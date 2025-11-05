Agenda
Maçanet de Cabrenys es vesteix de tardor amb la XXIII Fira de la Castanya
El dissabte 8 de novembre el municipi oferirà activitats de tot tipus: gastronomia, música, esport i entreteniment
Al llarg de tot el dia hi haurà un tast de tapes de tardor a càrrec dels restauradors i elaboradors locals
Maçanet de Cabrenys celebrarà la XXIII Fira de la Castanya amb un programa amb moltes activitats per a tots els gustos. El dissabte 8 de novembre podreu gaudir de gastronomia, música, esport i entreteniment. A més, al llarg de tot el dia, hi haurà un tast de tapes de tardor, a càrrec dels restauradors i elaboradors locals, i música amb el grup La Folk.
La jornada començarà a les 9 del matí amb una caminada popular, a les 10 h es farà una ruta històrica amb l'historiador local Pere Roura. A aquesta mateixa hora també començarà la Fira de la Castanya i Productes de la Terra, que estarà oberta al llarg de tot el dia al centre del poble.
Durant tot el matí es podrà visitar l'exposició Urban Sketchers de Girona. A les 12:30 del migdia el grup La Folk oferirà el primer concert. La tarda estarà plena d’activitats per a totes les edats. A les quatre, el cisteller de cal Cabasset oferirà un taller per a infants a partir de 10 anys a la terrassa de can Viola (els haurà d'acompanyar un adult). I pels més petits aquesta activitat serà a càrrec de l'Angi al Racó de l'Olivera.
A les 5 de la tarda es presentarà el llibre Totes les olors del món de Neus Safont. I a les 17:30 h La Folk oferirà el segon concert del dia. A les 18:30 h es farà un sorteig de productes de la Fira.
