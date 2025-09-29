Festa de l’Anxova de l’Escala 2025: tradició, innovació i Toni Cruanyes com a Anxova d’Or
Del 3 al 5 d’octubre es viurà l'esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició i que cada tardor converteix la vila en capital de l’anxova
Fins el 12 d'octubre es podrà gaudir de la Ruta de la Tapa on hi participaran 23 establiments locals
L’Escala viurà del 3 al 5 d’octubre la 35a edició de la Festa de l’Anxova, un esdeveniment que combina gastronomia, cultura i tradició i que cada tardor converteix la vila empordanesa en capital de l’anxova. La festa és un homenatge a les arrels marineres i a la feina de generacions de dones i homes que han fet de l’anxova un producte icònic arreu del món.
Enguany, el protagonisme serà per al periodista Toni Cruanyes, reconegut amb el guardó d’Anxova d’Or per la difusió que ha fet del producte en els seus espais i escrits. La pregonera serà la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, gran coneixedora i defensora de les anxoves de l’Escala, amb vincles personals amb la vila. L’acte central es farà el diumenge 5 d’octubre a les 12 h a La Punta, i inclourà el pregó, el lliurament de l’Anxova d’Or, una degustació popular d’anxoves a la Riba i una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar.
Ruta de la Tapa del 3 al 12 d'octubre
Un dels plats forts de la festa torna a ser la Ruta de la Tapa de l’Anxova, que es farà del 3 al 12 d’octubre amb la participació de 23 establiments locals. Cada restaurant i bar proposarà una tapa creativa amb l’anxova com a protagonista, i enguany hi ha una novetat destacada: el tradicional passaport de paper es substitueix per una nova app mòbil “Tapa de l’Anxova”.
L’aplicació, que es podrà descarregar a partir de la mateixa setmana d’inici de la ruta, permetrà segellar els tastos amb codis QR, consultar els locals participants, veure distàncies i horaris, i sobretot votar per la millor tapa i la més original. A més, només per participar-hi, els usuaris entraran en sortejos molt atractius:
- Un àpat al prestigiós restaurant El Celler de Can Roca.
- Un vol en avioneta sobre Empúries, L’Escala i l’Empordà.
- Vals de compra als establiments de l’UBET.
- Lots d’anxoves de L’Escala.
Aquesta digitalització de la ruta fa més àgil i còmode l’experiència, tant per als participants com per als establiments, i situa la festa en sintonia amb les noves tecnologies.
Programa cultural de la Festa de l'Anxova 2025
La Festa de l’Anxova no és només gastronomia. El programa inclou activitats culturals i musicals que enriqueixen la celebració:
- Divendres 3 d’octubre: presentació del llibre Salaó és nom de dona. Homenatge a les treballadores de les fàbriques de salaó de L’Escala, de Lurdes Boix, i estrena del documental La salaó de peix a Empúries i L’Escala. Una indústria mil·lenària, a l’Alfolí de la Sal.
- Dissabte 4 d’octubre al migdia: Quiz de l’Anxova, un concurs per equips amb preguntes sobre la història del poble i la cultura anxovera, acompanyat de tastos de vins i tapes.
- Dissabte 4 a la nit: concert gratuït de Jazz by the Sea amb Paula Peso, que presentarà un repertori amb influències de soul, R&B i funk a l’escenari de La Punta.
A més, coincidint amb la 35a edició, l’administració de loteria L’Anxova Milionària regalarà una participació de 0,35 € per al sorteig de Nadal amb cada tiquet de degustació de pa amb tomata i anxoves.
L’Escala, bressol de l’anxova
La Festa de l’Anxova de l’Escala és molt més que una celebració gastronòmica. És un reconeixement a una indústria amb més de mil anys d’història, que ha marcat la identitat i el caràcter d’aquesta vila marinera de l’Empordà. La festa atrau cada any milers de visitants que descobreixen el sabor únic de les anxoves i la vitalitat cultural d’un poble que sap preservar les seves arrels mentre innova.
Del 3 al 5 d’octubre, viu la Festa de l’Anxova de l’Escala i descarrega’t la nova app de la Ruta de la Tapa per gaudir d’una experiència completa, amb tradició, innovació i molt sabor.
