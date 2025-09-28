Plans
Agenda del 29 de setembre al 5 d'octubre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 29 DE SETEMBRE
COLERA
Festa Major. Inflables On: Sala polivalent Quan: Tot el dia.
Ofici solemne i nova edició dels Cants de Goigs On: Església de Sant Miquel. Quan: A les 11 h.
Dinar de germanor i ball de festa major amb l'orquestra Gerunda On: Sala polivalent Quan: A les 14 h.
FIGUERES
Taller BIBLIOSTEAM - Introducció al disseny gràfic On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
VILAFANT
Donació de sang On: Les Forques Quan: De 17 a 21 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- El comerç de Figueres com a excusa per parlar de l'Edison
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
El Black Friday marcarà una nova fita per a Method XL
Un proyecto de Method Advanced Logistics