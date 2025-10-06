L’Armentera
L’Armentera combina gastronomia, dansa i tradició per la Fira de la Poma
Aquest diumenge, 12 d’octubre, arriba una nova edició de la Fira de la Poma de l’Armentera amb actes per a tots els públics com ara animació, dansa, música, sardanes, exposicions i mostra de cotxes clàssics
La tradicional Fira de la Poma de l’Armentera arriba enguany a la seva 29a edició i se celebrarà aquest diumenge, 12 d’octubre, amb un programa ple d’activitats culturals, familiars i festives. Amb el lema "Molt més que una fira", l’esdeveniment vol posar en valor aquest fruit tan arrelat al territori i dinamitzar el poble amb propostes per a totes les edats. La regidora de festes Elvira Fàbrega explica que "la programació és molt dinàmica, amb una àmplia gamma d’activitats. Hi haurà exposicions de pintura, i cotxes antics, així com altres novetats. Mantenim la línia de la poma i del producte local, amb moltes parades de productors locals que presentaran els seus productes. Tindrem també una gran varietat de pomes dels nostres agricultors. Així doncs, la fira conservarà la seva essència, però estarà plena de novetats i propostes atractives per a tots els assistents".
Activitats diverses
Totes les activitats es faran a la plaça Catalunya, i començaran a dos quarts d’onze del matí amb l’animació infantil Doctor Fly Magic Show. A les 12, hi haurà una mostra de dansa contemporània a càrrec del Col·lectiu El Paller, seguida del vermut musical amb Cesc Sansalvadó. A la tarda, a partir de les 6, la cobla La Moreneta oferirà una audició de sardanes, mantenint viva la tradició musical catalana. A més, hi haurà exposicions de pintura i escultura a la Sala Nova. A més, hi haurà una exposició de cotxes antics, amb uns 30-40 vehicles previstos, una novetat d’enguany que ha generat molta expectació. Aquest any, la fira comptarà amb unes 70 parades variades, mantenint les parades emblemàtiques i introduint noves propostes per oferir una àmplia oferta de productes.
Productors locals
"La nostra collita de poma aquest any és molt bona, gràcies a la col·laboració dels productors locals, que han contribuït generosament. Estem molt contents i molt orgullosos de veure que continuem tenint pagesos, molts d’ells són joves del poble, que donen continuïtat a aquesta tradició tan important per a nosaltres. La poma és el motiu central de la fira i volem que la gent vingui a gaudir de la nostra varietat. Com sempre, les pomes estaran disponibles a la plaça de l’Església, amb els pilots perquè tothom pugui agafar pomes. És molt important veure que molta gent ve a buscar la nostra poma". La poma que es conrea a l’Armentera es ven arreu de la Costa Brava –la que està malmesa o ha caigut a terra es fa servir per sucs o melmelades– integrada dins de Poma de Girona, una marca ja reconeguda pel consumidor. "La gent ja la coneix i té un preu assequible", comenta.
Sopar de la poma
La regidora ha destacat que es repetirà el segon sopar de la poma, que tindrà lloc el 10 d’octubre, amb un menú elaborat amb productes locals, incloent-hi unes postres de poma. El sopar, que tindrà lloc a la pista poliesportiva, a les nou del vespre, comptarà amb l’animació del grup Removida i està obert a tothom. Aquest esdeveniment gastronòmic i festiu que vol posar en valor aquest producte de proximitat. Oferirà un menú complet per 15 euros amb plats elaborats amb poma: des d’una ensalada russa amb daus de poma i bull armenterenc, fins a un rostit de pollastre i botifarra amb poma confitada, mongetes blanques i pasta de full amb poma de Can Sancho. També hi haurà menú infantil per vuit euros.
El servei de bar anirà a càrrec de la FM l’Armentera i, en acabar el sopar, hi haurà concert amb el grup Removida, que oferirà versions dels anys 80. Els tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament fins al 6 d’octubre. Cal portar plat, got i coberts, i els menús no inclouen beguda.
