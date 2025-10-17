Albanya
Albanyà esdevé la capital del bolet durant dos dies
Aquest dissabte i diumenge s’hi celebra la Fira del Bolet amb un munt d’activitats i propostes
És temps de bolets i de festes monogràfiques i trobades entorn aquest producte de la terra. A Albanyà, els veïns fa catorze anys que li dediquen una fira que inclou des de sortides boletaires, tallers, exposicions de bolets, gimcanes, espectacles, degustacions i àpats col·lectius. La cita serà aquest dissabte 18 d’octubre i diumenge 19 d’octubre i els escenaris: el càmping Bassegoda Park i el centre d’Albanyà.
El tret de sortida de la fira es dona dissabte de bon matí, a les deu, amb una sortida boletaire en família des del càmping i a càrrec de l’expert Carlos Camargo. Una hora i mitja més tard, a la plaça Major del poble, es proposa a la mainada participar en treballs manuals relacionats amb bolets. La festa continuarà a l’hora de dinar amb un àpat boletaire al restaurant Agumas, dins del mateix càmping on, a la tarda, es traslladen els tallers infantils, en aquest cas amb material reciclat i estampacions. La jornada es tancarà amb un espectacle de màgia amb Daniel’s, a la plaça Major.
La jornada pròpiament de la fira del bolet serà diumenge. A la zona del nucli antic, els visitants seran rebuts amb tot de parades d’artesania i alimentació, moltes d’elles vinculades al món del bolet, tant fresc com sec. Cal dir que alguns d’aquests productes farciran una panera que se sortejarà al final del dia. A les deu del matí ja obrirà les portes la tradicional exposició de bolets a l’església de Sant Pere. En aquest espai, els visitants podran veure de prop tota mena de bolets, tant comestibles com tòxics, que els poden servir d’excel·lent guia introductòria al món micològic o si es decideixen a anar al bosc. Al mateix temps, i durant tot el dia s’han preparat tota mena d’activitats per amenitzar la fira, entre les quals destaca un tast de la cuina del bolet, organitzat per la comissió de Festes d’Albanyà, durant el qual els comensals podran degustar bolets i botifarra acompanyats amb un bon got de vi.
La Fira, que comptarà amb la lectura d’un pregó inaugural a càrrec de Joan Iglesias, diumenge a les onze del matí, estarà amenitzada durant tot el dia per Sam Arderiu. Aquell dia també hi haurà altres al·licients. A banda de passejades a peu per diversos indrets del poble com l’hort de la rectoria, la resclosa, la font del Comú o el carrer Sant Llorenç, també s’ha previst un dinar popular, de nou, al restaurant del càmping. Per altra, els més petits podran gaudir del muntatge d’inflables al carrer Sant Pere i un circuit de karts al camp de futbol. Des de la parada de l’AFA de l’escola de Llers proposaran un taller d’imants de bolets, entre les 10 i les 12 del matí; una gimcana familiar al càmping Bassegoda Park i un taller de demostració amb Arnau Sirvent que proposarà fer cola amb elements naturals. El taller serà a partir de dos quarts de cinc de la tarda, a la plaça Major.
Per facilitar l’accés dels visitants a la fira, l’organització oferirà aparcament senyalitzat al centre del poble.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat