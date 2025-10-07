Agenda
El teatre, els espectacles de foc i el circ, protagonistes de la segona Nit de Fades de Terrades
Té lloc aquest dissabte 11 d’octubre i programa activitats de tota mena, sobretot pels més petits
Terrades tornarà a omplir-se de màgia, imaginació i espectacle aquest dissabte, 11 d’octubre, amb la celebració de la 2a Nit de Fades. Una jornada familiar amb “espectacles per a tots els públics, on la música, els elements naturals i la companyia de les fades, els follets i els ninos ballarins ens fan endinsar en un món imaginari que ens acosta màgicament al més essencial”, segons expliquen des de l’Ajuntament, organitzador de l’esdeveniment.
Pel que fa a la programació, les activitats començaran al matí amb El món de les fades vist per un forat, una representació de Lalalà Troupe a la Societat de Terrades, de 10.30 a 11.30 hores. A continuació, la Cia. Pakipayá presentarà el seu espectacle Toca Toc, una combinació explosiva de teatre, circ i humor recomanada a partir de 7 anys, que tindrà lloc a la carpa instal·lada a la plaça Major, de 12 a 13 hores, amb aforament limitat a 75 persones.
A la tarda, la Companyia Homenots oferirà En Bum i el llibre màgic de les fades, una hora del conte musical amb bateria (de 16 a 17 h). Tot seguit, Lalalà Troupe tornarà a escena amb Viatge a l’Àfrica Màgica, de 17.15 a 18.15 hores, també a la Societat.
Després, la Cia. Pakipayá repetirà sessió de Toca Toc de 18.30 a 19.30 hores, a la carpa principal, amb aforament limitat a 75 persones.
Per tancar la jornada, la companyia Drakonia presentarà Els fills de Drako, de 20 a 20.30 hores, un impactant espectacle de foc, malabars i espases en flames que promet deixar el públic bocabadat. Es farà a la pista.
A més, “en aquesta ocasió, diversos personatges com la fada Farigola i la seva ajudant, la follet Pixi, guiaran la música de carrer Lalalà en la descoberta del món de les fades. Per fer-ho, cantaran cançons, faran ballar ninos i escoltaran rondalles al so del sac de gemecs, l’acordió de botons, el flabiol i la tamborina”, apunten des del consistori.
L’Ajuntament anima tothom a assistir-hi i a “fer volar la imaginació” en aquesta cita que omplirà el municipi de fantasia.
