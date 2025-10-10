Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà

Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències

Consulta l'agenda completa aquí

La Ruta de l'Art de l'any 2024. / Eduard Martí

La Ruta de l'Art de l'any 2024. / Eduard Martí

Figueres

Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

Ruta de l'Art a Castelló

Un passeig per la Ruta de l'Art 2024

La Ruta de l'Art atrau molts visitants. / Eduard Martí

Del 10 al 12 d’octubre, Castelló es converteix en un gran espai d’expressió i descoberta artística. Visitar la Ruta de l'Art implica recórrer els carrers del centre històric, visitant els seus edificis, que ens transporten a una altra època. Més informació aquí.

Fira de la Poma de l'Armentera

Any rere any, la fira de la poma posa en valor el producte local. / SANTI COLL

Any rere any, la fira de la poma posa en valor el producte local. / SANTI COLL

La tradicional Fira de la Poma de l’Armentera arriba enguany a la seva 29a edició i se celebrarà aquest diumenge, 12 d’octubre, amb un programa ple d’activitats culturals, familiars i festives. Hi haurà exposicions de pintura i de cotxes antics, així com altres novetats. Es manté la línia de la poma i del producte local, amb nombroses parades de productors de la zona que presentaran els seus productes. Més informació aquí.

Fira del Bolet i la Castanya de la Vajol

La fira de la Vajol, en una imatge d'arxiu. / Josep Ribas

La fira de la Vajol, en una imatge d’arxiu. / Josep Ribas

Castanyes torrades, bolets acabats de collir i l’encant d’un poble de muntanya: aquesta és la fórmula que ha convertit la Fira Transfronterera del Bolet i la Castanya de la Vajol en una de les cites indispensables de la tardor empordanesa. Tindrà lloc aquest diumenge, 12 d’octubre, i s’han programat diversos actes. A més, hi haurà parades amb tota mena de productes artesanals. Més informació aquí.

Fira de la Cervesa de Roses

La Fira de la Cervesa Artesana de Roses.

La Fira de la Cervesa Artesana de Roses. / Ajuntament de Roses

La Fira de la Cervesa Artesana de Roses se celebra durant el 10, 11 i 12 d'octubre. Enguany compta amb la presència d'una trentena de cerveses artesanes d'arreu de Catalunya, presentades per productors que cuiden cada detall en la seva elaboració. Durant els tres dies de la fira, a més de la degustació de cerveses de diferents estils, els assistents poden gaudir de música en directe i de tastos prèmium de cervesa.

2a Nit de Fades de Terrades

La Nit de Fades és una proposta per a tota la família. / Ajuntament de Terrades

La Nit de Fades és una proposta per a tota la família. / Ajuntament de Terrades

Terrades tornarà a omplir-se de màgia, imaginació i espectacles aquest dissabte, 11 d’octubre, amb la celebració de la 2a Nit de Fades. Enguany, el teatre, el circ i un espectacle de foc seran els protagonistes. Més informació aquí.

A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.

