Plans
Agenda del 20 al 26 d'octubre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 20 D'OCTUBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Píndoles informatives per a empreses i professionals. Reputació online On: Empuriabrava Quan: De 10 a 12 h.
FIGUERES
Club de lectura infantil de 3r de primària, coordinat per Yolanda Alcalá Aventura entre dinosaures, d’Alícia Acosta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert Ramona, adéu, de Montserrat Roig On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
FORTIÀ
Ball a càrrec de Raul On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
ROSES
Sopa de lletres: Club de lectura i més La remor de les onades, de Yukio Mishima. A càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicenç Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
