Les Jornades de la Maçoneria Catalana arriben a Figueres
Aquest dijous 9 d’octubre, a les 18:30 h, al Cercle Sport Figuerenc
Després de passar amb èxit per Girona, Barcelona i la Jonquera, les Jornades de la Maçoneria Catalana continuen el seu recorregut divulgatiu amb una nova cita a Figueres.
La jornada tindrà lloc el dijous 9 d’octubre, a les 18:30 h, al Cercle Sport Figuerenc.
Aquestes trobades s’han consolidat com un espai obert de reflexió i pensament crític, on s’han desmuntat falsos mites i s’ha fomentat el diàleg honest sobre què és i què no és la maçoneria.
L’objectiu és trencar tòpics i fer accessible un univers sovint desconegut, obrint-lo a tota la ciutadania.
