Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

La Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys, en una imatge d'arxiu.

La Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys, en una imatge d'arxiu. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys

Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys

Dissabte, 8 de novembre

Maçanet de Cabrenys celebrarà la XXIII Fira de la Castanya amb un programa amb moltes activitats per a tots els gustos. El dissabte 8 de novembre podreu gaudir de gastronomia, música, esport i entreteniment. A més, al llarg de tot el dia, hi haurà un tast de tapes de tardor, a càrrec dels restauradors i elaboradors locals, i música amb el grup La Folk. Més informació aquí.

Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys

Imatge d'arxiu de la Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys. / Arxiu

El Festivalet de la Posta de Sol de Roses

El Festivalet de la Posta de Sol de Roses

Tot el cap de setmana

Roses fa coincidir l'estiuet de Sant Martí amb un cap de setmana de música en directe i tastos de gastronomia local que podràs gaudir dissabte i diumenge a la platja de la Perola. Entre els concerts programats podràs gaudir de la música de Ginestà, Mandie Rules, Balena o Serial Killerz. Descobreix tots els detalls aquí.

El Festivalet de Roses omple la platja de la Perola

El Festivalet de Roses, l'any passat. / JORDI CALLOL

Fira Transfronterera d'Editorials Independents a Figueres

Fira Transfronterera d'Editorials Independents a Figueres

Dissabte, 8 de novembre

La Rambla de Figueres acull aquest dissabte, 8 de novembre, la 5a edició de la Fira Transfronterera d’Editorials Independents. L’esdeveniment, que se celebra de les 10 del matí a les 8 del vespre, compta amb un total de setze editorials catalanes. A banda de les parades amb venda de llibres, hi ha un programa d’activitats durant tot el dia, amb presentacions i taules rodones. Més informació aquí.

L'Encesa del Drac de Figueres es converteix en una nova tradició de les Festes de Sant Pere

El Drac de Figueres, acompanyat de la Mulassa de Mollet i la Cigonya de Peralada, ballarà per la Festa de Sant Martí peraladenca. / Jordi Callol

Visites nocturnes al Cementiri Municipal de Figueres

Visites nocturnes al Cementiri Municipal de Figueres

Diumenge, 9 de novembre

Després que el mal temps obligués a anul·lar-les, aquest diumenge 9 de novembre, Figueres celebrarà les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal, il·luminades amb la llum de les espelmes, per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Si les inclemències meteorològiques no ho tornen a impedir, se’n faran dues sessions, a les 18 i a les 20 hores, conduïdes pel metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb espelmes anirà a càrrec de Perspective Events, sota la direcció artística de Bruno Pérez. Més informació aquí.

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu.

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

11a Trobada Gegantera Comarcal de l'Empordà, a la Jonquera

11a Trobada Gegantera Comarcal de l’Empordà, a la Jonquera

Diumenge, 9 de novembre

La Jonquera ja ho té tot preparat per acollir, aquest diumenge 9 de novembre, la XI Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà. La cita reunirà una desena de colles de l’Alt i el Baix Empordà i suposarà el retorn de l’activitat gegantera al municipi després de vint-i-cinc anys. Més informació aquí.

Els gegants de la Jonquera, en una imatge d'arxiu.

Els gegants de la Jonquera, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de la Jonquera

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

TEMES

