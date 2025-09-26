Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Aquesta setmana destaquem IV Fira degustació de la Cervesa Artesana de Figueres, el Festival Internacional de Màgia de Figueres, la fira El Follet d’Avinyonet de Puigventós i la XXXIII Fira de l’Oli de Ventalló

Imatge d'arxiu de la Fira de la Cervesa de Figueres.

Imatge d'arxiu de la Fira de la Cervesa de Figueres. / VisitFigueres

Redacció

Redacció

Figueres

Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.

IV Fira degustació de la Cervesa Artesana a Figueres

La Rambla de Figueres acull aquest divendres i dissabte la IV Fira de degustació de la cervesa artesana de l'Alt Empordà, amb onze estands cervesers i d'alimentació. A més, la fira proposa moltes activitats, i que acollirà durant aquest el vespre concerts de Kilombo i el grup Els Delai. Més informació aquí. I la programació la pots consultar aquí.

La Fira de la Cervesa Artesana anima la Rambla de Figueres

La Fira de la Cervesa Artesana de l'any passat. / Jordi Callol

Festival Internacional de Màgia de Figueres

Torna el Festival Internacional de Màgia de Figueres. La programació arrenca aquest divendres 26 de setembre i s’allarga fins diumenge i inclou una gala inaugural al Teatre El Jardí, espectacles gratuïts al carrer i de petit format, a preus populars, a la Cate i l’Erato. Consulta la programació aquí.

La màgia s'escampa pels carrers i les places de Figueres

Imatge d'arxiu del Festival. / Jordi Callol

Fira El Follet d’Avinyonet de Puigventós

Torna la fira El Follet d’Avinyonet. Entre el 27 i 28 de setembre, se celebraran tallers i exhibicions, espai 0-3 anys, jocs, dansa, tallers cinema, pilates, dibuixos i contes dels alumnes de l’escola. Més informació i programació aquí.

Els nens són els grans protagonistes de la Fira del Follet.

Imatge d'arxiu de la fira. / Francesc Aguilera

XXXIII Fira de l’Oli de Ventalló

Aquest diumenge, 28 de setembre, se celebra la Fira de l'oli de Ventalló, amb set productors d’oli d’arreu de la comarca i del país, i al voltant de cinquanta parades, superant les 41 de l’any passat. Més informació aquí.

La gent buscava l’oli de Ventalló a les parades. | M.T.

Fira de l'Oli de Ventalló, en una imatge d'arxiu. / M.T.

