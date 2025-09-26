Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala homenatjarà aquest dissabte la tradició marinera amb la Diada dels Pescadors

Es vol reivindicar el patrimoni marítim i gastronòmic, enfortir el vincle entre la població i la mar amb un programa festiu

Imatge d’arxiu de la Fira del Peix Blau, el passat mes de juny.

Imatge d’arxiu de la Fira del Peix Blau, el passat mes de juny. / Empordà

Redacció

L’Escala

L’Ajuntament de l’Escala presenta la Diada dels Pescadors, que se celebrarà aquest dissabte, 27 de setembre, al Port de la Clota, amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors.

"La jornada vol posar en valor la tradició marinera, la importància del peix blau i la tasca dels pescadors locals, tot oferint un programa festiu i gastronòmic obert a tothom", remarca el regidor de Promoció Econòmica i Turística, Martí Guinart.

Un dels plats forts serà el showcooking del cuiner Arnau París, cuiner i comunicador, és conegut com el cuiner Pim Pam del programa Cuines de 3Cat, a les 12 hores elaborarà receptes amb peix blau, producte estrella de la costa escalenca. Tot seguit, a les 13.30 hores, se celebrarà el Ranxo de Pescadors amb entrants, fideuà, postres i cremat. La tarda continuarà amb havaneres i cremat i la jornada es clourà amb una visita guiada al Port.

"Amb aquesta diada, emmarcada dins l’estratègia de l’Economia Blava, l’Escala vol reivindicar el patrimoni marítim i gastronòmic, enfortir el vincle entre la població i la mar, i oferir una experiència única que uneix cultura, tradició i cuina de proximitat", afegeix el regidor de Promoció Econòmica i Turística.

La jornada comença a les 11.30 i acabarà a les 16.30 hores, aproximadament. L’entrada són 10 euros i inclou showcooking, dinar i cremat. Les inscripcions estan obertes fins les 24 de setembre. A través del web .inscripcions.lescala.cat El pagamentes farà el mateix dia a l’entrada.

