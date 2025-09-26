Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Miquel de Fluvià

Dos dies farcits de gresca als carrers de Sant Miquel de Fluvià

La Festa Major del poble, entre el 27 i el 28 de setembre, arriba amb un programa carregat de diversió per a tots els públics i edats

Colla Els Picots de Fluvià, en una imatge d'arxiu.

Colla Els Picots de Fluvià, en una imatge d'arxiu. / Empordà

Sant Miquel de Fluvià

Durant el cap de setmana del 27 al 28 de setembre, Sant Miquel de Fluvià celebrarà la seva Festa Major 2025 amb un programa variat i participatiu que omplirà el municipi d’activitats culturals, familiars i festives. El dissabte 27 de setembre arrencarà amb el XXI Concurs de Dibuix a la plaça de la Vila, una cita que any rere any reuneix petits i grans entorn la creativitat. Serà a partir de les onze del matí. Tot seguit, a les dotze, s’inaugurarà l’exposició de pintura a càrrec de les dones del Centre Cívic, a la Sala de l’Abadia. Les mostres restaran obertes de des de les quatre fins a les set de la tarda, tant a la Sala de l’Abadia com a l’Aula de Cultura.

A la tarda, a partir de dos quarts de cinc, hi haurà animació infantil i xocolatada popular amb el lliurament dels premis del concurs de dibuix. A les cinc s’obrirà l’exposició de material escolar del segle XX amb fotografies del període 1925-2025, en el que serà un recorregut històric per la memòria educativa del municipi.

També a les sis de la tarda hi haurà una xerrada de l’arquitecte Josep M. Birulés Bertran anomenada "Pere Valentí, un constructor de 1925", a l’Ajuntament. Paral·lelament, es farà un Escape City, un joc de pistes pels carrers del poble. La jornada clourà a les nou del dissabte amb el sopar popular i el ball amb l’orquestra Els Blue Moon.

El diumenge 28 de setembre continuarà l’activitat amb les exposicions obertes al matí, entre les deu i la una del migdia, i l’actuació de la colla bastonera local, Els Picots del Fluvià, a dos quarts de dotze. Tot seguit, hi haurà sardanes i missa solemne amb la cobla La Vila de la Jonquera, que estrenarà la sardana Sant Miquel de Fluvià de Josep Masó i Quer. Es farà a les dotze del migdia.

A la tarda, a les cinc de la tarda, el Camp de Futbol de la Plana acollirà el partit de futbol entre el Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera. La cloenda de la festa major arribarà a les sis de la tarda, a l’església, amb un actuació de teatre del grup amateur santmiquelenc Quina obra fem?. L’obra en qüestió serà Ens ha caigut la sogra, de Lluís Coquard.

