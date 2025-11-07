NECROLÒGIQUES
Oci
Programació de cinemes del 7 al 13 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
BUGONIA ★★★★
País: Irlanda. 2025. Ciència-ficció. Extraterrestres 118 minuts. Direcció: Yorgos Lanthimos Guió: Will Tracy, Jang Joon-hwan Intèrprets: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis. Sinopsi: Dos joves conspiranoics segresten la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta Terra. Remake del film coreà Save the Green Planet.
Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.40, 19.40 i 22.00 h.
Cinemes Roses. Divendres 7 i dissabte 8: A les 20.30 i 22.35 h. Del diumenge 9 al dijous 13: A les 20.30 h.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
ADORABLE ★★★★
- País: Noruega. 2024. Drama. 101 minuts. Idioma: Noruec Guió i direcció: Lilja Ingolfsdottir Intèrprets: Helga Guren, Oddgier Thune Sinopsi: La Maria fa malabarismes amb quatre fills i una carrera exigent mentre el seu segon marit, Sigmund, viatja constantment. Un dia s'embranquen en una forta discussió que portarà Sigmund a demanar-li el divorci.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. VOSE. Dimarts 11 i dijous 13: A les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA EN CATALÀ A 3 €
UNA PEL·LÍCULA DE MINECRAFT ★★
- País. Estats Units. 2025. Cinema familiar. 100 minuts. Direcció: Jared Hess. Guió: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James i Chris Galletta. Intèrprets: Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks Sinopsi. Benvingut al món de Minecraft, on la creativitat no només ajuda a crear, sinó que és essencial per a la supervivència. Quatre inadaptats —Garrett "l'Escombriaire" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) i Dawn (Brooks)— es troben lluitant amb problemes ordinaris quan de sobte es veuen arrossegats a través d'un misteriós portal al Món Exterior: un estrany país de les meravelles cúbic. Per tornar a casa, hauran de dominar aquest món (i protegir-lo de coses malvades com Piglins i Zombies, també) mentre s'embarquen en una recerca màgica amb un expert artesà inesperat, Steve (Black). Junts, la seva aventura desafiarà els cinc a ser audaços ia tornar a connectar amb les qualitats que fan que cadascun sigui únic i creatiu... les mateixes habilitats que necessiten per prosperar en el món real.
- Cinemes Figueres. Dissabte 8 i diumenge 9: A les 16.00 h.
ELS SÚPER ELFKINS ★★★
- País. Alemanya. 2024. Animació. Infantil. 76 minuts. Direcció: Ute von Münchow-Pohl. Guió: Jan Strathmann, Claudio Winter. Sinopsi. L’Elfie és una follet petita i valenta, amb esperit aventurer i un gran desig de divertir-se. Però el seu caràcter inquiet xoca amb les normes i costums del seu clan, molt tradicional i conservador. Un dia coneix en Bo, un jove follet d’un grup rival especialitzat en tecnologia. De seguida es fan amics i inicien una lluita per unir els dos clans, enfrontats des de fa segles, encara que això impliqui trencar totes les regles. Mentrestant, l’agent de policia Lanski, obstinada a demostrar l’existència dels follets, emprèn una persecució implacable per atrapar l’Elfie i en Bo, posant en perill el seu projecte d’unificació.
- Cinemes Roses. Dissabte 8 i diumenge 9: A les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
PREDATOR: BADLANDS ★★★
- País: Estats Units. 2025. Ciència-ficció. Acció. 107 minuts. Direcció: Dan Trachtenberg. Guió: Dan Trachtenberg., Patrick Aison Intèrprets: Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Sinopsi: Un jove Predator marginat del seu clan troba un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 18.00, 20.00 i 22.00 h. Festius: A les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 7, a les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 8, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 9, a les 16.05, 18.20 i 20.30 h. De dillins a dimecres, a les 18.20 i 20.30 h. Dijous 13, a les 18.20 h. VOSE, a les 20.30 h.
LA CENA ★★★
- País: Espanya. 2025. Comèdia dramática. 106 minuts. Guió: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira Direcció: Manuel Gómez Pereira Intèrprets: Mario Casas, Alberto San Juan, Eva Ugarte Sinopsi: Dues setmanes després d’acabar la Guerra Civil, Franco sol·licita un sopar de celebració a l’Hotel Palace. Un jove tinent, un maître meticulós i un grup de presoners republicans experts en cuina, han de preparar el banquet. Tot sembla anar sobre rodes, però a la cuina es trama alguna cosa més que un menú. La fugida està servida.
- Cinemes Roses. Divendres 7, a les 18.20, 20.30 i 22.30 h. Dissabte 8, a les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 9, a les 16.05, 18.20, 20.30 h. De dilluns a dijous, a les 18.20, 20.30 h.
SIEMPRE ES INVIERNO ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama romàntic. 117 minuts. Guió i direcció: avid Trueba. Intèrprets: David Verdaguer, Amaia Salamanca, Isabelle Renauld. Sinopsi: Miguel (David Verdaguer), arquitecte paisatgista, viatja a Bèlgica amb la seva nòvia Marta (Amaia Salamanca) per participar en un congrés. Allà es precipita el final de la seva relació i després de la ruptura amb la seva parella decideix quedar-se tot sol uns dies més per intentar recompondre el seu futur. Trencat i desubicat, Miguel coneix Olga (Isabelle Renauld), una dona que treballa com a voluntària al congrés d'arquitectura. Al seu costat es començarà a reconstruir i a entendre en què consisteix el seu nou projecte de vida. Adaptació de la novel·la Blitz del mateix David Trueba..
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.30, 20.00 i 22.00 h.
REVERSIÓN ★★★
- País: Espanya. 2025. Thriller psicològic. 97 minuts. Direcció: Jacob Santana. Guió: Frank Ariza, Marco Lagarde, Jacob Santana Intèrprets: Jaime Lorente, Manuel Vega, Belén Rueda. Sinopsi: Mario es muda a una nova casa amb els seus pares i amb el seu germà gran David, a qui està molt unit. Mario pateix episodis d'ansietat i manca de concentració, per la qual cosa està prenent una medicació de manera regular. Una tarda plujosa, Mario presencia com segresten el seu germà gran. Després de 19 dies d'espera angoixant, David torna a casa, però no recorda res de la seva desaparició. Des d'aquell moment, Mario nota suficients canvis en la personalitat i el comportament del seu germà gran per començar a creure que la persona que ha tornat no és el seu veritable germà.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.20, 19.40 i 22.00 h. Festius: A les 19.30 i 22.00 h.
DISNEY JUNIOR ★★★
- Cinema infantil. 48 minuts. Sinopsi: Una aventura cinematogràfica que porta els estimats personatges de Disney Junior com Mickey Mouse, Ariel, Super Kitties i Bluey a la gran pantalla per a una experiència immersiva i inoblidable. El presentador preferit de tothom, Mickey Mouse, guiarà els espectadors a través de l'experiència, animant els nens a unir-s'hi cantant, ballant i aplaudint, convertint aquesta sortida teatral en una oportunitat perquè els més petits s'immergeixin completament en la màgia de Disney al costat dels seus personatges preferits.
- Cinemes Figueres. Festius: A les 16.00 i 18.00 h.
LOS TIGRES ★★★★
- País: Espanya. 2025. Thriller. Drama. 109 minuts. Direcció: Alberto Rodríguez. Guió: Rafael Cobos, Alberto Rodríguez Intèrprets: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie. Sinopsi: Antonio i Estrella són germans. El seu pare era bus. Porten tota la vida al mar. Antonio és el Tigre, un bus imbatible, el company que tots volen allà baix, quan en uns segons t'hi jugues la vida i ho fas cada dia. Estrella assisteix el seu germà a la barcassa en què treballen. Ella el manté unit a terra, fora de l'aigua l'Antonio és un autèntic desastre. Ha viscut sempre avui, sense pensar mai en demà, la seva situació econòmica és delicada. Antonio té un accident i li comuniquen que els seus dies de busseig acabaran aviat. El futur se'ls presenta fosc i complicat. Una situació que pot canviar quan troben una partida de cocaïna amagada al casc d'un petrolier. Antonio no veu cap altra possibilitat, la seva germana Estrella no ho veu clar. Com sempre.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Festius: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres i dissabte: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. De diumenge a dijous 6: A les 18.20 i 20.30 h.
LOS DOMINGOS ★★★
- País: Espanya. 2025. Drama. 115 minuts. Guió i direcció: Alauda Ruiz de Azúa Intèrprets: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés. Sinopsi: Ainara, una jove idealista i brillant de 17 anys, ha de decidir quina carrera universitària estudiarà. O, almenys, això espera la família que faci. Tot i això, la jove manifesta que se sent cada vegada més a prop de Déu i que es planteja abraçar la vida de monja de clausura. La notícia agafa per sorpresa tota la família i provoca un abisme.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40 h. Festius: A les 17.30 h.
EL MAG DE LA CIUTAT MARAGDA ★★★
- País: Rússia. 2025. Cinema familiar. 120 minuts. Direcció: Igor Voloshin. Guió: Timotei Dekin, Roman Nepomnyashchiy Intèrprets: Ekaterina Chervova, Svetlana Khodchenkova. Sinopsi: Ellie, una nena de 8 anys, i el seu fidel gos Totó acaben al màgic món d'Oz, arrossegats per un tornado que va conjurar la malvada bruixa Gingema per destruir el món dels humans. En aquesta primera entrega, Ellie i els seus nous amics l'Espantaocells, l'Home de Llauna i el Lleó Covard emprendran un viatge pel camí de rajoles grogues cap a Ciutat Esmeralda, a la recerca del gran i temible mag Goodwin, que els hauria de concedir els seus desitjos més grans.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables: A les 17.30 h. Festius: A les 15.20, 17.30 h.
A PESAR DE TI ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama romàntic. 117 minuts. Direcció: Josh Boone. Guió: Susan McMartin Intèrprets: Allison Williams, Mckenna Grace. Sinopsi: Morgan és una mare jove que intenta evitar que la seva filla Clara, de 16 anys, cometi els mateixos errors que ella, que es va quedar embarassada i es va casar massa jove, havent d'aparcar els seus propis somnis. L'única persona que porta pau a la tensa relació mare filla és Chris, el seu marit i pare de Clara. Però aquesta pau es trenca quan un tràgic i estrany accident porta esfereïdores conseqüències per a elles. Mentre lluita per reconstruir les seves vides, Morgan troba consol a l'última persona que esperava, mentre Clara es torna cap a l'únic noi que l'han prohibit veure.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. De divendres a dijous: A les 18.20 h.
SUPER CHARLIE ★★
- País: Suècia. 2024. Animació. Comèdia. 82 minuts. Guió i direcció: John Holmberg. Sinopsi: Wille, de deu anys, sempre ha somiat convertir-se en superheroi i acabar amb criminals amb el seu pare policia. Tot i això, el seu somni es veu truncat amb el naixement del seu germà petit, Charlie. El nen no només acapara tota l'atenció, sinó que Wille també descobreix que Charlie té superpoders...
- Cinemes Roses. Dissabte 8 i diumenge 9: A les 16.10 h.
BLACK PHONE 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Thriller. 114 minuts. Direcció: Scott Derrickson. Guió: C. Robert Cargill, Scott Derrickson Intèrprets: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw. Sinopsi: Seqüela de Black Phone. El Raptor vol venjar-se de Finn des de la tomba i escull com a objectiu Gwen, la seva germana petita. Gwen, una adolescent de 15 anys amb molt de caràcter, comença a rebre trucades d’un telèfon negre en somnis, acompanyades d’inquietants visions d’alguna cosa o algú assetjant tres nois al campament d’hivern d’Alpine Lake. Decidida a resoldre el misteri i a acabar amb el turment del seu germà, Gwen convenç Finn per anar al campament durant una tempesta de neu. Junts, els dos germans s’hauran d’enfrontar a un assassí encara més poderós des de la mort.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 19.50 i 22.00 h. Festius. A les 15.20, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 7 i dissabte 8. A les 20.30 i 22.40 h. Del diumenge 9 al dijous 13. A les 20.30 h.
SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE ★★★
- País: Estats Units. 2025. Música anys 80. 120 minuts. Guió i direcció: Scott Cooper. Sinopsi: La pel·lícula segueix a ‘The Boss’ quan era un jove músic al començament de la fama mundial, tractant de reconciliar les pressions de l’èxit amb els fantasmes del seu passat. Enregistrat en un vell casset de quatre pistes a la seva habitació a Nova Jersey, Nebraska reflecteix un període transcendental de la seva vida i és ple de personatges perduts a la recerca d’una raó per creure.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.15 h. Dissabte 8 i diumenge 9. A les 16.00 i 18.15 h.
