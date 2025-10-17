Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sortim de casa!

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 18 i 19 d'octubre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

La Cursa de la Dona té lloc aquest cap de setmana.

La Cursa de la Dona té lloc aquest cap de setmana. / Jordi Blanco

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

XIV Fira Bolet Albanyà

Una estesa de bolets, l’any passat, a la Fira d’Albanyà. | SANTI COLL

La Fira Bolet atrau visitants any rere any. / Arxiu

El 18 i 19 d’octubre, Albanya acull la XIV Fira Bolet. Una mostra que inclou des de sortides boletaires, tallers, exposicions de bolets, gimcanes, espectacles, degustacions i àpats col·lectius al centre d'Albanyà i al Càmping Bassegoda Park. Més informació aquí.

Festa i Fira de la Magrana de Siurana

Imatge d’arxiu de la Festa i Fira de la Magrana de Siurana. | FRANCESC AGUILERA

Any rere any, la fira de la poma posa en valor el producte local. / SANTI COLL

La tradicional Festa i Fira de la Magrana torna a Siurana, del 17 al 19 d'octubre. Hi haurà activitats per a tots els gustos i edats com: caminades, inflables per a la mainada, parades de magranes i castanyes, concurs de balcos, sardanes, entre altres. Més informació aquí.

Festival Mirador Photo a Garrigàs

Mirador Photo Garrigàs 2025

Mirador Photo Garrigàs 2025. / Mirador Photo

Inauguració del XIII Festival Mirador Photo Garrigàs el 18 d'octubre amb l'exposició Coexistir, de Pau de la Calle. Es projectarà l'audiovisual Refugis de vida i després es farà una caminada fins el rentador a partir de les 17 h. Més informació aquí.

10a Cursa de la Dona de Figueres

La Cursa de la Dona de Figueres arriba aquest diumenge al seu desè aniversari | AJ FIGUERES

La Cursa de la Dona de Figueres celebra aquest diumenge el seu desè aniversari. / Ajuntament de Figueres

Figueres ja ho té tot a punt per celebrar la 10a Cursa de la Dona aquest diumenge, 19 d'octubre. Començarà a les deu del matí a la Font Lluminosa i, com cada edició, destinarà la recaptació a millorar la qualitat de vida de les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Més informació aquí.

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

