Agenda del 3 al 9 de novembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Mostra de gegants a Figueres.

Mostra de gegants a Figueres. / Jordi Callol

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 3 DE NOVEMBRE

FIGUERES

Formació TIC - Àlbum digital On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 9.30 h. Places exhaurides.

Club de lectura de Memòria democràtica, coordinat per Miquel Aguirre, director del MUME. Sense destí, d’Imre Kerstez On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16 h.

Club de lectura de narrativa, coordinat per Xixon Heras. Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí [Activitat que es complementa amb una ruta literària el dimarts 25 de novembre. Places exhaurides]. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

LLANÇÀ

Expositor temàtic Guerra Civil i espai en record a Justa Balló i Salvà, bibliotecària nascuda a Llançà que treballà per la Xarxa de Biblioteques Populars (de 1927 a 1969) On: Sala d’adults de la

Biblioteca Pere Calders Quan: Del 3 al 22 de novembre en horari d'obertura de la biblioteca.

ROSES

Petits lectors: club de lectura. La Maleta, de Chris Naylor-Ballesteros. A càrrec de la Sílvia Ametller. Club de lectura per a nens i nenes de 6 i 7 anys On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.

TEMES

