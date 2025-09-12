Festes
Pregó, xupinasso i música per als joves per obrir un cap de setmana festiu i solidari a Vilafant
La celebració, del 12 al 14, recull donacions a benefici dels infants malalts de càncer del centre hospitalari Sant Joan de Déu
Vilafant celebrarà la seva Festa Major dedicada a Sant Cebrià del 12 al 14 de setembre, un esdeveniment pensat per a totes les edats que, a més, incorpora un vessant solidari a benefici dels infants malalts de càncer de Sant Joan de Déu. Amb el lema «Cada festa, un motiu per ajudar», la regidora de Festes, Rebeca López, remarca que «creiem que les festes poden ser un moment per ser solidaris. Hem afegit guardioles perquè qui vulgui pugui participar en les donacions. Al final, haurem gaudit molt i ajudat a una gran causa».
El tret de sortida de les activitats va a càrrec del centre d’educació Especial Mare de Déu del Mont, que celebra aniversari i fa el pregó. També, la Revolució Jove i l’Espai Jove han proposat iniciar el cap de setmana amb una Tronada Major, un autèntic xupinassu. La festa que preparen els joves tornarà al nucli antic de Vilafant i omplirà la primera nit de música i bon ambient. La proposta, sota el nom VilafantFest, oferirà activitats dinàmiques, food trucks i concerts per garantir la diversió de tothom. Montse de la Llave, alcaldessa de Vilafant, considera que: «La Festa Major és un dels moments més esperats de l’any. Hem apostat per sumar-hi solidaritat i per concentrar les activitats en punts més pròxims, com el nucli antic. Volem que tothom pugui gaudir de la celebració».
Actes durant tot el cap de setmana
El divendres 12 de setembre, Vilafant comença la Festa Major amb una jornada plena d’activitats. A dos quarts de set de la tarda, davant de l’Ajuntament, tindrà lloc la concentració i fotografia de grup dels capgrossos casolans, amb obsequis per als infants. A les set, la cercavila de gegants i capgrossos recorrerà el nucli antic fins a El Cau, amb la participació de la Colla Gegantera i els grallers Els Rajolers. A dos quarts de vuit, a El Cau, es farà el pregó i la Tronada Major que donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major. A partir de les vuit, la festa es traslladarà a l’aparcament de l’Església amb el Vilafant Fest 2025, amb barra de la Revolució Jove, food trucks i Punt Lila. Hi haurà Happy Hour fins a les nou, actuacions de joves artistes locals amb «Veus Joves», dinàmiques amb «La Revolució Jove» i concerts amb l’Orquestra Mitjanit i, per tancar la nit, sessió amb el DJ ADCØ. La jornada es desenvoluparà sota el lema «Vilafant lliure de violències masclistes».
El dissabte 13 de setembre, Vilafant viurà una intensa jornada de Festa Major amb activitats per a totes les edats. Al matí, a partir de les 9, començarà la matinal esportiva amb ioga a El Cau, vòlei platja, marxa nòrdica i una classe de zumba. Al pavelló municipal, es disputarà una jornada de bàsquet amb partits amistosos. A les 11, el Parc de Les Mèlies acollirà el 17è Circuit Viari amb bicicletes, una activitat infantil que promou la seguretat viària. A les 12, a Palol Sabaldòria, es farà una visita teatralitzada gratuïta. A la tarda, a les 3, començarà el 6è Torneig de Vòlei Platja Popular, seguit de la 16a Baixada de Carretons. A les 6, hi haurà inflables infantils gratuïts a l’Era de Can Gelada. A les 8, gran concert de Festa Major amb La Principal de la Bisbal a la plaça Major, seguit d’un sopar popular.
Cercavila de grallers
Finalment, el diumenge 14 de setembre, es repeteix una jornada plena d’activitats. Al matí, a partir de les 8, començarà la cercavila de gralles pels carrers del nucli antic. Al pavelló municipal, es disputarà el 8è Torneig de Futbol Sala i el 6è Torneig de Vòlei Platja. De deu del matí a dues del migdia, al centre cívic Les Mèlies hi haurà jocs de taula i de rol. A les 10, a l’Església de Sant Cebrià, hi haurà un ofici solemne musicat, i a les 12 h, sardanes amb la cobla La Cervianenca i un vermut popular. A la tarda, activitats infantils a la plaça Major amb La Màgia del Mag Arnau i La Maleta viatgera. Per posar punt final, a les 8, el Grup de Playback de l’Associació de la Gent Gran Clau de Sol oferirà l’espectacle Aires de Festa
