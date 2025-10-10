La Vajol
La fira de la Vajol incorpora els premis Bolet i Castanya
“Sent el poble més petit i més alt de la comarca, ens convertim en punt de trobada per a visitants d’arreu”, apunta l’alcalde Joaquim Morillo
Castanyes torrades, bolets acabats de collir i l’encant d’un poble de muntanya: aquesta és la fórmula que ha convertit la Fira Transfronterera del Bolet i la Castanya de la Vajol en una de les cites indispensables de la tardor empordanesa. Aquest any, el municipi més petit i més alt de la comarca celebra la setena edició amb les novetats de dos premis, els Bolet i Castanya, per reivindicar amb humor la necessitat de reflexionar sobre els efectes del canvi climàtic en els productes de temporada; i l’estrena l’EscAPPe Rural La Vajol. "La Fira del Bolet i la Castanya ens ajuda a reforçar la nostra identitat com a poble i a donar a conèixer el nostre patrimoni, la nostra gastronomia i la nostra cultura", destaca l’alcalde, Joaquim Morillo, sobre la cita del proper 12 d’octubre, quan "sent el poble més petit i més alt de l’Alt Empordà, ens convertim cada any en punt de trobada per a visitants d’arreu".
La gran novetat del 2025 són els Premis Bolet i Castanya, una iniciativa que combina diversió i reflexió sobre el canvi climàtic. El Premi Castanya recollirà vídeos de caigudes divertides; mentre que el Premi Bolet es decidirà en directe en un concurs a plaça, conduït per l’actor Marià Llop i amb la participació del públic. Per guanyar el premi, s’haurà d’anar fins a la Vajol i repartit un bolet (copet simbòlic al cap, típic i popular, sempre des del bon humor) en directe. Es donaran premis al bolet més gran, al més original, a la major varietat de bolets i a la millor presentació. Els guardons seran obres artístiques creades per talents locals i vindran acompanyats de vals gastronòmics als restaurants del poble.
El cor de la festa bategarà des de primera hora al mercat d’artesania i productes de proximitat, que enguany reuneix una vintena llarga de parades amb olis d’oliva, ratafia, mel, sabons naturals, bijuteria, decoració sostenible i fins i tot roba africana.
Per als qui vulguin viure l’experiència amb el paladar, els dos restaurants del poble –Ca la Conxita i Hostal Casa Comaulis– faran un menú especial amb els bolets i les castanyes com a grans protagonistes a 35 euros. S’aconsella reservar per no quedar-se sense taula. Al pati de l’escola hi haurà servei de bar i tapes.
Actes diversos
La fira no només és per als gurmets. El matí començarà amb els Tambors de l’Albera, que posaran ritme als carrers, mentre que els Girona Urban Sketchers immortalitzaran l’essència del poble amb els seus dibuixos.
Un dels moments més esperats serà la visita guiada a la Mina Canta, amb inscripcions prèvies i places limitades (35), i que es repetirà també a la tarda. Els participants en cadascuna de les dues visites rebran una entrada per anar al MUME de la Jonquera amb una validesa de dos mesos.
El tast de vins i oli de Can Quera, a les 12 hores, és una altra de les cites destacades. Aprofitant la fira, l’únic celler del poble presentarà seu primer vi negre ecològic. Les places també són limitades.
Tot seguit, la música arribarà amb l’actuació de Persons a la plaça de l’Església. La festa continuarà a la tarda amb una sessió de Lindy Hop i Solo Jazz a càrrec de l’escola The Dawn Beat, que convidarà tothom a ballar i a deixar-se endur pel swing.
Com a cloenda cultural, l’autora Montse Roquet presentarà el llibre Caminant juntes, un relat coral que posa en valor la memòria col·lectiva i les vivències personals de les dones
