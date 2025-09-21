Plans
Agenda del 22 al 28 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 15 DE SETEMBRE
L’ESCALA
Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 hores.
FIGUERES
Taller BIBLIOSTEAM - Introducció al disseny gràfic On: Biblioteca Fages de Climent Quan: De 17.15 a 18.45 hores.
LA JONQUERA
Donació de sang On: La Societat Quan: De 17 a 21 h.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR L'AGENDA.
