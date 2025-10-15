Plans
Esport, música i tradició a la Festa Major i Fira de la Magrana de Siurana
El municipi està de celebració el 17, 18 i 19 d’octubre amb diverses activitats per a tots els públics com, jocs, caminades i concursos
Torna la Festa Major i la Fira de la Magrana de Siurana del 17 al 19 d’octubre. Durant els tres dies el poble s’omple d’activitats per a tots els gustos i per a totes les edats.
Enguany se celebra el Tercer Concurs de Balcons i Façanes, en el qual els veïns i veïnes que vulguin participar han de decorar el seu balcó amb motius festius, de tardor o inspirats en la magrana. Després un jurat valora la creativitat, l’originalitat i la participació i hi ha premis pels tres millors.
La festa arrenca amb una activitat esportiva. El divendres 17 d’octubre es fa una caminada nocturna de cinc quilòmetres pels camps i camins del municipi. El punt de trobada és a la plaça de l’Ajuntament a les set del vespre i es recomana portar calçat còmode i un frontal.
El dissabte 18 és un dia dedicat, sobretot, a la mainada. Des de les onze del matí i fins a les sis de la tarda hi ha inflables i jocs gegants a la pista de bàsquet. També es podran comprar magranes i castanyes del Caldero màgic. A les quatre de la tarda, els infants podran gaudir d’un passeig amb remolc i per acabar el dia, a les 6 de la tarda, cantada d’havaneres acompanyat d’un cremat.
El diumenge 19 està dedicat a la tradició. Així, a dos quarts d’una del migdia, se celebra la missa solemne amb l’acompanyament i concert de Gòspel a càrrec del grup Tramunt.cor. Tot seguit es farà un vermut popular i s’entregaran els premis del Concurs de Balcons. I a les cinc de la tarda hi haurà audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rossinyolets, que posarà punt final a la Festa Major.
