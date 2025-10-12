Plans
Agenda del 13 al 19 d'octubre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 13 D'OCTUBRE
FIGUERES
Formació TIC - Iniciació a la fotografia digital. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: De 9.30 a 12.30 h.
Club d’òpera coordinat per Nati Vilanova. Les noces de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, a càrrec de Meritxell Tena, crítica i divulgadora musical On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.
Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras. Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.30 h.
FORTIÀ
Ball amb Lluis On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.
ROSES
Sopa de lletres: Club de lectura i més La remor de les onades, de Yukio Mishima. A càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicenç Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
