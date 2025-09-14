Vilabertran
El dinar de la Fira de Vilabertran potenciarà els productes de qualitat de l’Empordà
El pròxim diumenge 21 de setembre, el poble celebra la 22a Fira de la Poma de Relleno i l’Horta i la Festa de Sant Ferriol, una oportunitat per a tastar diversos productes de quilòmetre zero
L’Associació els Xiprers i l’Ajuntament de Vilabertran fa dies que treballen a fons per a tenir a punt la seva popular Fira de la Poma de Relleno i l’Horta, que s’ha de celebrar el pròxim diumenge 21 de setembre i que també coincidirà amb la Festa de Sant Ferriol. I com en totes les festes majors de l’Empordà, des de temps immemorials, el tema gastronòmic té un paper principal.
Per això no és d’estranyar que Vilabertran barregi en una sola jornada el lleure festiu amb la potenciació de les tradicions de la cuina autòctona, entre les quals destaca l’elaboració artesana de les famoses pomes de relleno, una art culinària que enguany «tothom podrà tastar amb altres productes de qualitat de la comarca», segons destaca el vicepresident dels Xiprers, Joan Quera.
El paper de la cuina
I és que, a part d’un extens programa d’actes, la cuina juga un paper important en aquesta Fira. Un moment rellevant serà el del dinar popular en el centre Cívic. "La nostra poma de relleno no estarà sola, enguany farem que estigui acompanyada d’altres propostes amb segell de garantia producte de l’Empordà, com és el cas de l’arròs de pals i els brunyols de la fleca Maia, els millors de tots, guanyadors del concurs gastronòmic de l’any passat", explica Joan Quera. Ell i els companys de la junta que presideix Elvira Duch, han preparat aquest dinar amb ganes de fer comarca. El preu és de 22 euros per persona adulta (10 euros els menors fins a deu anys). L’arrencada de l’àpat no podria ser una altra que una bona amanida amb tomates de Vilabertran i embotit. Els tiquets per a participar-hi es poden reservar a la Farmàcia Ribas (972 509 419) o a Joan Quera (657 996 108). També es vendran el mateix dia de la Fira, però les places són limitades, i per això els organitzadors han previst aquest sistema de reserva prèvia.
Les pomes de relleno i els productes d’horta es podran adquirir a les parades habituals. També hi haurà tastets al migdia que aniran acompanyats amb garnatxa dolça del Celler Cooperatiu d’Espolla.
Exposició de Lluís Roura
Sobre les activitats de la Fira, en trobareu més informació a la nostra pròxima edició, però cal destacar que el dia abans, el dissabte 20 de setembre, Lluís Roura inaugura una exposició retrospectiva i presenta el llibre dels seus vuitanta anys de vida artística, una part dels quals els va desenvolupar en aquesta vila. L’acte començarà a les set de la tarda i es farà al Refectori i a la Capella de Sant Ferriol.
