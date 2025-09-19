L’Escala
Torna la Festa de la Sal de l'Escala: 28 anys de patrimoni i tradició marinera
Del 19 al 21 de setembre, la platja de l’antic port tornarà a ser escenari d’una celebració que posa en valor el patrimoni immaterial mariner i la tradició salinera del municipi
Aquest any, la cita coincideix la celebració del trentè Fòrum de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània
La Festa de la Sal de l’Escala arriba aquest cap de setmana a la seva 28a edició amb un programa farcit d’activitats culturals i una clara aposta per la projecció internacional. Del 19 al 21 de setembre, la platja de l’antic port tornarà a ser escenari d’una celebració que posa en valor el patrimoni immaterial mariner i la tradició salinera del municipi.
Enguany, la festa tindrà com a convidats d’honor Paiporta i Cardona dues localitats amb vincles estrets amb la cultura de la sal. Alhora, coincidirà amb la celebració del 30è Fòrum de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, un esdeveniment internacional que es desenvoluparà entre l’Escala i Sant Feliu de Guíxols del 17 al 20 de setembre i que reunirà experts i professionals del sector marítim de diversos països.
El fòrum posarà el focus en la vela llatina com a patrimoni immaterial de la UNESCO i en el paper dels museus marítims en la promoció de la salut i el benestar. Un dels objectius destacats serà la creació d’una xarxa de ciutats de la Mediterrània vinculades al patrimoni saliner, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. Amb l’eslògan "Navegant cap a un futur sostenible", el fòrum comptarà amb la participació d’una seixantena d’experts i professionals procedents d’onze països (Espanya, Itàlia, França, Noruega, Polònia, Croàcia, Eslovènia, Portugal, Montenegro, Turquia –que torna després d’un temps d’absència– i Grècia –que s’incorpora–) i arriba un any després de l’edició de 2024, que va tenir lloc a la localitat portuguesa de Sesimbra. "Estem satisfets de la participació perquè comptem amb la incorporació de professionals procedents de dos països més; torna Istanbul després d’un temps d’absència i s’incorpora un museu de Creta, pel que tindrem representants de Grècia per primera vegada", detalla Lurdes Boix, vicepresidenta de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània,
"La celebració del fòrum coincideix amb una data molt especial per al nostre poble com ho és lala Festa de la Sal. Una festivitat emblemàtica que recupera i posa en valor els oficis, les tradicions i la vida marinera que ha definit la nostra identitat al llarg dels segles", assegura l’alcalde de l’Escala Josep Bofill.
Paiporta i Cardona
Paiporta, una de les poblacions valencianes afectades per la DANA de l’octubre passat, participarà a la festa amb el grup de danses L’Espolí i la seva rondalla, que compartiran escenari amb el grup local La Farandola. A més, rebran una donació solidària procedent de la venda d’espelmes, arran de la pèrdua de material causada per les inundacions.
Pel que fa a Cardona, es formalitzarà l’agermanament amb l’Escala en un acte en què l’alcaldessa del municipi bagenc realitzarà una ofrena de sal. Aquesta col·laboració neix de l’intercanvi iniciat el passat mes de maig, quan una delegació escalenca va participar en la festa de la sal cardonina.
Cultura, tradició i participació
La Festa de la Sal mobilitza cada any prop de 300 voluntaris i atrau més de 10.000 visitants. Entre les activitats programades destaquen exposicions, tallers, rutes guiades, cuina marinera, danses tradicionals i trobades de vela llatina.
El programa s’obrirà el divendres 19 amb l’actuació del Cor Indika a l’Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala i el tradicional Cercabars musical pels establiments del front marítim.
El dissabte 20, dia central de la festa, tindrà lloc la 27a Trobada de Vela Llatina, amb una vintena d’embarcacions procedents dels Països Catalans i de França. També s’hi podrà veure una mostra d’oficis mariners, l’arribada del pailebot Santa Eulàlia carregat de sal, i la representació de danses i cançons populars. La jornada culminarà amb l’espectacle nocturn de les barques amb veles il·luminades. El diumenge, la festa es clourà amb la presentació del llibre La cuina dels pescadors de la Festa de la Sal, cinquè volum de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal, i amb un acte d’homenatge a persones destacades en la història de la celebració.
Impulsada per l’Ajuntament de l’Escala l’any 1997 per commemorar els 300 anys de l’Alfolí, la Festa de la Sal s’ha consolidat com un model de recuperació del patrimoni cultural marítim. Actualment és candidata a Bones Pràctiques en Patrimoni Immaterial per la UNESCO i manté viva la memòria de la relació ancestral entre la vila i la sal.
