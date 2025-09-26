Colera
Colera es prepara per a una festa diversa i participativa
La festa de Colera arriba a finals de setembre amb una programació que inclou actes populars
El municipi de Colera es vesteix de festa aquest cap de setmana amb una programació diversa, participativa i compromesa amb l’entorn. Entre el 25 al 29 de setembre, Colera ofereix durant cinc dies, activitats per a tots els públics: teatre, música en viu, cercaviles, jocs infantils, sardanes i una destacada acció de neteja del fons marí i de la platja de les Barques, impulsada per l’associació Platges Netes Colera-Portbou, que es farà dissabte a les nou del matí, si la climatologia acompanya. Amb la participació d’entitats locals com l’AFA, l’Ateneu de Colera i col·laboradors com el Club Nàutic, la festa posa en valor el teixit associatiu, el patrimoni natural i el caràcter transfronterer del municipi. Es tracta d’una oportunitat per gaudir del poble. «L’objectiu és promoure la protecció de l’Albera Marítima i la consciència ambiental», defensen des de l’associació.
Teatre per obrir la festa
La festa major d’enguany reforça els vincles amb la natura i aposta per una celebració arrelada, sostenible i compartida, destaquen des de les entitats que hi col·laboren.Així la celebració arrenca dijous 25 amb teatre a la Sala Polivalent a càrrec del Grup de Teatre St. Hilari que porta l’obra Molta merda.
Divendres 26 tindrà lloc una sortida a Molinàs amb l’escola Puig d’Esquers i l’Arnald Plujà, i al vespre, la Plaça Pi i Margall s’omplirà de música amb les havaneres del grup Badia de Roses i el concert del Trio Calavera per tancar la nit.
L’endemà, el dissabte 27, a la tarda hi haurà activitats infantils i una rua de 2 CV a càrrec de l’associació Cabres Boges, ompliran els carrers. Després hi haurà jocs de cucanyes, al passeig marítim, organitzades per l’AFA, a les cinc de la tarda. La jornada continuarà amb un recital homenatge al poeta Mario Benedetti a càrrec del Grup Llegir de Sant Jordi Desvalls, al Trull, organitzat per l’Ateneu de Colera. La festa proposa una nit de ball amb l’orquestra Moebius i les actuacions en concert de Banda Neón i DJ Office.
Finalment,diumenge 28 hi haurà activitats com el sea walking, una audició de sardanes amb la Cobla Cervianenca, inflables al parc Tramuntana. Iel dilluns 29 es tancarà la festa amb inflables tot el dia, en aquest cas a la Sala Polivalent, l’Ofici Solemne, una nova edició dels Goigs a l’església de Sant Miquel, i un dinar de germanor seguit de ball amb l’orquestra Gerunda.
