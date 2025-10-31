Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sortim de casa!

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'1 i 2 de novembre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

Una castanyada popular, en una imatge d'arxiu.

Una castanyada popular, en una imatge d'arxiu. / ACN

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Castanyada i Halloween a l'Alt Empordà

Castanyada i Halloween a l'Alt Empordà

Molts pobles de l’Alt Empordà es preparen per celebrar la castanyada i Halloween. Avinyonet de Puigventós i Empuriabrava han escollit Halloween. A Cabanes fan una botihalloween, que és una botifarrada i Halloween. Roses i l’Escala han optat per la castanyada. I Vilafant aprofiten per fer les dues coses. A la nostra agenda pots consultar tots els actes relacionats amb la Castanyada i Halloween que se celebren a la comarca.

Castanyes.

Castanyes. / ACN

22a edició del Rally Costa Brava Històric

22a edició del Rally Costa Brava Històric

La 22a edició del Rally Costa Brava Històric se celebra del dijous 30 d’octubre al diumenge 2 de novembre. El ral·li proposa un atractiu programa d’activitats per als espectadors, tant a Sant Feliu de Guíxols (dijous 30 i divendres 31) com a Empuriabrava (dissabte 1 i diumenge 2), que per primera vegada comparteixen la seu d’aquesta emblemàtica prova. Més informació aquí.

Rallys a la plaça de la Basílica de Castelló.

Rallys a la plaça de la Basílica de Castelló, l'any passat. / Rally Costa Brava Històric

Teatre a Figueres: 'Cinto', amb Cateatre

Teatre a Figueres: 'Cinto', amb Cateatre

La companyia CaTeatre escenifica, aquest dissabte 1 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Sala La Cate de Figueres, Cinto!, una obra escrita per Rik Gabriëls i dirigida per Jaume Alsina, que aprofundeix en la fragilitat de la memòria, els secrets familiars i els silencis que han marcat generacions. Amb una dramatúrgia íntima i emotiva, l’espectacle posa al centre la figura d’una dona gran amb Alzheimer, la Paquita, i la seva evocació d’un personatge clau i desconegut per les seves filles: en Cinto. L'entrada té un preu de 12 euros. Més informació aquí.

Quatre de les cinc actrius que porten a escena aquesta obra de creació, 'Cinto', dissabte a La Cate.

Quatre de les cinc actrius que porten a escena aquesta obra de creació, 'Cinto', dissabte a La Cate. / Jordi Blanco

Visites nocturnes al Cementiri Municipal de Figueres

Visites nocturnes al Cementiri Municipal de Figueres

L’Ajuntament de Figueres torna a programar, per Tots Sants, les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal sota la llum de les espelmes per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Tindrà lloc el diumenge 2 de novembre en dues sessions, a les 18 i 20 hores, i aniran a càrrec del metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb l’encesa d’espelmes la durà a terme Perspective Events sota la direcció artística de Bruno Pérez. A cada visita -1 h i 30 minuts de durada- hi poden assistir 150 persones com a màxim i les entrades tenen un preu d’entre 3 i 5 euros (gratuït pels menors de 10 anys). Més informació aquí.

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu.

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

