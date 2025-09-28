Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agenda del 29 de setembre al 5 d'octubre a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Ball popular amb l'orquestra Gerunda / Orquestra Gerunda

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.

Quines exposicions puc visitar aquesta setmana a l'Empordà?

🗓️ DILLUNS 29 DE SETEMBRE

COLERA

Festa Major. Inflables On: Sala polivalent Quan: Tot el dia.

Ofici solemne i nova edició dels Cants de Goigs On: Església de Sant Miquel. Quan: A les 11 h.

Dinar de germanor i ball de festa major amb l'orquestra Gerunda On: Sala polivalent Quan: A les 14 h.

FIGUERES

Taller BIBLIOSTEAM - Introducció al disseny gràfic On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.

VILAFANT

Donació de sang On: Les Forques Quan: De 17 a 21 h.

ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.

