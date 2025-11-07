Sortim de casa!
Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Dissabte, 8 de novembre
Maçanet de Cabrenys celebrarà la XXIII Fira de la Castanya amb un programa amb moltes activitats per a tots els gustos. El dissabte 8 de novembre podreu gaudir de gastronomia, música, esport i entreteniment. A més, al llarg de tot el dia, hi haurà un tast de tapes de tardor, a càrrec dels restauradors i elaboradors locals, i música amb el grup La Folk. Més informació aquí.
Tot el cap de setmana
Roses fa coincidir l'estiuet de Sant Martí amb un cap de setmana de música en directe i tastos de gastronomia local que podràs gaudir dissabte i diumenge a la platja de la Perola. Entre els concerts programats podràs gaudir de la música de Ginestà, Mandie Rules, Balena o Serial Killerz. Descobreix tots els detalls aquí.
Dissabte, 8 de novembre
La Rambla de Figueres acull aquest dissabte, 8 de novembre, la 5a edició de la Fira Transfronterera d’Editorials Independents. L’esdeveniment, que se celebra de les 10 del matí a les 8 del vespre, compta amb un total de setze editorials catalanes. A banda de les parades amb venda de llibres, hi ha un programa d’activitats durant tot el dia, amb presentacions i taules rodones. Més informació aquí.
Diumenge, 9 de novembre
Després que el mal temps obligués a anul·lar-les, aquest diumenge 9 de novembre, Figueres celebrarà les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal, il·luminades amb la llum de les espelmes, per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Si les inclemències meteorològiques no ho tornen a impedir, se’n faran dues sessions, a les 18 i a les 20 hores, conduïdes pel metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb espelmes anirà a càrrec de Perspective Events, sota la direcció artística de Bruno Pérez. Més informació aquí.
Diumenge, 9 de novembre
La Jonquera ja ho té tot preparat per acollir, aquest diumenge 9 de novembre, la XI Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà. La cita reunirà una desena de colles de l’Alt i el Baix Empordà i suposarà el retorn de l’activitat gegantera al municipi després de vint-i-cinc anys. Més informació aquí.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
