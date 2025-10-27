Pont de Molins
Arriba a l'Empordà un nou passatge del terror inspirat en els Warren
El 31 d’octubre i 1 de novembre, de dos quarts de nou del vespre a la una de la matinada, tindrà lloc a l’antiga Ricardell, al costat de Petrem
Les nits dels dies 31 d’octubre i 1 de novembre, de dos quarts de nou del vespre a una de la matinada, l’antiga cooperativa Ricardell, a Pont de Molins, acollirà el Passatge del Terror. Quan cau la nit sobre Pont de Molins i el vent xiuxiueja entre els arbres de l’Alt Empordà, alguna cosa desperta en les entranyes de la terra. Alguna cosa que fa anys que espera. Alguna cosa que no hauria de ser pertorbada. Aquest Halloween... el terror té nom: Warren Experience. Una fàbrica abandonada, oblidada pel temps, on les màquines van deixar de funcionar fa dècades, però els ecos del que hi va passar continuen ressonant. Diuen que va ser tancada després d’una sèrie de successos inexplicables.
"Inspirat en els foscos expedients dels Warren i en la maledicció que envolta la saga El Conjur, aquest passatge del terror et convida a creuar un dels túnels més llargs i esfereïdors de tota la província. Un recorregut on cada pas t’acosta més al desconegut, on cada ombra pot amagar un secret... o alguna cosa pitjor", assegura el president de l’associació Anomalous, José Garrido. Després de sis anys de recorregut al Boulevard 32 de Figueres, aquest any Pont de Molins acull aquesta activitat, la qual espera atraure més de dues mil persones. "Serà el més grans de les comarques gironines, amb uns 25 figurants i dos recorreguts", afegeix Garrido.
"L’esdeveniment comptarà amb aparcament gratuït, coordinat pels membres de Protecció Civil, que hi seran presents per garantir que l’experiència sigui segura, almenys a fora del túnel, mentre que, a dins, ningú et podrà ajudar", expliquen a través de l’enllaç d’aquest passatge: horrorproductions.com. El preu de l’entrada serà segons el recorregut que es vulgui fer, mentre que hi haurà servei de bar a càrrec de l’associació de pares de l’escola molinenca.
