Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Molts pobles de l’Alt Empordà es preparen per celebrar la castanyada i Halloween. Avinyonet de Puigventós i Empuriabrava han escollit Halloween. A Cabanes fan una botihalloween, que és una botifarrada i Halloween. Roses i l’Escala han optat per la castanyada. I Vilafant aprofiten per fer les dues coses. A la nostra agenda pots consultar tots els actes relacionats amb la Castanyada i Halloween que se celebren a la comarca.
La 22a edició del Rally Costa Brava Històric se celebra del dijous 30 d’octubre al diumenge 2 de novembre. El ral·li proposa un atractiu programa d’activitats per als espectadors, tant a Sant Feliu de Guíxols (dijous 30 i divendres 31) com a Empuriabrava (dissabte 1 i diumenge 2), que per primera vegada comparteixen la seu d’aquesta emblemàtica prova. Més informació aquí.
La companyia CaTeatre escenifica, aquest dissabte 1 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Sala La Cate de Figueres, Cinto!, una obra escrita per Rik Gabriëls i dirigida per Jaume Alsina, que aprofundeix en la fragilitat de la memòria, els secrets familiars i els silencis que han marcat generacions. Amb una dramatúrgia íntima i emotiva, l’espectacle posa al centre la figura d’una dona gran amb Alzheimer, la Paquita, i la seva evocació d’un personatge clau i desconegut per les seves filles: en Cinto. L'entrada té un preu de 12 euros. Més informació aquí.
L’Ajuntament de Figueres torna a programar, per Tots Sants, les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal sota la llum de les espelmes per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Tindrà lloc el diumenge 2 de novembre en dues sessions, a les 18 i 20 hores, i aniran a càrrec del metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb l’encesa d’espelmes la durà a terme Perspective Events sota la direcció artística de Bruno Pérez. A cada visita -1 h i 30 minuts de durada- hi poden assistir 150 persones com a màxim i les entrades tenen un preu d’entre 3 i 5 euros (gratuït pels menors de 10 anys). Més informació aquí.
