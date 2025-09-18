Programa
Aquesta és la programació del Festival Internacional de Màgia de Figueres 2025
Del 26 al 28 de setembre, la ciutat s'omplirà d'espectacles de primer nivell amb artistes internacionals
Els carrers de Figueres tornaran a omplir-se de màgia la setmana del 26 al 28 de setembre amb la tercera edició del Festival Internacional de Màgia de Figueres. Aquest any, s'espera arribar als 7.000 espectadors, mil més que l'edició passada, amb un cartell que inclou el campió del Gran Premi Mundial de Màgia del 2018, Miguel Muñoz; el guardonat com a millor mentalista del món, Javier Botía; la maga xinesa Huang Zeng, o el suec Håkan Berg, entre altres. Aquesta és la programació:
DIVENDRES 26 DE SETEMBRE
21.00 h · Sopar Màgic al Restaurant Terrassa
- Sopar amb espectacle presentat per Lola Mento amb cinc artistes més del festival.
- Sorteig de samarretes i entrades pel festival.
- Reserves al 872 021 238
DISSABTE 27 DE SETEMBRE
10.00 h · Taller de màgia
- Cristina de Magicolandia
- Lloc: Erato
- Preu: 5 €
- Aforament limitat · Reserves en línia
12.00 h · Conferència “Magues en l’il·lusionisme”
- Les magues sota el signe del patriarcat
- A càrrec de Gema Navarro
- Lloc: Museu del Joguet
12.45 h · Màgia al carrer
- La Paya, S.A.
- Espectacle amb Lola Mento
- Lloc: Plaça Gala i Dalí
17.00 h · Gala de màgia mentalista
- Javier Botía (Campió mundial de màgia mental)
- Lloc: Caputxins
- Preu: 8 €
17.15 h · Màgia al carrer
- Lola Mento
- Lloc: La Rambla
18.30 h · Màgia al carrer
- La Paya, S.A.
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
20.00 h · Gala internacional de màgia
- Amb Charlie Mag (Catalunya), Håkan Berg (Suècia), Javier Botía (València), Violeta Zheng (Xina), Miguel Muñoz (Madrid) i Ramón & Alegria (Catalunya)
- Lloc: Teatre Jardí de Figueres
- Preu: de 18 a 24 €
DIUMENGE 28 DE SETEMBRE
10.00 h · Taller de màgia
- Cristina de Magicolandia
- Lloc: Sala Erato
- Preu: 5 €
- Aforament limitat · Reserves en línia
11.30 h · Màgia al carrer
- Lola Mento
- Lloc: Plaça Gala i Dalí
12.30 h · Màgia al carrer
- Mag Struc – Espectacle Guri Guri
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
17.00 h · Gala de màgia mentalista
- Javier Botía (Campió mundial de màgia mental)
- Lloc: Caputxins
- Preu: 8 €
18.00 h · Gala infantil
- Espectacle Això no és màgia… o sí
- Cia. Struc
- Lloc: La Cate
- Preu: 8 €
