Agenda del 27 d'octubre al 2 de novembre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Castanyada.

Castanyada. / EMPORDÀ

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 27 D'OCTUBRE

L’ARMENTERA

Donació de sang On: Llar de jubilats Quan: De 17 a 21 h.

FIGUERES

Club de lectura de narrativa coordinat per Magda Bosch. El jardí dels déus, de Gerald Durrell. 100 anys del naixement de l’escriptor i naturalista anglès On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 16.30 h.

Club de lectura experimental coordinat per Albert Carol. L’estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tibuleac On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Maria Muñoz Quan: A les 18 h.

GARRIGUELLA

Donació de sang On: Sala Polivalent Quan: De 17 a 21 h.

LLANÇÀ

Decorem l’Espai Jove per Halloween i la Castanyada On: Espai Jove Quan: De 16 a 20 h.

ROSES

Club de lectura La negra, amb l'obra El camí, d'Anya Niewierra On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 18.30 h.

