Cap de setmana embruixat a Llers al voltant de la figura llegendària del comte Estruch
La Fira Fes-te Bruixa s'ha convertit en un popular esdeveniment carregat d’actes participatius
Diu la tradició oral que Llers és poble de bruixes. Encarat a Tramuntana i amb una història carregada de vicissituds, el municipi dels dotze castells és també el niu de les cuites del comte Estruch. Organitzada per l’Ajuntament amb el suport de les entitats locals, la fira torna aquest cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, mantenint així el canvi de dates iniciat l’any passat en aquest primer mes de la tardor com a l’època ideal per celebrar aquesta cita que s’ha convertit en un referent cultural i festiu a la comarca.
Màrius Vergés, l'alcalde, reconeix obertament que amb la celebració de la fira en aquests moments de l’any "ens hi sentim molt còmodes. El canvi de dates va funcionar molt bé i creiem que la tardor és el moment ideal per a una fira com aquesta". La Fes-te Bruixa "ajuda a dinamitzar el municipi fora de la temporada d’estiu, mantenint viva l’activitat cultural i comercial".
Més comte Estruch
Des del mateix Ajuntament s’encarreguen de destacar que enguany, el comte Estruch, una de les figures més emblemàtiques de la història i les llegendes de Llers, guanyarà protagonisme dins del programa d’activitats. Representacions, ambientacions i propostes culturals ajudaran a redescobrir aquest personatge llegendari, arrelat a la identitat del poble.
"El comte Estruch és un element diferenciador que ens identifica i ens connecta amb les nostres llegendes. La seva presència més destacada permet aprofundir en aquest llegat cultural d’una manera atractiva per a tots els públics", afegeix l’alcalde.
La Fes-te Bruixa 2025 arriba amb més tallers familiars, espectacles de carrer, música, activitats infantils, correfoc, sopar temàtic i una ambientació molt cuidada que transformarà els carrers de Llers en un espai ple de màgia i misteri. Una gran part de la població i entitats participen activament en la seva organització, mantenint l’esperit i l’autenticitat que la caracteritzen.
"La Fes-te Bruixa és molt més que una fira temàtica: és una experiència cultural, familiar i festiva que reflecteix l’essència de Llers. Convida a passejar, a participar, a conèixer les nostres llegendes i a gaudir de l’ambient únic que es crea durant aquell cap de setmana", diuen els representants municipals.
A la fira, també hi estan implicats els Amics de Llers, l’AFA de l’escola, el GraLlers, el club Dotze Castells, el drac i el Club de Patinatge. Les activitats infantils estaran concentrades als jardins de l’Ajuntament amb un programa molt diversificat que inclou tallers variats, concursos de llençar escombres, passeigs amb ponis i circuit d’aventura.
El tret de sortida de la Fira Fes-te Bruixa es va donar, aquest divendres, amb els Ministrils de Llers amenitzant l’entrada al sopar embruixat. Es feia en el centre Recreatiu Llersenc.
Espectacle nocturn sonat
Havent sopat hi haurà un espectacle amb presentació de les Bruixes de Llers, un nom mític que anys enrere va servir per a anomenar l’equip del poble, pioner en el futbol femení d’elit a la demarcació de Girona i que ara permet animar la fira amb una activitat especial nocturna al castell i a l’aparcament de Sant Quirze. Poc abans de mitjanit, un bon moment si fem cas als mites i llegendes de bruixeria i vampirisme, hi haurà el correfoc amb els Diables del Drac de Llers i el Drac de Figueres.
Un diumenge pletòric
El diumenge hi haurà matines amb la música i la gresca dels Grallers i els Diables del poble. La cercavila pel poble permetrà obrir al públic les parades de la fira i començar un programa d’actes ininterromput que s’allargarà fins a les set de la tarda, amb la cercavila de cloenda. Entremig, no hi faltaran les xerrades, les conferències i els tallers, els balls de minibruixetes o la bruixeria sobre patins.
Durant la jornada, hi haurà dues visites teatralitzades amb el comte Estruch (a les 12 i a les 5), es faran al castell i van a càrrec dels actors de Terramar. Cal reserva prèvia trucant al 618 547 958 o enviant un correu a terramar@terramar.org. I no oblideu que és el cap de setmana del canvi d’hora d’estiu a hivern!
