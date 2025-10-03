Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les Jornades de la Maçoneria Catalana arriben a Figueres

Aquest dijous 9 d’octubre, a les 18:30 h, al Cercle Sport Figuerenc

Jornades de la Maçoneria Catalana. / Empordà

Redacció

Figueres

Després de passar amb èxit per Girona, Barcelona i la Jonquera, les Jornades de la Maçoneria Catalana continuen el seu recorregut divulgatiu amb una nova cita a Figueres.

La jornada tindrà lloc el dijous 9 d’octubre, a les 18:30 h, al Cercle Sport Figuerenc.

Aquestes trobades s’han consolidat com un espai obert de reflexió i pensament crític, on s’han desmuntat falsos mites i s’ha fomentat el diàleg honest sobre què és i què no és la maçoneria.

L’objectiu és trencar tòpics i fer accessible un univers sovint desconegut, obrint-lo a tota la ciutadania.

