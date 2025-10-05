Plans
Agenda del 6 al 12 d'octubre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 6 D'OCTUBRE
FIGUERES
Primera jornada pràctica sobre intel·ligència artificial per a empreses de l'Alt Empordà. Amb ponència de Néstor Guerra, un dels grans experts en IA, i taula rodona amb Laia Dulcet, Miquel Roig, Albert Alemany i Dídac Lee On: Cercle Sport Figuerenc Quan: de 16 a 20.30 h.
Xerrada Jane Austen: una dona del seu temps, una escriptora de tots els temps, a càrrec de M. Josep Porta, llicenciada en filologia anglesa On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
NAVATA
Taller amb sabons artesans amb Ivette de Floconut On: Sala el Sindicat Quan: A les 19 h. Cal inscripció prèvia.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
