12 anys)
VILADAMAT
Ball amb Atenia On: Local social Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIUMENGE 16 DE NOVEMBRE
BÀSCARA
Festa Major. Missa solemne presidida pel bisbe de Girona amb acompanyament de la cobla Els Rossinyolets On: A l'església Quan: A les 11 h. Ballada de sardanes a càrrec de la cobla Els Rossinyolets Quan: Seguidament Teatre amb l'obra Quins pebrots, de la Cia. TeatreAu Viladrau On: Sala municipal Quan: A les 18 h.
CADAQUÉS
Festival daltabaix vermut musical On: Sa terrassa de la Societat l’Amistat Quan: A les 12.30 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 € per adults, 2,5 € per nens. Menors de 6 anys gratuït.
L’ESCALA
Setmana de la Ciència 2025. Portes obertes. Amb motiu de la Setmana de la Ciència, el MAC-Empúries ofereix la possibilitat de visitar gratuïtament el jaciment. On: MAC-Empúries Quan: De 10 a 18 h. Activitat familiar Empúries: Arqueologia i noves tecnologies. L’arqueologia és molt més que excavar. En aquesta activitat, una arqueòloga de l’equip d’Empúries mostrarà com les noves tecnologies han transformat la manera d’estudiar el passat On: MAC-Empúries Quan: D’11 a 13 h.
Activitats al MAC-Empúries. Visita romana. Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC ens acompanyarà a un viatge fascinant a través del temps, per explicar-vos com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. Durant la visita passejarem pels carrers antics per descobrir la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana d'Empúries. On: MAC-Empúries Quan: A les 11 h. Preu: 6 € (no inclou l'entrada al jaciment).
Presentació de la novel·la Una dona de la teva edat, de Gemma Ruiz On: Llibreria Vitel·la Quan: A les 19 h.
ESPOLLA
Ball amb Only Anthony On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Ball amb Els Fantàstics On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball de tarda amb Cristian On: Cercle Sport Quan: A les 17.30 h.
Espectacle Copiar, amb Animal Religion. Copiar és un espectacle que convida a l’escenari un grup de nens i nenes de 8 a 10 anys. Aquest grup no ha fet cap assaig ni cap preparació abans d’entrar a escena. Juntament amb Animal Religion, transiten per un espectacle juganer, emotiu i eclèctic, on l’única guia és la còpia. D’una còpia, en surt també un original. On: Teatre el Jardí Quan: A les 18 h. Preu: 6 €.
LA JONQUERA
Espais medievals. La Jonquera terra de pas. Passa una estona divertida amb tota la família acompanyant-nos a la visita teatralitzada La Jonquera, terra de pas! Viatjarem en el temps per conèixer personatges curiosos com el Marimon de cal Borni, el senyor Rodonés o el Teniente Coronel Rodrigo Pérez, i tindrem el privilegi de ser presents en les negociacions del Tractat dels Pirineus de 1659 On: Can Laporta Quan: A les 11 h. Cal inscripció. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Presentació dels equips de futbol base del C.E. Llançà On: Camp de futbol Quan: A les 15.45 h. Partit entre el 1r equip del C.E. Llançà de 3a Catalana contra el Base Roses Quan: Tot seguit.
Ball de saló amb Joan Bram On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Festa Major de Sant Martí. III Trobada de clàssics i esportius On: Aparcament de la Torre de l’Hospital Quan: A les 9 h. Missa amb acompanyament musical Quan: A les 11 h. Sardanes a càrrec de la Vila de la Jonquera On: A la plaça de la vila Quan: A les 12 i a les 17 h. Concert de la Coral de Maçanet On: Església de Sant Martí Quan: A les 19 h.
ROSES
BaiDeFest. Festival de curts fantàstic i de terror de Roses L’únic festival internacional de curts de l’Empordà celebra la vuitena edició, on el terror, la fantasia i la diversió més freak omple la pantalla del teatre, amb la projecció de més de 60 curts a concurs, 1 documental, 3 pel·lícules, masterclass, presentació de llibres i col·loquis. On: Teatre Municipal Quan: Del dijous 13 al diumenge 16. Preu: 1 dia, 5 €. Abonament 4 dies, 12 €. Dins dels actes, hi haurà la presentació del llibre Figueres de por III On: Teatre Municipal Quan: A les 17.30 h.
Ball a càrrec del duet Sharazan On: A la SUF Quan: A les 18 h.
VILABERTRAN
Ball amb Pep i M. José On: Sala de Ball Quan: A les 18 h.
VILADAMAT
Ball amb Albert Paulo On: Local social Quan: A les 17.30 h.
