Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana (4 i 5 d'octubre) a l'Alt Empordà
Hi ha propostes per a tots els gustos i preferències
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de quatre de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres
Durant tot el cap de setmana, la Rambla de Figueres serà el punt de trobada dels professionals de la gastronomia i dels amants del bon menjar. L'esdeveniment arrencarà avui a les 18 h amb una xocolatada, i acollirà dalt l'escenari gastronòmic xerrades, demostracions de productes i degustacions. Aquí trobaràs totes les activitats.
Empuriatapes de Castelló d'Empúries
Des d'aquest divendres i fins al 12 d'octubre, Castelló d'Empúries celebra l'Empuriatapes, amb diversos establiments de restauració adherits que oferiran una tapa amb beguda per 3,5 euros. Podràs triar entre un total de 40 establiments! Consulta els restaurants adherits al programa.
Festa de l'Anxova de l'Escala
L’Escala viurà del 3 al 5 d’octubre la 35a edició de la Festa de l’Anxova, un esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició. Enguany, el protagonisme serà per al periodista Toni Cruanyes, reconegut amb el guardó d’Anxova d’Or per la difusió que ha fet del producte en els seus espais i escrits. La pregonera serà la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, gran coneixedora i defensora de les anxoves de l’Escala, amb vincles personals amb la vila. L’acte central es farà el diumenge 5 d’octubre a les 12 hores a La Punta, i inclourà el pregó, el lliurament de l’Anxova d’Or, una degustació popular d’anxoves a la Riba i una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar.. Més informació aquí.
Festival Aires de Verema a Peralada
Aquest dissabte, 4 d'octubre, té lloc el festival Aires de Verema de Peralada, amb tastos de vins i gastronomia, market de productes locals, música en directe i jocs per tota la família. Tindrà lloc al Celler Peralada, de 10 a 19 hores.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
