Agenda del 22 al 28 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 22 DE SETEMBRE
L’ESCALA
Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 hores.
FIGUERES
Taller BIBLIOSTEAM - Introducció al disseny gràfic On: Biblioteca Fages de Climent Quan: De 17.15 a 18.45 hores.
LA JONQUERA
Donació de sang On: La Societat Quan: De 17 a 21 h.
🗓️ DIMARTS 23 DE SETEMBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Mediterranean Guitar Festival amb Tombant Duo, guitarra i cant On: Basílica de Sant Maria Quan: A les 21 h. Preu: A partir de 12.50 €.
FIGUERES
Presentació del llibre Curs de prosa, de Vicenç Pagès, a càrrec de Ferran Campistol i Enric Sullà On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Projecció de la pel·lícula francesa Tres amigues en versió original, protagonitzara per Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair Sinopsi: Joan ja no està enamorada de Victor i pateix per no ser honesta amb ell. Alice, la seva millor amiga, la tranquil·litza assegurant-li que ella no sent passió per la seva parella Eric i no obstant això la relació va bé. Ella ignora que ell té una aventura amb Rebecca, la seva amiga comuna... Quan Joan decideix finalment deixar Victor i aquest desapareix, les vides i les històries de les tres amigues fan un tomb. On: Cat Cinemes Quan: A les 20.30 hores.
Cinefòrum de Science Needs You amb la projecció de la pel·lícula Human. Documental francès amb guió i direcció de Yann Arthus-Bertrand. Human és un documental francès amb guió i direcció de Yann Arthus-Bertrand Sinopsi: Composta d'imatges i de testimonis, la pel·lícula del fotògraf i cineasta Yann Arthus-Bertrand retrata avui la humanitat. Rodada a 60 països durant més de 2 anys, les 2.000 persones entrevistades lliuren testimonis autèntics i profunds, abastant temes universals com la lluita contra la pobresa, la guerra, l'homofòbia però també l'amor, la família i el futur del nostre planeta. Una combinació de testimonis i plànols aeris fan de Human un documental únic. Aquesta experiència és una introspecció sobre l'ésser humà com a individu i com a ésser pertanyent a una comunitat. A través de les guerres, les desigualtats i les discriminacions, Human ens confronta amb la realitat i la diversitat de la condició humana. Més enllà del costat fosc, els testimonis mostren també l'empatia i la solidaritat de què som capaços. Posteriorment s’obrirà un debat participatiu sobre la importància de les emocions i l’empatia en la neurociència. La sessió serà conduïda per la psicòloga i periodista Mar Casas, llicenciada en Psicologia per la Universitat de Girona i en Periodisme per la Universitat de Vic. On: Cat Cinemes Quan: sessió doble de cinefòrum (a les 11.15 h i a les 20.30 h) adreçada a estudiants dels IES de l’Alt Empordà.
🗓️ DIMECRES 24 DE SETEMBRE
BORRASSÀ
Berenar ball amb Sol de Nit On: Sala Ateneu Quan: a les 18 h.
CADAQUÉS
Concert de guitarra amb Marcel Torres On: Església de Cadaqués Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
FIGUERES
Taller Bibliomakers. Expedició robòtica a l’oceà. Robòtica amb Vex GO (de 9 anys a 12 anys) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
Una història de les dones i el cinema, a càrrec de Marta Sureda Costa, gestora i investigadora cultural. Derives En contextos independents i allunyats de la indústria, algunes dones no només van poder donar forma als seus imaginaris personals de manera més artesanal, sinó que van combatre amb la seva pràctica cinematogràfica els estereotips dels personatges femenins i les narratives convencionals i patriarcals de les produccions de Hollywood. On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
LLANÇÀ
Torneig de Futbolí On: Espai Jove Quan: A les 17 h
🗓️ DIJOUS 25 DE SETEMBRE
AGULLANA
Sardanes amb La Principal d’Agullana On: Plaça Major Quan: A les 17 h.
CADAQUÉS
Donació de sang On: Casal Art i Joia Quan: de 16 a 21 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Oktoberfest On: Plaça de les Palmeres Quan: De 18 a 24 h.
COLERA
Festa Major. Molta merda, amb el Grup de Teatre St. Hilari On: Sala Polivalent Quan: A les 21.30 h.
FIGUERES
Presentació del llibre Sis escriptors catalans. Textos, documents, notes, de Narcís Garolera, presentació a càrrec de Joan Ferrerós On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 18.30 h.
Presentació i xerrada de la guia per a mares i pares No sense el meu mòbil, de Jaume Funes, amb l’autor On: Espai Cultural Bookman Quan: A les 19 h.
Projecció de la pel·lícula francesa Tres amigues en versió original, protagonitzara per Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair Sinopsi: Joan ja no està enamorada de Victor i pateix per no ser honesta amb ell. Alice, la seva millor amiga, la tranquil·litza assegurant-li que ella no sent passió per la seva parella Eric i no obstant això la relació va bé. Ella ignora que ell té una aventura amb Rebecca, la seva amiga comuna... Quan Joan decideix finalment deixar Victor i aquest desapareix, les vides i les històries de les tres amigues fan un tomb. On: Cat Cinemes Quan: A les 20.30 hores.
Projecció de la pel·lícula El ilusionista, amb Cineclub Diòptria i el Festival de Màgia. Explica la història d'un vell mag que intenta no defraudar una nena convençuda que els seus trucs de màgia són reals On: La Cate Quan: A les 20.30 hores.
LLANÇÀ
Dinamització al pati de l’INS Llançà Quan: De 10.15 a 10.35 h.
Commemoració del Dia Marítim Mundial amb diverses activitats: expositors, mostra d’entitats, jocs... Tertúlia Què podem fer nosaltres per al nostre mar? On: Espai Beta Quan: A les 19 h.
Taller d’iniciació al sushi. Descobreix el secret del sushi, a càrrec de INU SUSHI On: Espai Gastromar (Casa del Mar) Quan: A les 18 h. Preu: 10 €.
NAVATA
Donació de sang On: Centre cívic Quan: De 17 a 21 h.
🗓️ DIVENDRES 26 DE SETEMBRE
CADAQUÉS
Cicle Gaudí On: Teatre Art i Joia Quan: 19 h.
Cicle de cinema Arxipèlag On: Corral de la Gala Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Biblionadons Dalt del cel, a càrrec de Creixent amb Art. De 6 mesos a 3 anys On: Biblioteca Ramon Bordas i Estragués Quan: 17.30 h.
Oktoberfest On: Plaça de les Palmeres Quan: De 18 a 24 h.
COLERA
Festa Major. Sortida a Molinàs, amb l’escola Puig d’Esquers i l’Arnald Plujà On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 9 h. Havaneres amb el grup Badia de Roses i, tot seguit, actuació musical amb Trio Calavera On: Plaça Pi i Margall Quan: 21.30 h.
L’ESCALA
IX Workshop Empúries. La mitologia Grecoromana. III Videomapping i Patrimoni. Projectes per a una experiència de creació digital al MAC-Empúries On: MAC-Empúries Quan: De 10 a 17 h.
21a Nit de compositors i músics de cobla de l'Escala. Ballada de sardanes amb un repertori interpretat per la Gran Cobla Escalenca. Director convidat: Josep Navarro i Zafra. On: La Riba Quan: a les 21.30 h.
FIGUERES
IV Fira degustació de la Cervesa Artesana de l’Alt Empordà. Comptarà amb 11 estands i hi haurà diverses actuacions musicals On: A la Rambla Quan: De les 17 a les 22.30 h. Concert de versions amb Kilombo Quan: A les 18 h. Concert a càrrec del grup Els Delai Quan: A les 20.30 h. Més informació aquí
Contes per a nadons (- 3 anys) Animal Sound. Rockin’ Moon On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17 h.
III edició del Festival Internacional de Màgia. Sopar màgic, presentat per Lola Mento amb cinc artistes més del festival. Sorteig de samarretes i entrades pel festival. On: Restaurant Vinoteca El Terrazo Quan: A les 21 h. Reserves: 872 021 238
LLANÇÀ
Club de la Feina On: Espai Pi de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: De 9 a 14 h.
Presentació del llibre Este es mi camino, de Josep Moreno González On: Espai Beta de la Biblioteca Pere Calders (Casa de Cultura) Quan: A les 18 h.
PEDRET I MARZÀ
Pedret Folk. Presentació del festival Quan: A les 19.30 h. Concert amb Guilhem Desq Quan: A les 20 h.
PORTBOU
XI Col·loqui Internacional Walter Benjamin La democràcia liberal en crisi: un fenomen global i local. Conferència d'obertura Estats Units, Trump i les ultradretes globals: som de nou als anys trenta? Amb Federico Finchelstein On: Sala La Congesta. Quan: A les 18.30 h. Lliurament del Premi Internacional Walter Benjamin. Quan: A les 19.45 h.
ROSES
Visita guiada al Port de pesca i a la subhasta del peix de Roses On: Port de pesca Quan: A les 17 h. Preu: 6 €.
VENTALLÓ
Festa Major. Teatre Sempre viva On: Al pavelló Quan: A les 19 h. Sopar popular On: Al pavelló Quan: A les 21 h. Concert amb Mother Mine On: Al pavelló Quan: A les 23 h.
🗓️ DISSABTE 27 DE SETEMBRE
AGULLANA
Concert immersiu de Shirai On: Espai Agullana Quan: A les 18.30 h. Preu: 40 € (inclou vetllada de degustació).
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Fira El Follet d’Avinyonet, amb tallers i exhibicions, espai 0-3 anys, jocs, dansa, tallers cinema, pilates, dibuixos i contes dels alumnes de l’escola i de la llar d’infants i molt més On: Nucli antic d’Avinyonet Quan: Tot el dia.
CADAQUÉS
Cicle de cinema Arxipèlag On: Corral de la Gala Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Oktoberfest On: Plaça de les Palmeres Quan: De 12 a 24 h.
Posta de sol a l’antic estany de Castelló Festival de Senderisme de l’Alt Empordà On: Ecomuseu Farinera Quan: De 16.30 a 20 h. Preu: Adults: 6 €, menors 12 anys: 4 €
Visita comentada dels artistes a l’exposició Els 4 elements On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 18 h.
COLERA
Festa Major. Neteja del fons marí i platja de les Barques Quan: A les 9 h. Rua de 2cv On: Pels carrers del poble Quan: A les 13 h. Cucanyes On: Passeig Marítim Quan: A les 17 h.
Recital homenatge al poeta Mario Benedetti, a càrrec del Grup Llegir Teatre de Sant Jordi Desvalls On: Al Trull Quan: A les 18 h. Ball amb l’orquestra Moebius i concert amb Banda Neón i DJ Office On: Sala polivalent Quan: A les 23 h.
L’ESCALA
Alt Empordà Sea Walking 2025. Ruta de Sant Martí d’Empúries fins a la Mar de’n Manassa On: Sant Martí d’Empúries Quan: De 9 a 12 h.
IX Workshop Empúries. La mitologia Grecoromana. III Videomapping i Patrimoni. Projectes per a una experiència de creació digital al MAC-Empúries On: MAC-Empúries Quan: De 10 a 17 h.
Diada dels Pescadors- Viu en Blau. Presentació On: Port la Clota Quan: A les 11.30 h. Showcooking de Peix Blau amb Arnau París Quan: A les 12 h. Ranxo de Pescadors Quan: A les 13.30 h.
Mans a al Guitarra - Sobretaula amb havaneres i cremat Quan: A les 15 h. Visita guiada al Port Quan: A les 16.30 h. Inscripció a l'Oficina de Turisme abans del 24 de setembre o a inscripcions.lescala.cat Preu: Gratuït.
Portalblau. Teatre circ amb Hotel Iocandi On: A la Riba Quan: A les 18 h.
Presentació del llibre Proses reposades, de Miquel Martín i Serra On: Llibreria Vitel·la Quan: A les 20 h.
FIGUERES
III edició del Festival Internacional de Màgia. Taller de màgia amb Cristina de Magicolandia On: Sala Erato Quan: A les 10 h. Preu: 5 €. Aforament limitat · Reserves en línia. Conferència Magues en l’il·lusionisme: Les magues sota el signe del patriarcat, amb Gemma Navarro On: Museu del Joguet de Catalunya Quan: A les 11.45 h. Màgia al carrer amb Lola Mento On: Plaça Gala i Dalí Quan: A les 12.45 Gala de la màgia mentalista amb Javier Botía, Campió Mundial de Mentalisme On: Caputxins Quan: A les 17 h. Preu: 8 €. Màgia al carrer amb Lola Mento On: La Rambla Quan: A les 17.15 h. Màgia al carrer amb La Paya, S.A On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 18.30 h. Gala Internacional de Màgia, amb Charlie Mag (Catalunya), Håkan Berg (Suècia), Javier Botía (València), Violeta Zheng (Xina), Miguel Muñoz (Madrid) i Ramón & Alegria (Catalunya), la majoria Premis Mundials de Màgia On: Teatre el Jardí Quan: A les 20 h. Preu: De 18 a 24 euros.
Science Needs You. La jornada central, que serà conduïda per la periodista Montse Rigall On: ’Auditori Caputxins de Figueres Quan: De 10 a 14 h. Com funciona el cervell i per què la ciència no pot encara explicar la ment, a càrrec de Mara Dierssen, doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Cantàbria i directora del grup de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Quan: A les 10.10 h. Paleoneurologia: estudiant l’evolució del cervell humà”, a càrrec de Jordi Agustí i Ballester, doctorat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i professor d’investigació a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Quan: A les 11 h. Neuroeducació: aplicant les neurociències per optimitzar l’aprenentatge”, a càrrec d’ Anna Forés, professora de la Universitat de Barcelona, llicenciada i doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB. Quan: A les 12.20 h. Posteriorment, els tres ponents participaran en una taula rodona.
IV Fira degustació de la Cervesa Artesana de l’Alt Empordà. Hi participen 6 cervesers de la comarca i diversos estands d’alimentació. Amb actuacions musicals i de màgia On: A la Rambla Quan: D’11 a 22.30 h. Sessió de Pd Pawer Quan: A les 12 h. Concert de The Sugar Daddies Quan: A les 18.30 h. Actuació de Without Quan: A les 20.30 h.
Hora del conte (+ 3 anys) Bum i el secret de l’amistat, amb la Cia. Homenots On: Biblioteca Quan: A les 12 h.
LA JONQUERA
Festival Alt Empordà. Sea Walking. Ruta protoindustrial amb tast de vins a Requesens On: Aparcament del Veïnat de Requesens Quan: de 10.30 a 13.30 h. Preu: 10 €. Menors de 16 anys: 5 €.
LLANÇÀ
Tarda de cinema i crispetes On: Espai Jove Quan: A les 17.30 h.
Inauguració de la temporada teatral 3 Estacions amb l’espectacle de Magí Garcia Quanta dignitat On: Sala d’actes de la Casa de Cultura Quan: A les 20 h. Preu: 18 €.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Atènia On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
PEDRET I MARZÀ
Pedret folk. Mercat d’artesania i activitats infantils Quan: De 10 a 20 h. Visita medieval: De Marzà a Pedret Quan: A les 10 h. Concert amb Brunzit Quan: A les 11.30 h. Dinar popular Quan: A les 13 h. Trobada de violes de roda i altres instruments. Jam session Quan: De 14.30 a 16.30 h. Balls tradicionals amb Castellterçol Quan: A les 16 h. Concert amb V. Nicoli, C. Montarani i J. Prats Quan: A les 18 h.
PORTBOU
XI Col·loqui Internacional Walter Benjamin La democràcia liberal en crisi: un fenomen global i local. Conferència La melancolia i els seus usos polítics en un present turbulent, de Clara Ramas (Universidad Complutense de Madrid) On: Sala La Congesta. Quan: A les 10 h Dretes radicalitzades, discursos d'odi i gènere, de Máriam Martínez-Bascuñán (Universidad Autónoma de Madrid). Quan: A les 11 h. Debat. Quan: A les 12 h. Acte d'homenatge institucional a Walter Benjamin On: Cementiri de Portbou Quan: A les 13 h. Conferència De Berlusconi a Meloni. Itàlia com a laboratori de les extremes dretes, de Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona) Quan: A les 16 h. Conferència De Bolsonaro a Milei: una onada reaccionària a Amèrica Llatina?, de Pablo Stefanoni (Investigador de la Fundación Carolina i cap de redacció de Nueva Sociedad) Quan: A les 17 h. Debat i conclusions Quan: A les 18 h. Passi del documental Walter Benjamin, al aura del camino, de Jacobo Sucari. Diàleg amb Núria Ricart (EUROM-UB) Quan: A les 18.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
1, 2, 3 Medieval Empordanès - Festival de Senderisme (Sea Walking). Itinerari pels cims del cap de Creus on descobrirem la societat de l’època medieval des dels seus tres estaments: el poble, l’església i el poder militar, visitant el Mas Ventós, les ruïnes del poblat de Santa Helena, el Monestir de Sant Pere de Rodes (visita dins el monestir no inclosa) i el Castell de Sant Salvador de Verdera. On: Mas Ventós (ruta circular) Quan: De 10 a 14 h. Preu: 6 € adults. Menors de 16 anys: 4 €. Tast de producte local: Oli, vi, formatge i alguna “sorpresa”
ROSES
Alt Empordà Seawalking 2025: Punta Falconera, tot seguint un tram del Camí de Ronda, on es podrà veure la pedrera de Cala Lledó i altres pedreres al llarg del recorregut. El retorn es farà per l’interior, passant per les impressionants pedreres romanes, fins a tancar el circuit novament a Punta Falconera. Un cop finalitzada la ruta, a Punta Falconera, gaudirem d’un tast amb productes locals On: Punta Falconera davant el portal d’accés dels búnquers Quan: A les 9 h. Preu: 6 €. Observacions: Cal portar bon calçat i aigua.
Vista guiada: La Roses secreta. Un viatge en el temps On: Oficina de Turisme de Roses Quan: A les 16 h. Preu: 10 €.
Sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles On: Plaça de les Botxes Quan: A les 21 h.
Ball a càrrec del duet Pa d'Àngel. On: A l aSUF. Quan: A les 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Festa Major. XXI Concurs de dibuix On: Plaça de la Vila Quan: A les 11 h. Inauguració de l’exposició de pintura a càrrec de les dones del centre cívic On: Sala de l’Abadia Quan: A les 12 h. Animació infantil i, tot seguit, lliurament d’obsequis concurs de dibuix i xocolatada per a tothom On: Plaça de la Vila Quan: A les 16.30 h. Actes de Commemoració del centenari de l’edifici de les escoles velles de Sant Miquel de Fluvià (1925-2025). Inauguració de l’exposició de material escolar del segle XX i fotografies del període 1925-2025 On: Aula de Cultura de l’Ajuntament Quan: A les 17 h. Xerrada Pere Valentí i Lladó un constructor de 1925, a càrrec de l’arquitecte Josep M. Birulés Bertran On: Aula de Cultura de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià Quan: A les 18 h. Escape City, a càrrec de Gaudire On: Pels carrers del poble Quan: A les 18 h. Sopar popular i ball amb Els Blue Moon Quan: A les 21 hores.
VENTALLÓ
Festa Major. Torneig Quan: Al matí. Disco Baby On: Parc de la Bassa Quan: A les 17 h. Sopar food-trucks On: Al pavelló Quan: A les 21 h. Concerts amb Radikal Combo, Masovera Barbuda, Serial Killez i Dj Calvins On: Al Pavelló Quan: A les 23.30 h.
VILADAMAT
Ball amb Jordi Bofill. On: Local social Quan: A les 18 h.
🗓️ DIUMENGE 28 DE SETEMBRE
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Fira El Follet d’Avinyonet, amb tallers i exhibicions, espai 0-3 anys, jocs, dansa, tallers cinema, pilates, dibuixos i contes dels alumnes de l’escola i de la llar d’infants i molt més On: Nucli antic d’Avinyonet Quan: Tot el dia.
BOADELLA
Festa de Sant Miquel. Havaneres amb Els pescadors de l’Escala On: Parc de l’Horta Quan: A les 11.30 h. Dinar popular Quan: A les 13.30 h. Preu: 24 € socis. No socis, 28 €. Nens, 12 €.
CADAQUÉS
Science Needs You Diàleg sobre la persistència de la memòria: A la cruïlla entre les arts i la ciència. Es comptarà amb la participació del reconegut psiquiatre empordanès, Joan Soler Vidal, i l’historiador de l’art i escriptor Vicenç Altaió, que reflexionaran sobre el significat de la memòria i la seva influència en la creació artística i en la vida quotidiana On: Casa Museu de Salvador Dalí de Portlligat Quan: A les 11 h.
CAPMANY
Sea Walking. Dolmen de Querafumat, font del Mas Oliva, menhir Quer Afumat I, dolmen dels Estanys II Quan: A les 16 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 € per adults, 2,5 € per nens. Menors de 6 anys gratuït.
Oktoberfest On: Plaça de les Palmeres Quan: De 12 a 24 h.
COLERA
Sea Walking Mar i muntanya On: Platja de Sant Miquel de Colera Quan: A les 9 h. Ruta de pedra seca amb tast Quan: A les 16 h.
Fira de Vins Tast de vins de pissarra de l’Empordà Quan: Durant el matí
Festa Major. Inflables Quan: Tot el dia. Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 12 h.
ESPOLLA
Ball amb Pinxo On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
III edició del Festival Internacional de Màgia. Taller de màgia On: Sala Erato Quan: A les 10 h. Preu: 5 €. Aforament limitat · Reserves en línia Màgia al carrer amb Lola Mento On: Plaça Gala i Dalí Quan: A les 11.30 Màgia al carrer amb Mag Struc – Espectacle Guri Guri On: Plaça de l’Ajuntament Quan: A les 12.30 h. Gala de la màgia mentalista amb Javier Botía (Campió mundial de màgia mental) On: Caputxins Quan: A les 17 h. Preu: 8 €. Gala infantil espectacle Això no és màgia… o sí amb la Cia. Struc On: La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 8 €
Ball amb Xanadú On: Sala de ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb Josep Music. On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
LA JONQUERA
Visita guiada i portes obertes. MUME i búnquers de la Jonquera (1943) On: Museu Memorial de l’Exili Quan: D’11 a 13.30 h.
Ball amb Mil Notes On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 hores. Preu: 6 euros.
LLANÇÀ
Sortida Senderisme: La ruta de la pedra seca amb tast. Alt Empordà Sea Walking 2025 On: Oficina de Turisme de la Vila Quan: A les 9 h. Preu: 6 € adults i 3 € menors de 18 anys.
44 Aplec de Sant Silvestre. Esmorzar popular gratuït On: Davant de l’ermita de Sant Silvestre Quan: A les 10 h. Sardanes amb la Cobla Baix Empordà Quan: A les 11 h. Sardana d’exhibició i Sardana de punts lliures per la Colla Sardanista Mediterrània de Figueres Quan: A les 12 h. Missa Cantada i Concert per la Coral Palandriu de Llançà Quan: A les 12.30 h.
Ball amb Juan Ramon On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h.
ROSES
Ball a càrrec de Raul On: A la SUF Quan: A les 18 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Festa Major. Obertura de les exposicions On: Sala de l’Abadia i l’Aula de Cultura Quan: De 10 a 13 h. Actuació de la colla bastonera de Sant Miquel, Els picots del Fluvià Quan: A les 11.30 h. Sardanes i, seguidament, Missa solemne amb la cobla La Vila de la Jonquera i, a continuació, vermut de germanor Quan: A les 12 h. Partit entre Sant Miquel de Fluvià FC - UE La Jonquera On: Camp de futbol Quan: A les 17 h. Representació de l’obra de teatre Ens ha caigut la sogra, de Lluís Coquard, a càrrec del grup de teatre amateur de Sant Miquel de Fluvià Quina obra fem? Quan: A les 18 hores.
VENTALLÓ
XXXIII Fira de l’Oli de Ventalló On: Pels carrers del poble Quan: De 10 a 20 h.
Festa Major. Ofici Solemne On: A l’església Quan: A les 12 h. Concert amb la Cobla La Principal de Porqueres On: Plaça Major Quan: Tot seguit.
VILABERTRAN
Ball amb Joan Bram On: Sala de Ball Quan: A les 18 hores.
VILADAMAT
Ball amb Vives Veus On: Local social Quan: A les 18 hores
