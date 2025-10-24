Sortim de casa!
Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Fira "Fes-te Bruixa" a Llers
Llers celebra aquest cap de setmana del 25 i 26 d’octubre una nova edició de la Fira "Fes-te Bruixa", un popular esdeveniment carregat d’actes participatius. La figura llegendària del comte Estruch hi és ben present. Més informació aquí.
VI "L’Escala en Marxa contra el Càncer"
La Riba acollirà aquest dissabte la VI edició de "L’Escala en Marxa contra el Càncer", amb la sortida prevista a les 19 h. Abans, a partir de les 16 h, hi haurà una masterclass de zumba amb Mireia Esparch, l’actuació de la Colla Gegantera de l’Escala i la música de DJ MELI, que animaran aquesta jornada solidària plena de ritme i compromís. Més informació aquí.
Cursa Selvatjada a la Selva de Mar
La Selvatjada, la cursa de trailrunning disputada a la Selva de Mar, viurà aquest dissabte, 25 d'octubre, la seva segona edició. L'edició tindrà dues modalitats que recorreran el Parc Natural del Cap de Creus: la Selvatjada Curta (de 7,5 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu dissenyats per a tots els públics) i la Selvatjada Llarga, de 15 quilòmetres més tècnics i amb més de 800 metres de desnivell positiu. Les dues distàncies tindran la sortida (a les 10 hores la Llarga, a les 10.15 hores la Curta) i l'arribada a la plaça del poble. Més informació aquí.
28è Aplec del Manol a Vilafant
Aquest diumenge 26 d'octubre, tindrà lloc el 28è Aplec del Manol, a Vilafant. A les 9 h, sortida des de Palol Sabaldòria per caminar vora el Manol. Després, concert de rumba catalana i botifarrada. Més informació aquí.
Portes obertes al MUME i als búnquers de la Jonquera
El Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera organitza aquest diumenge, 26 d'octubre, una visita guiada i jornada de portes obertes als búnquers de 1943, amb activitats gratuïtes que tindran lloc d’11 a 13.30 h. Més informació aquí.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina