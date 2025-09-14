Plans
Agenda del 15 al 21 de setembre a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
Us oferim una selecció de les activitats més interessants que es fan aquesta setmana a l'Alt Empordà com, per exemple, concerts, obres de teatre, fires i festes majors, exposicions, etc.
🗓️ DILLUNS 15 DE SETEMBRE
L’ESCALA
Demostració i taller de torn de ceràmica On: Plaça Víctor Català Quan: A les 17 hores.
FIGUERES
Taller BIBLIOSTEAM - Introducció al disseny gràfic On: Biblioteca Fages de Climent Quan: De 17.15 a 18.45 hores.
🗓️ DIMARTS 16 DE SETEMBRE
FIGUERES
Conferència inaugural del Curs de Clubs de Lectura, La passió de llegir, a càrrec de l’escriptor, traductor i editor Jaume C. Pons Alorda On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 19 h.
Festival Courts Circuit 66 - 6a edició - Projecció de curtmetratges a concurs us convida, un any més, a prendre el pols de la Catalunya, al nord i al sud, al ritme del festival. Tast gratuït de cerveses Limbk On: Cafè del Casino Quan: A les 19 h. Sessió de projeccions: cutmetratges a competició Si presque tout le monde s'appelait Georges, comèdia; A bear remember Zhang & Knight, fantàstic; Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude, Faouzi Bensaïdi, drama; Mercenari, Pier-Philippe Chevigny, drama; Hurikan, Jan Saska, Comèdia - animació On: Seu històrica del Casino Menestra Quan: A les 20 h. Concert Joan Rubau & Lluís Figueras On: Seu històrica del Casino Menestral Quan: A les 21.30 h. Cal inscripció prèvia.
LLANÇÀ
Taller creatiu: Personalitza la teva agenda. Per a joves de 12 a 29 anys. On: Espai Jove Quan: A les 17 h.
🗓️ DIMECRES 17 DE SETEMBRE
CADAQUÉS
Concert de guitarra amb Duo Arpegi On: Església de Cadaqués Quan: A les 21 h. Preu: 15 €.
LES ESCAULES
XIX Festa de la Sardana. Audició a càrrec de La Principal de les Escaules On: Plaça de les Escaules Quan: A les 17 h. Hi haurà berenar per a tothom, beure inclòs.
FIGUERES
Taller Bibliomakers. Expedició robòtica a l’oceà. Robòtica amb Vex GO (de 9 anys a 12 anys) On: Biblioteca Fages de Climent Quan: A les 17.15 h.
Una història de les dones i el cinema. Curs impartit per Marta Sureda Costa, gestora i investigadora cultural. Imaginaris. En aquesta sessió es revindicaran les poques dones que en el context industrial i jeràrquic de Hollywood van sobreviure darrere de la càmera i, sobretot, aquelles que van trobar refugi artístic en gèneres considerats “perifèrics”, com ara l’avantguardista, l’experimental i el documental. On: Museu de l’Empordà Quan: A les 19 h.
ROSES
Cinebib. Projecció de cinema On: Biblioteca Jaume Vicens Vives Quan: A les 17.30 h.
🗓️ DIJOUS 18 DE SETEMBRE
FIGUERES
Presentació de la novel·la El secret de l’Alba i del llibre d’investigació Templarios, cátaros, masones y la vida de Jesús, de Jordi Matilló Ayats On: Biblioteca Quan: A les 18.30 h.
Presentació del llibre La fabulosa història del castell de Sant Ferran. Una mirada d’avui a tres segles de vida, de Xavier Febrés. Presentarà, Anna Teixidor Colomer i clourà l’acte Mariona Seguranyes On: Castell d e Sant Ferran Quan: A les 19 h.
Òpera Carmen. Per a celebrar el 150è aniversari d’aquesta òpera i la mort del seu compositor, Georges Bizet, la Opéra Royal de Versalles presenta una recreació autèntica de la producció original On: La Cate Quan: A les 20 h. Preu: 10 €.
Curts.cat. Projecció de Fluvius, de Pere Puigbert, Timecode, de Juanjo Giménez i El príncep, d’Àlex Sardà On: Cat Cinemes Quan: A les 20.30 h. Preu: Gratuït.
LLANÇÀ
Servei Impulsa’t. Per a joves de 12 a 29 anys. On: Espai Jove Quan: De 9 a 13 h.
Dinamització al pati de l’INS Llançà Quan: De 10.15 a 10.35 h.
Cinema a Llançà: Projecció de la pel·lícula Amadeus, pel·lícula dels Estats Units de 1984 dirigida per Milos Forman. Sinopsi: Antonio Salieri és el músic més destacat de la cort de l'Emperador Josep II d'Àustria. Lliurat completament a la música, promet a Déu humilitat i castedat si, a canvi, conserva els seus extraordinaris dots musicals. Però després de l'arribada a la cort d'un jove anomenat Wolfang Amadeus Mozart, Salieri queda relegat a un segon pla. Enfurismat per la pèrdua de protagonisme, farà tot el possible per arruïnar la carrera del músic de Salzburg. Mentrestant, Mozart, aliè a les maquinacions de Salieri, sorprèn tothom amb la seva genialitat com a músic, però també amb les seves excentricitats On: Casa de Cultura Quan: A les 18 h.
ROSES
Òpera Carmen. Per a celebrar el 150è aniversari d’aquesta òpera i la mort del seu compositor, Georges Bizet, la Opéra Royal de Versalles presenta una recreació autèntica de la producció original On: Cinemes Roses Quan: A les 19.30 h. Preu: A consultar.
SANT PERE PESCADOR
Conte amb titelles: Una història sobre la diversitat familiar i, tot seguit, taller de titelles On: Biblioteca Quan: A les 17.30 h.
VILAJUÏGA
Donació de sang On: Centre cívic Punt de trobada Quan: De 17 a 21 h.
🗓️ DIVENDRES 19 DE SETEMBRE
CADAQUÉS
Cicle de cinema Arxipèlag On: Teatre Art i Joia Quan: A les 20 h.
L’ESCALA
Introducció al Ioga, a càrrec d’Anna Ribalta On: Platja de Riells. En cas de pluja es farà a la Sala del Casal del Jubilat Quan: A les 16 h.
XXVIII Festa de la Sal. Concert del Cor Indika On: Pati Alfolí de la Sal Quan: A les 19 h. Cercabars. Cercavila de cançons pels bars i tavernes de la platja amb el grup d’havaneres Arrels Escalenques On: A la Platja Quan: A les 20 h. Més informació aquí
FIGUERES
Concert de presentació oficial del disc Fent camí, del grup de música tradicional Mini-Stress On: Auditori Caputxins Quan: A les 20 h. Més informació aquí
LA JONQUERA
Hora del conte. Famílium, un munt de famílies! Històries sobre la diversitat familiar, a càrrec de Bel Bellvehí On: Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria Quan: A les 17 h.
MAÇANET DE CABRENYS
Projecció del Video-art El telescopi que cerca el regne dels cels, de Rosa Brugat i, tot seguit, passejada sota les estrelles amb explicacions de Josep Espigulé On: Can Viola Quan: A les 20 h.
ROSES
Biblionadons: Contes per a nadons d’1 a 3 anys. El Cargol Pol, a càrrec de l’Olga Cercós On: Biblioteca Quan: A les 17 h.
Visita guiada al Port de pesca i a la subhasta del peix de Roses On: Port de pesca Quan: A les 17 h. Preu: 6 €. Idiomes: Català, castellà, anglès i francès
Inauguració de l’exposició Lou-Lou Fanguette, il·lustracions de Boris Mörker On: Ca l’Anita Quan: A les 19.30 h.
SANT MORI
Festa Major. Sopar popular a càrrec de Càtering Adarju On: El Frontón Quan: A les 21 h. Preu: 25 €, menú adults i 15 € menú infantil. Monòleg a càrrec de Fernando García Torres Castro. Hi haurà rom cremat Quan: A les 22.30 h. Nit Jove amb Orquestra Mitjanit Quan: A les 23.30 h.
🗓️ DISSABTE 20 DE SETEMBRE
ALBANYÀ
Concert Duo Gaiac, amb Ariadna Montorfano, flauta travessera, i Anna Carné, violoncel On: Església d'Albanyà Quan: A les 18.30 h.
BOADELLA
Actes per presentar la revista Alberes. On: Trobada al safareig de les Escaules Quan: A les 17 h. Recorrerem uns 3 km, guiats per Dolors Padrós, per descobrir els elements patrimonials del camí Quan: De 17 a 18 h. Presentació de la revista Alberes (núm. 33: De pares a fills), a càrrec de la mestra i historiadora Núria Trobajo i la directora de la revista, Roser Bech. Al final de l'acte, hihaurà un refrigeri On: Al Parc de l'Horta de Boadella Quan: A les 18.30 h.
CADAQUÉS
XVIII Marnaton Edreams Cadaqués On: El Passeig Quan: Tot el matí
Cicle de cinema Arxipèlag On: Teatre Art i Joia Quan: A les 20 h.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Taller familiar: Fem sabons naturals On: Ecomuseu Farinera Quan: Primer torn a les 11 i segon torn a les 12.30 h. Preu: 2 € per adult, 1 € majors de 6 anys. Places limitades. Els nens i nenes han d’anar acompanyats d’un adult.
L’ESCALA
Descobreix el Parc Natural del Montgrí amb caiac On: Club Nàutic l’Escala Quan: De 9.30 a 12 h.
XXVIII Festa de la Sal. 27a Trobada de Vela llatina On: A la Platja Quan: D’11 a 13.30 h. Concerts amb Oreig de Mar On: A la Punta Quan: A les 11 h. La Bella Lola Quan: A les 12 h. XXI Trobada de cançons vora mar, amb la participació de cantadors espontanis de Ramon Manent i del Cor Indika On: A la Punta Quan: A les 12 h. Cantada de vermut pels bars i tavernes de la Platja amb Oreig de Mar i La Vella Lola On: A la Punta Quan: De 14 a 15 h. Tallers. Taller de danses ancestrals de l’Escala On: Al banc circular de la Platja Quan: D’11 a 12 h. Tallers familiars On: A la Riba Quan: D’11 a 13 h. Plats mariners On: Taverna de la Platja Quan: A les 11 h. Cuina marinera On: A la Taverna del Mar Quan: A les 12 h. Mostra de 25 oficis mariners i arribada del vaixell de la sal amb acompanyament de Tres Rondes On: A la Platja Quan: A les 17 h. Ofrena de sal de Cardona i de Paiporta (València). Intercanvi de danses entre Ball de la mainada i Grup de Danses La Farandola de l’Escala (CER) amb acompanyament musical Tres de Ronda i el grup L’Espolí de Paiporta amb la música de la seva Rondalla On: A la Punta Quan: A les 19 h. Danses ancestrals de l’Escala i Ball de Drac a la platja On: A la Punta Quan: A les 20.15 h. Arribada de les barques amb les veles il·luminades amb acompanyament de la cançó Quan jo tenia quatre anys, amb Tres de Ronda i Cor Indika On: A la Punta Quan: A les 21 h. Concert i ball amb Coi Montgrons On: A la Punta Quan: A les 22.30 h. Més informació aquí
Festival de Música Clàssics L’Escala - Empúries. Concert Tot Vals, a càrrec de Gernot Winischhofer (violí) i Denis Javorsky (piano). On: Església de Sant Martí d’Empúries Quan: A les 19 h.
FIGUERES
Fira del Col·leccionisme i del Brocanter On: A la Rambla Quan: A les 9 h.
Toni Torrico a Paraula de Músic: Un repàs entre el rock i la poesia On: Biblioteca Quan: A les 12 h.
Vespreig de la Cursa de la Dona amb Radio Cassette Night. Festa per a celebrar els 10 anys de la Cursa de la Dona del Grup Iris amb la sessió musical de Radio Cassette Night. Amb servei de bar. On: Plaça Josep Pla Quan: A les 19 h.
Vetllada poètica a càrrec d'Esteve Sala, Quim Llauger i Àngel Rodríguez amb Jordi Garbet, a la guitarra On: Taberna Libraria Quan: A les 20 h.
LLANÇÀ
Celebració del 25è Aniversari de SK KAYAK. Swim Run Tintoreres On: Sortida Popular en caiac SK + Club Pagaia Quan: De 8 a 12 h. Acte de celebració dels 25 anys SK KAYAK. Parlaments i presentació de la nova gerència On: Davant de la Capella del Port Quan: A les 13 h. Concert de música antiga On: Capella del Port Quan: A les 14 h. Arrossada popular + Sorteig On: Pineda del Port Quan: A les 14 h. Tardeo & Concert & Birres & Pans & Crepes On: Pineda del Port Quan: De 18 a 00 h.
Senderisme: Antic camí de Balleta a Llançà. Setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura On: Balleta (darrere restaurant) Quan: A les 10 h.
PALAU-SAVERDERA
Ball amb Joan Bram On: Centre cívic Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €, amb berenar.
PERALADA
Espais medievals de l’Empordà. Vilanova de la Muga i les pintures romàniques de Santa Eulàlia On: Plaça de l’Església de Vilanova de la Muga Quan: A les 12 h. Preu: 4 €.
ROSES
Roses a Peu: La ruta dels masos On: Estació d’autobusos de Roses Quan: A les 9 h. Preu: 5 €.
Gastro Tour. Un viatge pels sabors de Roses On: Oficina de Turisme de Roses Quan: A les 18 h. Preu: 15 €.
Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Plaça de les Botxes Quan: A les 22 h.
Ball a càrrec del duet Sharazan On: Sala SUF Quan: A les 22 h.
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
Inauguració dels actes de Commemoració del Centenari de l’edifici de les Escoles Velles de Sant Miquel de Fluvià On: Centre Cívic El Club Quan: A les 18 h.
SANT MORI
Festa Major. Inflables per a la mainada On: Al Frontón Quan: De 10 a 14 h. Sardanes amb la cobla La Principal e Banyoles On: Al Puig Quan: A les 12 h. Festa de l'escuma On: al Frontón Quan: a les 17 h. Correfoc amb la Colla de Diables Gàrgoles de Foc Quan: A les 22 h. Concert i ball amb La Mabot i, seguidament, DJ Jhon Salas Quan: A les 23 h.
LA VAJOL
Visita guiada a la Mina Canta On: Aparcament municipal de l’entrada de la Vajol Quan: D’11 a 13 h. Preu: 5 €. Gratuït per a veïns de la Vajol i per a menors de 12 anys.
VILABERTRAN
Inauguració de l’exposició i presentació del llibre Lluís Roura. 80 anys de memòria On: Capella de Sant Ferriol Quan: A les 19 h.
VILAJUÏGA
Portalblau de tardor. Espectacle de dansa amb Andrea de Siena i Vicenzo Gagliani On: Celler Espelt Quan: A les 18 h. Preu: 15 €. Més informació aquí
VILARITG
Nit llegendària de Vilaritg. Poesia, música i cultura. Musicat pel trio Très Jolie i presentat per Júlia Quintana Quan: A les 20 h. Hi haurà pica-pica per a tothom.
🗓️ DIUMENGE 21 DE SETEMBRE
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Enfarina’t, descobreix l’Ecomuseu Farinera On: Ecomuseu Farinera Quan: A les 12 h. Preu: 5 € per adults, 2,5 € per nens. Menors de 6 anys gratuït
L’ESCALA
XXVIII Festa de la Sal. Presentació del llibre número 5 de la col·lecció «Els oficis de la Festa de la Sal». La cuina dels pescadors, de Mariona Font, directora del Museu de l'Escala; Josep Bofill, alcalde de l'Escala; Josep Lluís Sureda, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Escala, i Lurdes Boix, directora de la Festa de la Sal. Presentació a càrrec de Manel Montià. Quan: A les 12 h. Lliurament de plaques d'homenatge de la Festa de la Sal a Salvador Feliu, Enric Casadevall, RafelGuillot i Manel Montià.
ESPOLLA
Ball amb Joan Siques On: Societat La Fraternal Quan: A les 18 h.
FIGUERES
Diada d’Aniversari de la Colla Castellera Figueres, amb Aire Nou de Bao i Guillats de la Selva com a colles convidades On: Plaça de l'Ajuntament Quan: A les 12 h.
Ball amb Txic to txic On: Sala de Ball Erato Quan: A les 17.30 h.
Ball amb David Magem On: Cercle Sport Figuerenc Quan: A les 17.30 h.
Teatre. Avui no dormo als teus braços, amb Delit Teatre. Aquesta és la història d’una dona avançada al seu temps, transgressora i oblidada, que va viure tres guerres, va desafiar el sistema i va estimar amb llibertat On: A La Cate Quan: A les 18 h. Preu: 12 €.
LA JONQUERA
Ball amb L’Aurora On: Sala Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 17.30 h. Preu: 6 €.
LLADÓ
XXIX edició de la Fira del Formatge. El tast. Comprant el tiquet de degustació Hi ha: quatre degustacions de formatge, una degustació de vi o cervesa artesana, un plat de terrissa de record de la fira 2025, una copa de vidre serigrafiada On: Davant de la Placeta Quan: Tot el dia. Preu: 13 €. Jocs de fusta a càrrec de Tot Medieval On: Absis de l’església de Santa Maria Quan: Tot el dia.
Made in Lladó. Mostra de les creadores i creadors del poble de Lladó fora de l’àmbit alimentari. Exposició i venda de productes/creacions On: Plaça Priorat (Nucli històric) Quan: Tot el dia. Maridant Formatges amb Vins, amb Joan Morillo, del restaurant Divinum de Girona amb una estrella Michelin On: Venda de Tiquets Degustació a la carpa de la Fira a la Placeta Quan: A les 10.30 h. Preu: 20 €. Maridant Formatges amb Vins, amb Marta Medran, frommelier i divulgadora del món del formatge On: Venda de Tiquets Degustació a la carpa de la Fira a la Placeta Quan: A les 12.30 h. Preu: 20 €. Actuació del DJ Mitjagger On: Plaça Major Quan: A les 12.30 h. Concert de cloenda amb Könunpar On: La Placeta Quan: A les 19 h. Més informació aquí
LLANÇÀ
Activitat en família: Animalons del cap de Creus On: Oficina de Turisme del Port Quan: A les 11 h. Preu: Gratuït.
Ball amb Joan Bram On: Residència Can Marly Quan: A les 18 h. Preu: Gratuït.
EL PORT DE LA SELVA
Trial Open el Port de la Selva. Campionat de Catalunya Quan: A les 9 h.
Visita guiada a Sant Pere de Rodes Quan: A les 12 h. Preu: 4 €/persona, menors de 8 anys gratuït Idioma: Català
Representació de l'obra de teatre Salomé, amb la Cia. I per què no? Aquesta obra narra la història de Salomé, l’artista del moment, la princesa del pop i del reggaeton i fillastra de l’empresari, inversor i magnat Herodes Antipas. Salomé és manipulada pel sistema i per la indústria musical i això la porta a, en un acte de caprici i de despit, demanar-li al seu padrastre el cap de Iokannaan, la icona rebel de la indústria, en una safata de plata On: Espai Port Quan: A les 18 h. Preu: 5 €.
Música Medieval Sant Pere de Rodes - Equinocci. Els sons de l’Apocalipsi, Antoni Madueño & Odette Castro & Álvaro Vicente & Pep Aymerich On: Església de Sant Pere de Rodes Quan: A les 19 h. Preu: Activitat gratuïta amb un aforament de 100 persones.
ROSES
Cursa de la Dona de Roses. Escalfament On: Sortida davant de la Ciutadella Quan: A les 9.30 h amb Eva Bueno. Sortida de la cursa. Quan: A les 10 h. Donatiu anticipat, 10 €. No anticipat, 12 €. Fila 0, 10 € amb entrega de samarreta, per qui no vulgui participar en la cursa.
La Roses secreta. Un viatge en el temps On: Oficina de Turisme Quan: A les 11 h. Preu: 10 €.
Ball amb el grup Love Me Tender On: SUF Quan: A les 18 h.
SANT MORI
Festa Major. Vermut musical amb Canela N Drama On:Davant del bar Quan: A les 12 h. Ofici solemne amb actuació musical On: A l'església Quan: A les 12.45 h. Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles On: Davant del bar del centre social Quan: A les 17 h.
TERRADES
44è Aplec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. Audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà Quan: A les 11 h. Ofici solemne Quan: A les 12 h.
VILABERTRAN
22a Fira de la Poma de "Relleno", l’horta i festa de Sant Ferriol. Venda de pomes de relleno i diverses parades On: Plaça Hortolans, plaça Monturiol i entorn Quan: Tot el dia. Portes obertes a la Torre d’en Reig. Accés al terrat. Vista panoràmica de l’Empordà Quan: De 10 a 14 h. Visites guiades al monestir romànic de Santa Maria, a càrrec d’EducArt, serveis culturals Quan: A les 10 i 16 h. Desfilada de capgrossos acompanyats pels GraLlers de Llers i cercavila pels voltants de la fira Quan: A les 10.30 h. Ofici solemne de Sant Ferriol On: Església de Santa Maria Quan: A les 11 h. Taller d’empelt d’arbres fruiters, a càrrec de Sebastià Pou On: Plaça Hortolans Quan: A les 11.30 h. Tastets de les pomes de relleno Quan: D’11.30 a 13.30 h. Sardanes, a càrrec de la cobla Els Rossinyolets On: Plaça Major Quan: A les 12 h. Presentació del llibre Figueres de Por III- Edició Vilabertran On: Canònica de Vilabertran Quan: A les 12 h. Demostració del procés d’elaboració del vi (la premsa del raïm) i degustació del most, a càrrec de Lluís Torrent On: Plaça Hortolans Quan: A les 13 h. Dinar gastronòmic On: Centre cívic Quan: A les 14 h. Preu: 22 €, infantil, fins a 10 anys, 10 €. Taller de dansa per a nens i nenes amb les famílies, a càrrec de Marta Mora, professora de biodansa On: Hort del Prior Quan: A les 16.30 h. Espectacle Arrels, de la companyia Silver&Gold, duet acrobàtic i aeri de l’Alt Empordà On: Al bell mig del claustre de la canònica Quan: A les 17 h. Ball de tarda amb el grup La Banda Gogh On: Plaça Major Quan: A les 19 h. Més informació aquí
