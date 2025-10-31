Oci
Programació de cinemes del 31 d'octubre al 6 de novembre a l'Alt Empordà
Us oferim la programació de cinema de la comarca que inclou els horaris de Figueres, Roses i cineclub Diòptria
🎬 LA PROPOSTA DE LA SETMANA
REGRESO AL FUTURO ★★★★
País: Estats Units. 1985. Ciència-ficció. 116 minuts. Direcció: Robert Zemeckis Guió: Bob Gale, Robert Zemeckis Intèrprets: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. Sinopsi: L'adolescent Marty McFly és amic de Doc, un científic que tots prenen per boig. Quan Doc crea una màquina per viatjar en el temps, un error fortuït fa que Marty arribi al 1955, any en què els seus futurs pares encara no s'havien conegut. Després d'impedir la primera trobada, haurà d'aconseguir que es coneguin i es casin; altrament, la seva existència no seria possible.
Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 19.40 i 22.00 h.
LA FESTA DEL CINEMA
Durant quatre dies, del 3 al 6 de novembre, torna la Festa del Cinema, i totes les pel·lícules en cartellera es podran veure per 3,5 euros l'entrada.
📽️ CINECLUB DIÒPTRIA
APRIL ★★★
- País: Geòrgia. 2024. Drama. 134 minuts. Idioma: Georgià Guió i direcció: Dea Kulumbegashvili Intèrprets: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili Sinopsi: Després de la mort d'un nounat durant el part, la moral i la professionalitat d'una ginecòloga, la Nina, es veuen sotmeses a escrutini entre rumors que practica avortaments il·legals als que ho necessiten.
- Cinemes Figueres. Cineclub Diòptria. Dimarts 4 i dijous 6: A les 20.30 h.
🎞️ CINEMA CINC, CINEMA EN CATALÀ A 3 €
SUPER WINGS: MÀXIMA VELOCITAT ★★
- País. Corea del Sud.2023. Animació. Aventures. 89 minuts. Direcció: Xiaoqing Cai, Cai Dongqing. Guió: Gil Hoon Jung. Sinopsi. L'avió més ràpid del món, Sky, ha de salvar el planeta del malvat de les joguines. En un món on les joguines s'han tornat impopulars, el dolent Billy Willy prepara un pla aterridor per segrestar les estrelles de YouTube i llançar-les a l'espai. Podrà Sky salvar la Terra amb Maximum Speed?
- Cinemes Figueres. Dissabte 1 i diumenge 2: A les 16.00 h.
NIKO, MÉS ENLLÀ DE L'AURORA BOREAL ★★★
- País: Finlàndia. 2024. Animació Aventures. 86 minuts. Direcció: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam Guió: Kari Juusonen, Marteinn Thorisson, Hannu Tuomainen Sinopsi: Niko, un jove ren volador, somia unir-se a l'equip del trineu de Santa Claus. Quan accidentalment perd el trineu, la seva persecució per recuperar-lo li ensenya sobre l'amistat i ser fidel a si mateix.
- Cinemes Roses. Dissabte 1 i diumenge 2: A les 16.05 h.
🎥 PROGRAMACIÓ DE LA SETMANA
FRANKENSTEIN ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Drama. Monstres. 149 minuts. Guió i direcció: Guillermo del Toro Intèrprets: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth. Sinopsi: El Dr. Pretorius necessita localitzar el monstre de Frankenstein (que es creu que va morir en un incendi fa quaranta anys) per poder continuar els experiments del Dr. Frankenstein.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 20.15 h. Festius: A les 20.10 h.
LOS TIGRES ★★★★
- País: Espanya. 2025. Thriller. Drama. 109 minuts. Direcció: Alberto Rodríguez. Guió: Rafael Cobos, Alberto Rodríguez Intèrprets: Antonio de la Torre, Bárbara Lennie. Sinopsi: Antonio i Estrella són germans. El seu pare era bus. Porten tota la vida al mar. Antonio és el Tigre, un bus imbatible, el company que tots volen allà baix, quan en uns segons t'hi jugues la vida i ho fas cada dia. Estrella assisteix el seu germà a la barcassa en què treballen. Ella el manté unit a terra, fora de l'aigua l'Antonio és un autèntic desastre. Ha viscut sempre avui, sense pensar mai en demà, la seva situació econòmica és delicada. Antonio té un accident i li comuniquen que els seus dies de busseig acabaran aviat. El futur se'ls presenta fosc i complicat. Una situació que pot canviar quan troben una partida de cocaïna amagada al casc d'un petrolier. Antonio no veu cap altra possibilitat, la seva germana Estrella no ho veu clar. Com sempre.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.40 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 31: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 1: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 2: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 3: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Del dimarts 4 al dijous 6: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
A PESAR DE TI ★★★
- País: Estats Units. 2025. Drama romàntic. 117 minuts. Direcció: Josh Boone. Guió: Susan McMartin Intèrprets: Allison Williams, Mckenna Grace. Sinopsi: Morgan és una mare jove que intenta evitar que la seva filla Clara, de 16 anys, cometi els mateixos errors que ella, que es va quedar embarassada i es va casar massa jove, havent d'aparcar els seus propis somnis. L'única persona que porta pau a la tensa relació mare filla és Chris, el seu marit i pare de Clara. Però aquesta pau es trenca quan un tràgic i estrany accident porta esfereïdores conseqüències per a elles. Mentre lluita per reconstruir les seves vides, Morgan troba consol a l'última persona que esperava, mentre Clara es torna cap a l'únic noi que l'han prohibit veure.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 31: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dissabte 1: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenges 2: A les 16.05, 18.20 i 20.30 h. Dilluns 3: A les 16.05, 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dimarts 4 i dimecres 5: A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Dijous 6: A les 18.20 i 22.35 h. VOSE: A les 20.30 h.
TOGETHER ★★★
- País: Austràlia. 2025. Terror. Fantàstic. 102 minuts. Guió i direcció: Michael Shanks. Intèrprets: Allison Williams, Dave Franco. Sinopsi: Una parella amb problemes a la seva relació es muda al camp, on descobreixen una cova amb una força sobrenatural. En beure aigua de la cova, comencen a experimentar transformacions físiques i emocionals que reflecteixen la seva codependència.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.40, 19.45 i 22.00 h. Festius: A les 15.30, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
SUPER CHARLIE ★★
- País: Suècia. 2024. Animació. Comèdia. 82 minuts. Guió i direcció: John Holmberg. Sinopsi: Wille, de deu anys, sempre ha somiat convertir-se en superheroi i acabar amb criminals amb el seu pare policia. Tot i això, el seu somni es veu truncat amb el naixement del seu germà petit, Charlie. El nen no només acapara tota l'atenció, sinó que Wille també descobreix que Charlie té superpoders...
- Cinemes Figueres. En català. Laborables: A les 18.00 h. Festius: A les 16.00 i 18.00 h.
- Cinemes Roses. Laborables: A les 18.20 h. Festius: A les 16.10 i 18.25 h.
LAS GUERRERAS K-POP ★★★★
- País: Estats Units. 2025. Animació. Acció. 88 minuts. Direcció: Chris Appelhans, Maggie Kang. Guió: Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang, Chris Appelhans Intèrprets: Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, Ji-young Yoo Sinopsi: Les superestrelles del pop coreà Rumi, Mira i Zoey formen part de la banda de K-pop HUNTR/X de dia, però tenen una identitat secreta com a caçadores de dimonis a la nit. Les famoses cantants sempre intenten protegir la humanitat i especialment els seus fans d'una fosca amenaça sobrenatural i els seus dimonis usurpadors d'ànimes. L'última amenaça és una jove boyband rival anomenada Saja Boys, formada per cinc dimonis disfressats amb un motiu ocult.
- Cinemes Figueres. En català. Laborables: A les 18.00 h. Festius: A les 18.00 h.
LA CASA DE MUÑECAS DE GABY ★★★
- País: Estats Units. 2025. Comèdia infantil 85 minuts. Direcció: Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Ryan Crego. Guió: Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Elisa Bell Intèrprets: Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan. Sinopsi: Gabby decideix anar-se’n de viatge amb la seva àvia Gigi cap a la meravellosa ciutat de Cat Francisco. Però quan la casa de nines de Gabby, la seva possessió més preuada, acaba en mans de Vera, una excèntrica dama obsessionada amb els gats, Gabby emprèn una aventura pel món real per tornar a reunir els seus mininos i salvar la casa de nines abans que sigui massa tard.
- Cinemes Figueres. Divendres 31: A les 18.00 h. Festius: A les 17.45 h.
- Cinemes Roses. Dissabte 1 diumenge 2 i dilluns 3: A les 16.05 h.
BLACK PHONE 2 ★★★
- País: Estats Units. 2025. Terror. Thriller. 114 minuts. Direcció: Scott Derrickson. Guió: C. Robert Cargill, Scott Derrickson Intèrprets: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw. Sinopsi: Seqüela de Black Phone. El Raptor vol venjar-se de Finn des de la tomba i escull com a objectiu Gwen, la seva germana petita. Gwen, una adolescent de 15 anys amb molt de caràcter, comença a rebre trucades d’un telèfon negre en somnis, acompanyades d’inquietants visions d’alguna cosa o algú assetjant tres nois al campament d’hivern d’Alpine Lake. Decidida a resoldre el misteri i a acabar amb el turment del seu germà, Gwen convenç Finn per anar al campament durant una tempesta de neu. Junts, els dos germans s’hauran d’enfrontar a un assassí encara més poderós des de la mort.
- Cinemes Figueres. Atmos. Laborables: A les 17.40, 19.50 i 22.00 h. Festius. A les 15.20, 17.30, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 31 i dissabte 1. A les 18.20, 20.30 i 22.35 h. Diumenge 2. A les 18.20 i 20.30 h. Del dilluns 3 al dijous 6. A les 18.20, 20.30 i 22.35 h.
CHAINSAW MAN ★★★★
- País: Japó. 2025. Acció. 123 minuts. Direcció: Tatsuya Yoshihara. Guió: Hiroshi Seko. Sinopsi: Denji treballava com a caçador de dimonis per a la yakuza, tractant de saldar el deute que havia heretat dels seus pares, però la yakuza el va trair i el va matar. Abans de perdre el coneixement, Pochita, el gos-dimoni motoserra de Denji, va fer un tracte amb ell i li va salvar la vida. Així es van fusionar, creant l’imparable Chainsaw Man. Ara, enmig d’una brutal guerra entre dimonis, caçadors i enemics secrets, una noia misteriosa anomenada Reze irromp al seu món i Denji s’enfronta a la seva batalla més mortífera, impulsat per l’amor, en un món on la supervivència no coneix regles.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 22.00 h. Festius: A les 22.00 h. VOSE: Cada dia, a les 20.00 h.
- Cinemes Roses. Del divendres 31 al dimarts 4 i dijous 6 versió original en japonès. A les 20.30 h. Divendres 31, dissabte 1, dilluns 3, dimarts 4 i dijous 6, en versió traduïda a l'espanyol. A les 22.35 h.
SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE ★★★
- País: Estats Units. 2025. Música anys 80. 120 minuts. Guió i direcció: Scott Cooper. Sinopsi: La pel·lícula segueix a ‘The Boss’ quan era un jove músic al començament de la fama mundial, tractant de reconciliar les pressions de l’èxit amb els fantasmes del seu passat. Enregistrat en un vell casset de quatre pistes a la seva habitació a Nova Jersey, Nebraska reflecteix un període transcendental de la seva vida i és ple de personatges perduts a la recerca d’una raó per creure.
- Cinemes Figueres. Laborables: A les 17.30, 19.45 i 22.00 h. Festius: Festius: A les 17.50, 19.45 i 22.00 h.
- Cinemes Roses. Divendres 31 i dissabte 1: A les 18.15, 20.30 i 22.40 h. Diumenge 2. A les 18.15 i 20.30 h.
