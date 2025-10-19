Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 20 al 26 d'octubre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Lectura de &quot;La remor de les onades&quot;, a Roses.

Lectura de "La remor de les onades", a Roses. / Arxiu

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 20 D'OCTUBRE

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Píndoles informatives per a empreses i professionals. Reputació online On: Empuriabrava Quan: De 10 a 12 h.

FIGUERES

Club de lectura infantil de 3r de primària, coordinat per Yolanda Alcalá Aventura entre dinosaures, d’Alícia Acosta On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Enric Tubert Ramona, adéu, de Montserrat Roig On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.

FORTIÀ

Ball a càrrec de Raul On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

ROSES

Sopa de lletres: Club de lectura i més La remor de les onades, de Yukio Mishima. A càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicenç Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.

TEMES

