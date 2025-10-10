Sortim de casa!
Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Ruta de l'Art a Castelló
Del 10 al 12 d’octubre, Castelló es converteix en un gran espai d’expressió i descoberta artística. Visitar la Ruta de l'Art implica recórrer els carrers del centre històric, visitant els seus edificis, que ens transporten a una altra època. Més informació aquí.
Fira de la Poma de l'Armentera
La tradicional Fira de la Poma de l’Armentera arriba enguany a la seva 29a edició i se celebrarà aquest diumenge, 12 d’octubre, amb un programa ple d’activitats culturals, familiars i festives. Hi haurà exposicions de pintura i de cotxes antics, així com altres novetats. Es manté la línia de la poma i del producte local, amb nombroses parades de productors de la zona que presentaran els seus productes. Més informació aquí.
Fira del Bolet i la Castanya de la Vajol
Castanyes torrades, bolets acabats de collir i l’encant d’un poble de muntanya: aquesta és la fórmula que ha convertit la Fira Transfronterera del Bolet i la Castanya de la Vajol en una de les cites indispensables de la tardor empordanesa. Tindrà lloc aquest diumenge, 12 d’octubre, i s’han programat diversos actes. A més, hi haurà parades amb tota mena de productes artesanals. Més informació aquí.
Fira de la Cervesa de Roses
La Fira de la Cervesa Artesana de Roses se celebra durant el 10, 11 i 12 d'octubre. Enguany compta amb la presència d'una trentena de cerveses artesanes d'arreu de Catalunya, presentades per productors que cuiden cada detall en la seva elaboració. Durant els tres dies de la fira, a més de la degustació de cerveses de diferents estils, els assistents poden gaudir de música en directe i de tastos prèmium de cervesa.
2a Nit de Fades de Terrades
Terrades tornarà a omplir-se de màgia, imaginació i espectacles aquest dissabte, 11 d’octubre, amb la celebració de la 2a Nit de Fades. Enguany, el teatre, el circ i un espectacle de foc seran els protagonistes. Més informació aquí.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Enderroquen la històrica casa de Can Bordas de l'Escala
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Pagesos de l'Empordà propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
- Temps de pròrroga per al carrer Lasauca de Figueres amb el PSC demanant el seu tancament definitiu
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada