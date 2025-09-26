Sortim de casa!
Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
Aquesta setmana destaquem IV Fira degustació de la Cervesa Artesana de Figueres, el Festival Internacional de Màgia de Figueres, la fira El Follet d’Avinyonet de Puigventós i la XXXIII Fira de l’Oli de Ventalló
Consulta l'agenda completa aquí
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquest cap de setmana a l'Alt Empordà.
IV Fira degustació de la Cervesa Artesana a Figueres
La Rambla de Figueres acull aquest divendres i dissabte la IV Fira de degustació de la cervesa artesana de l'Alt Empordà, amb onze estands cervesers i d'alimentació. A més, la fira proposa moltes activitats, i que acollirà durant aquest el vespre concerts de Kilombo i el grup Els Delai. Més informació aquí. I la programació la pots consultar aquí.
Festival Internacional de Màgia de Figueres
Torna el Festival Internacional de Màgia de Figueres. La programació arrenca aquest divendres 26 de setembre i s’allarga fins diumenge i inclou una gala inaugural al Teatre El Jardí, espectacles gratuïts al carrer i de petit format, a preus populars, a la Cate i l’Erato. Consulta la programació aquí.
Fira El Follet d’Avinyonet de Puigventós
Torna la fira El Follet d’Avinyonet. Entre el 27 i 28 de setembre, se celebraran tallers i exhibicions, espai 0-3 anys, jocs, dansa, tallers cinema, pilates, dibuixos i contes dels alumnes de l’escola. Més informació i programació aquí.
XXXIII Fira de l’Oli de Ventalló
Aquest diumenge, 28 de setembre, se celebra la Fira de l'oli de Ventalló, amb set productors d’oli d’arreu de la comarca i del país, i al voltant de cinquanta parades, superant les 41 de l’any passat. Més informació aquí.
A la comarca també s'hi celebren altres activitats que podeu consultar a la nostra agenda.
