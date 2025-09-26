Sant Miquel de Fluvià
Dos dies farcits de gresca als carrers de Sant Miquel de Fluvià
La Festa Major del poble, entre el 27 i el 28 de setembre, arriba amb un programa carregat de diversió per a tots els públics i edats
Durant el cap de setmana del 27 al 28 de setembre, Sant Miquel de Fluvià celebrarà la seva Festa Major 2025 amb un programa variat i participatiu que omplirà el municipi d’activitats culturals, familiars i festives. El dissabte 27 de setembre arrencarà amb el XXI Concurs de Dibuix a la plaça de la Vila, una cita que any rere any reuneix petits i grans entorn la creativitat. Serà a partir de les onze del matí. Tot seguit, a les dotze, s’inaugurarà l’exposició de pintura a càrrec de les dones del Centre Cívic, a la Sala de l’Abadia. Les mostres restaran obertes de des de les quatre fins a les set de la tarda, tant a la Sala de l’Abadia com a l’Aula de Cultura.
A la tarda, a partir de dos quarts de cinc, hi haurà animació infantil i xocolatada popular amb el lliurament dels premis del concurs de dibuix. A les cinc s’obrirà l’exposició de material escolar del segle XX amb fotografies del període 1925-2025, en el que serà un recorregut històric per la memòria educativa del municipi.
També a les sis de la tarda hi haurà una xerrada de l’arquitecte Josep M. Birulés Bertran anomenada "Pere Valentí, un constructor de 1925", a l’Ajuntament. Paral·lelament, es farà un Escape City, un joc de pistes pels carrers del poble. La jornada clourà a les nou del dissabte amb el sopar popular i el ball amb l’orquestra Els Blue Moon.
El diumenge 28 de setembre continuarà l’activitat amb les exposicions obertes al matí, entre les deu i la una del migdia, i l’actuació de la colla bastonera local, Els Picots del Fluvià, a dos quarts de dotze. Tot seguit, hi haurà sardanes i missa solemne amb la cobla La Vila de la Jonquera, que estrenarà la sardana Sant Miquel de Fluvià de Josep Masó i Quer. Es farà a les dotze del migdia.
A la tarda, a les cinc de la tarda, el Camp de Futbol de la Plana acollirà el partit de futbol entre el Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera. La cloenda de la festa major arribarà a les sis de la tarda, a l’església, amb un actuació de teatre del grup amateur santmiquelenc Quina obra fem?. L’obra en qüestió serà Ens ha caigut la sogra, de Lluís Coquard.
