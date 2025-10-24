Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

La Fira &quot;Fes-te Bruixa&quot; té lloc a Llers aquest cap de setmana.

La Fira "Fes-te Bruixa" té lloc a Llers aquest cap de setmana. / Ajuntament de Llers

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Fira "Fes-te Bruixa" a Llers

Festa bruixa de Llers

Imatge d'arxiu de la Fira "Fes-te Bruixa" llersenca. / Arxiu

Llers celebra aquest cap de setmana del 25 i 26 d’octubre una nova edició de la Fira "Fes-te Bruixa", un popular esdeveniment carregat d’actes participatius. La figura llegendària del comte Estruch hi és ben present. Més informació aquí.

VI "L’Escala en Marxa contra el Càncer"

Imatge d'arxiu de L’Escala en Marxa contra el Càncer.

Imatge d'arxiu de "L'Escala en Marxa contra el Càncer". / Canal 10

La Riba acollirà aquest dissabte la VI edició de "L’Escala en Marxa contra el Càncer", amb la sortida prevista a les 19 h. Abans, a partir de les 16 h, hi haurà una masterclass de zumba amb Mireia Esparch, l’actuació de la Colla Gegantera de l’Escala i la música de DJ MELI, que animaran aquesta jornada solidària plena de ritme i compromís. Més informació aquí.

Cursa Selvatjada a la Selva de Mar

La sortida de la primera edició de la Selvatjada.

La sortida de la primera edició de la Selvatjada. / Selvatjada

La Selvatjada, la cursa de trailrunning disputada a la Selva de Mar, viurà aquest dissabte, 25 d'octubre, la seva segona edició. L'edició tindrà dues modalitats que recorreran el Parc Natural del Cap de Creus: la Selvatjada Curta (de 7,5 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu dissenyats per a tots els públics) i la Selvatjada Llarga, de 15 quilòmetres més tècnics i amb més de 800 metres de desnivell positiu. Les dues distàncies tindran la sortida (a les 10 hores la Llarga, a les 10.15 hores la Curta) i l'arribada a la plaça del poble. Més informació aquí.

28è Aplec del Manol a Vilafant

Intervenció de l'arquitecte Joan Falgueras a Palol Sabaldòria de Vilafant amb menció als premis COAC 2025

Palol Sabaldòria. / Joan Falgueras

Aquest diumenge 26 d'octubre, tindrà lloc el 28è Aplec del Manol, a Vilafant. A les 9 h, sortida des de Palol Sabaldòria per caminar vora el Manol. Després, concert de rumba catalana i botifarrada. Més informació aquí.

Portes obertes al MUME i als búnquers de la Jonquera

El MUME.

El MUME. / Ajuntament de la Jonquera

El Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera organitza aquest diumenge, 26 d'octubre, una visita guiada i jornada de portes obertes als búnquers de 1943, amb activitats gratuïtes que tindran lloc d’11 a 13.30 h. Més informació aquí.

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

