Fira
Els apassionats del formatge artesà es donen cita a Lladó
Aquest diumenge 21 de setembre, el poble empordanès celebra la 29a edició de la Fira catalana del Formatge artesà amb la participació de vint-i-cinc petits formatgers artesans arribats d’arreu del país que oferiran els seus formatges de qualitat en el tradicional i popular tast
Enguany, també hi haurà formatgers de les comarques gironines, els productes dels quals estaran presents en cinc restaurants que elaboraran plats amb els seus formatges
Fa vint-i-nou anys, Lladó impulsava la Fira catalana del Formatge artesà i, en poc temps, es va convertir en la capital del formatge artesà de les comarques gironines. Edició rere edició, el poble ha anat mantenint, consolidant i fent créixer aquest honor. Que la feina s’ha fet bé ho resumeix Mariona Ballart, presidenta de l’entitat organitzadora, en una frase: "Quan dius que ets de Lladó, tothom ens coneix per la fira. Poble i fira van de bracet". A les portes de celebrar les tres dècades d’història, que volen que siguin memorables, aquest diumenge 21 de setembre tornaran a fer valer el títol amb la presència de vint-i-cinc petits formatgers artesans arribats d’arreu del país que oferiran als assistents els seus formatges de qualitat elaborats amb llet de vaca, cabra, búfala i ovella. "Tothom podrà trobar el formatge que li agrada", garanteix Ballart.
Un dels puntals de la fira és, sens dubte, el tast de formatges, en el qual participaran, enguany, tots els formatgers assistents -no hi ha grans productors, només petits artesans- oferint l’àmplia varietat de formatges que elaboren. "Són formatgers que volen venir a vendre a la gent" i explicar-los les virtuts del seu producte, assegura Ballart. El tast, que costa 13 euros, inclou quatre degustacions de formatges -l’organització regula els grams de cada tall-, una de vi o cervesa artesana, tovalló, pa, un plat de terrissa fet a Lleida, que sempre està molt buscat pels col·leccionistes, i, des de l’any passat, una copa de vi serigrafiada amb el logotip de la fira que va substituir el got de cartó que s’havia fet sempre perquè "volíem donar-li importància al vi", argumenta Ballart. Va ser tal l’èxit que al migdia no quedaven ni plats ni copes. L’any passat es van esgotar els 1.100 tiquets a disposició i enguany pujaran fins a 1.500 per no fer curt.
Nova proposta gastronòmica
D’altra banda, l’organització ha volgut potenciar la presència de formatgers de les comarques gironines després d’adonar-se, l’any passat, que, malgrat haver fet la crida, només n’havia vingut un. Per revertir una mica la situació, aquest any hi haurà presència de formatgeries de la Garrotxa i de l’Empordà. Ho han aconseguit proposant que cinc restaurants de l’entorn col·laborin amb formatgeries de les comarques gironines elaborant un plat per la fira. Això fa que "el formatger vulgui venir, que el restaurador s’entusiasmi i que el públic pugui anar-hi i conèixer que tal plat està fet amb un formatge de proximitat".
A banda dels formatgers, "que són els veritables protagonistes", a la fira també s’hi trobaran una quinzena de parades alimentàries amb mel, galetes, bunyols, vi, melmelades, paté o pa, però no d’artesans de bijuteria, objectes de decoració o tèxtil. Sí que hi haurà una parada exclusivament de creadors locals, batejada com Made in Lladó i ubicada davant el claustre, que posa en evidència el potencial artístic que acumula el poble. A més, també es podran adquirir samarretes i cartells d’aquesta edició de la fira que, com les anteriors, és una creació del dissenyador gràfic figuerenc Àlex Gifreu.
Activitats paral·leles: maridatge guiat, propostes musicals i jocs infantils
Paral·lelament a l’exposició i venda de formatges a la plaça, s’han programat diverses activitats i espectacles. Una de les que té més èxit és el maridatge guiat de formatges amb vins que enguany oferirà la Cooperativa Espolla. Se’n faran dos al matí i els conduiran dos experts formatgers. A dos quarts d’onze ho farà Joan Morillo i dues hores més tard, Marta Medran. Cada sessió, que costa vint euros i es fa a la sala Sant Joan, dona cabuda a quaranta-dues persones i l’interès és sempre molt alt.
Per amenitzar les degustacions a la plaça Major, el públic podrà escoltar les propostes musicals de Dj Mitjagger i per als més petits, aquests disposaran de jocs de fusta per entretenir-se a l’absis de l’església de Santa Maria. La proposta és a càrrec de Tot Medieval. Per tancar la fira, a partir de les set de la tarda, quan gairebé només queda la gent del poble, es farà un concert amb Könunpar, a la Placeta.
Pensant en el trentè aniversari
Per tirar endavant la fira es va constituir fa tres anys una comissió que va prendre el relleu a Jan Millastre, que havia organitzat la fira durant quinze edicions. El nucli central ara el conforma tres o quatre persones que s’han anat reunint al llarg de tot l’any. "Hem tingut idees noves i, a més, hem volgut fer les coses molt més aviat per disposar de temps", confirma Mariona Ballart. Aquest ampli marge de temps, afegeix, els permet "parlar amb tots els formatgers, que no sempre són els mateixos, amb els artesans, el grup de música...". El dia de la fira, el gruix de la comissió s’hi posa al complet i poden arribar a ser fins a una quarantena de veïns. Tots ells, junts, fan possible que la fira continuï essent un èxit. Enguany, de fet, ja han començat a rumiar com podran celebrar el trentè aniversari. Entre les novetats possibles consideren allargar la fira tot un cap de setmana amb activitats i propostes. La degustació de formatges, però, per qüestions pràctiques es faria en diumenge.
