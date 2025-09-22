Vida social
La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
Coincidint amb aquesta festivitat, diumenge 21 de setembre també es va fer la 27a Trobada de Vela Llatina
La Festa de la Sal de l’Escala va reunir aquest cap de setmana milers de persones a l’entorn de la Platja. La representació d’oficis mariners, els balls i l’arribada de les barques de vela llatina amb les veles il·luminades van ser alguns dels actes amb més afluència. La Festa de la Sal va néixer l’any 1997 per commemorar el tercer centenari de l’Alfolí (antic magatzem de sal). Enguany, la Festa de la Sal també ha coincidit amb el 30è Fòrum de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, organitzat conjuntament per l’Escala i Sant Feliu de Guíxols.
Coincidint amb la Festa de la Sal, diumenge també es feia la 27a Trobada de Vela Llatina, amb la participació d’una vintena embarcacions d’arreu dels Països Catalans i de França. La Festa es va cloure amb la presentació de «la cuina dels pescadors» i el lliurament de plaques d’homenatge d’aquest any a Salvador Feliu, Enric Casadevall, Rafel Guillot i Manel Montià.
