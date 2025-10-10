Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 18 i 19 d'octubre a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
XIV Fira Bolet Albanyà
El 18 i 19 d’octubre, Albanya acull la XIV Fira Bolet. Una mostra que inclou des de sortides boletaires, tallers, exposicions de bolets, gimcanes, espectacles, degustacions i àpats col·lectius al centre d'Albanyà i al Càmping Bassegoda Park. Més informació aquí.
Festa i Fira de la Magrana de Siurana
La tradicional Festa i Fira de la Magrana torna a Siurana, del 17 al 19 d'octubre. Hi haurà activitats per a tots els gustos i edats com: caminades, inflables per a la mainada, parades de magranes i castanyes, concurs de balcos, sardanes, entre altres. Més informació aquí.
Festival Mirador Photo a Garrigàs
Inauguració del XIII Festival Mirador Photo Garri`gàs el 18 d'octubre amb l'exposició Coexistir, de Pau de la Calle. Es projectarà l'audiovisual Refugis de vida i després es farà una caminada fins el rentador a partir de les 17 h. Més informació aquí.
10a Cursa de la Dona a Figueres
Figueres ja ho té tot a punt per celebrar la 10a Cursa de la Dona el 19 d'octubre. Començarà a les deu del matí a la Font Lluminosa i, com cada edició, destinarà la recaptació a millorar la qualitat de vida de les dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Més informació aquí.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
