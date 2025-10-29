Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castelló d'Empúries

El terror i la diversió prendran els carrers d’Empuriabrava

La primera edició de Halloween omplirà boulevards i places amb un túnel del terror, bruixes i la tradicional ruta del "paga o plora" (truco o trato)

Aquesta activitat forma part també d’un projecte de recuperació de la zona comercial &quot;Los Arcos&quot; .

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava organitza enguany conjuntament amb entitats del municipi la primera edició de Halloween a Empuriabrava, una gran festa pensada per a famílies, infants i joves que omplirà els carrers de misteri, música i diversió.

L’esdeveniment tindrà lloc els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, a partir de les 18.00 hores, i oferirà activitats per a totes les edats: "Paga o plora" (Truco o trato) pels boulevards de Sant Mori i Gran Reserva Rúa de bruixes pels carrers principals Túnel del terror a "Los Arcos" per als més valents Aquesta iniciativa vol dinamitzar els carrers d’Empuriabrava i donar la benvinguda a la tardor amb una proposta lúdica i familiar que esperem consolidar com una tradició anual.

Aquesta activitat forma part també d’un projecte de recuperació de la zona comercial "Los Arcos" que busca revitalitzar-la i atraure nous inversors en paral·lel amb el projecte «Espais Buits» que l’Associació de comerciants du a terme des de fa anys.

