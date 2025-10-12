Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 13 al 19 d'octubre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Les noces de Fígaro. W.A. Mozart

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

🗓️ DILLUNS 13 D'OCTUBRE

FIGUERES

Formació TIC - Iniciació a la fotografia digital. On: Biblioteca Fages de Climent Quan: De 9.30 a 12.30 h.

Club d’òpera coordinat per Nati Vilanova. Les noces de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, a càrrec de Meritxell Tena, crítica i divulgadora musical On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18 h.

Club de lectura de narrativa coordinat per Xixon Heras. Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19.30 h.

FORTIÀ

Ball amb Lluis On: Centre agrícola i social Quan: A les 18 h.

ROSES

Sopa de lletres: Club de lectura i més La remor de les onades, de Yukio Mishima. A càrrec de la Pilar Cortés On: Biblioteca Jaume Vicenç Vives Quan: A les 17 h. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

La DANA deixa persones atrapades en cotxes i baixos al Montsià, talla l’AP-7 i suspèn trens

Javier Moll aposta per una «política d’altura» que busqui «punts de coincidència» perquè Espanya avanci

David Figueira, el gallec que narrarà el partit d’Espanya en català a La 2Cat: «La gent més purista voldrà que es parli perfecte i és lògic»

L'exposició 'Glamurosa Barbie': "El millor regal" de les noces d'or de Joan Tomàs i Mercè Llobet

Una de les cinc monedes més rares del món és una de les més valuoses: supera els 4 milions de dòlars

Les criptoestafes s’acarnissen amb els de més de 60 anys: «Tenen estalvis i és més fàcil que caiguin en la trampa»

