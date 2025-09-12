Festival medieval
El programa d'actes del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025, que se celebra aquest cap de setmana
Enguany té lloc del 12 al 14 de setembre, i no hi faltaran clàssics com el mercat, el sopar i el torneig
Castelló d'Empúries celebra un any més el festival Terra de Trobadors. Enguany té lloc del 12 al 14 de setembre, i no hi faltaran clàssics com el mercat, el sopar i el torneig. Així mateix, també destaca la presentació d'un drac gegant durant l'espectacle inaugural i de cloenda, l'estrena de nombrosos espectacles i la participació de companyies estrangeres. Aquesta és la programació completa:
DIVENDRES 12 DE SETEMBRE
- 18 h | Hort del Convent de Santa Clara. Contes medievals – a càrrec de Joan de Bover "Bou". Organitza: Biblioteca Ramon Bordas Estragués
- A partir de les 19 h | Plaça del Vi – Taverna dels Pecadors. Els Pecats Capitals – a càrrec de C.F. Esplais
- 19.30 h | Des de la plaça Jaume I fins a la plaça Mn. Cinto Verdaguer. Cercavila inaugural
- 20 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer. Espectacle inaugural: “Un fogatjament inesperat”. Amb totes les entitats de la vila participants i la col·laboració d'Improvisto’s Krusty Show, Els Berros de la Cort, Kabayla Zingary, La Cremallera, Acibreira, Lôa Trovadoresca, Claire Thomas, Escola de dansa Soniquete, Drakonia, La Guerxa Teatre
- 20 h | La Taverna dels Bufons, Plaça Jaume I. Tast medieval de vi – Preu: 20 € (Inscripcions a Instagram @lacolladel6al9)
- 21 h | Palau dels Comtes. Sopa Comtal – Preu: 30 € (reserva prèvia obligatòria). Indumentària dels segles XIII-XV obligatòria.
- De 21 a 23 h | Diverses tavernes. Sopars medievals amb música i animació itinerant. A càrrec de: La Cremallera Teatre, Els Berros de la Cort, Acibreira, Kabayla Zingary, Lôa Trovadoresca
- De 21 a 00 h | Convent de Santa Clara. El Foc del Salner-Bruixes – Espectacle de foc. Aportació econòmica: Adults 2 €, infants 1 €
- 21.30 h | Campament Fora Muralles. Esquetxos de foc – a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show
- 21.30 a 23.30 h | Carrer Comalac. El Camí de l’Infern: “Sant Miquel i els Pecats Infernals”. Teatre i foc a càrrec dels Senyors del Foc (Col·laboren Despertaferro i Alma Cubrae)
- 23 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer. Gran Espectacle de Foc: “Palmarius” – a càrrec de Pyronix Production
DISSABTE 13 DE SETEMBRE
Activitats continuades
- Zona Fora Muralles – Campament, exposició d’armes, vida de campament, tallers…
- Taverna del Molí – Retrats medievals a càrrec del Via Crucis Vivent
- Itinerant – Teatre: El Delator, El Canut de Monedes, Joanot el Leprós
- Plaça del Vi – Els Pecats Capitals
- Zona La Fàbrica Gòtica – L’Home Cargol (11-14 h i 16-19 h)
- Taverna dels Bufons – La Ruleta de Pocions Medievals
- Taverna del Cau de les Monges – Ballades Populars de la Polca d’Ours
- Taverna del Bordell – Les Meques del Bordell
Programació matí
- 11 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort (música medieval)
- 11 h | Plaça dels Homes – Arribada de Músics i Còmics (La Cremallera Teatre)
- 11.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Traginers de la Biga (Drakonia)
- 11.30 h | Claustre de Santa Clara – El Bavastell Antic (Galiot Teatre)
- 11.30 h | Plaça dels Homes – Esquetxos Medievals (Improvisto’s Krusty Show)
- 11.30 h | Carrer Comalac – Lôa Trovadoresca (música medieval)
Programació tarda
- 16 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Graïatus (música medieval)
- 16 h | Zona Fora Muralles – Acibreira (música medieval)
- 16 h | Palau dels Comtes – Els Berros de la Cort (música medieval)
- 16.30 h | Pati de la Farinera i Campament de Soldats – Els Traginers de la Biga
- 16.30 h | Claustre de Santa Clara – El Bavastell Antic
- 16.30 h | Diversos espais – Gent d’Empúries (teatre i humor)
- 16.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – El Testament Perdut (Despertaferro)
- 16 h | Palau dels Comtes – Uno Dos Trino (màgia)
- 16.30 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants (Colla Gegantera)
- 17 h | Zona Fora Muralles – Kabayla Zingary
- 17 h | Plaça de la Llana – Lôa Trovadoresca
- 17 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Joglars i Trobadores
- 17 h | Plaça dels Homes – Malatitsch (circ)
- 17 h | Plaça del Joc de la Pilota – Esquetxos Medievals
- 19 h | Plaça Jaume I – Uno Dos Trino (màgia)
- 19 h | Zona Fora Muralles – Els Traginers de la Biga
- 19.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort
- 19.30 h | Plaça de les Monges – Els Rastrejadors (La Cremallera Teatre)
- 20 h | Paller del Molí – Acibreira
- 20 h | Carrer Comalac – Kabayla Zingary
- 20.30 h | Palau dels Comtes – El Partiment (Mostra de Cançó Improvisada)
- 20.30 h | Itinerant – Cercavila Bruixes
- 21 h | Itinerant – El Sarabastall (cercavila festiva)
- A partir de les 21 h | Itinerant nocturn – La Caça del Dip (passacarrers nocturn)
- De 21 a 00 h | Convent de Santa Clara – El Foc del Salner-Bruixes
- 21.30 h | Zona Fora Muralles – Esquetxos de Foc
- 22 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Corretavernes (Senyors del Foc)
- 22.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Gran Concert: Acus Vacuum
DIUMENGE 14 de SETEMBRE
Activitats continuades
- Zona Fora Muralles – Campament, tallers, exposició d’armes
- Taverna del Molí – Retrats medievals
- Itinerant – El Delator, El Canut de Monedes, Joanot el Leprós
- Plaça del Vi – Els Pecats Capitals
- Zona La Fàbrica Gòtica – L’Home Cargol
- Taverna dels Bufons – Ruleta de Pocions Medievals
- Taverna del Cau de les Monges – Ballades Populars
- Taverna del Bordell – Les Meques del Bordell
Programació matí
- 11 h | Plaça dels Homes – Arribada de Músics i Còmics
- 11 h | Plaça Jaume I – Els Traginers de la Biga
- 11.30 h | Zona Fora Muralles – Gent d’Empúries
- 11.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Kabayla Zingary
- 11.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
- 11.30 h | Palau dels Comtes – Lôa Trovadoresca
- 11.30 h | Plaça del Vi – Uno Dos Trino (màgia)
- 11.30 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres (teatre i humor)
- 12 h | El Bordell – La Cort d’Empúries al Carrer de la Luxúria
- 12 h | Zona Fora Muralles – Acibreira
- 12 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants
- 12 h | Plaça dels Homes – Els Berros de la Cort
- 12.30 h | Carrer Comalac – L’Estriada de Corda dels Mariners
- 12.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
- 12.30 h | Zona Fora Muralles – No volem pagar (teatre i lluita)
- 12.30 h | Plaça de les Monges – La Comparsa del Gegant de Vímet
- 12.30 h | Plaça Jaume I – Esquetxos Medievals
- 13 h | Palau dels Comtes – Acibreira
- 13 h | Plaça dels Homes – Malatitsch
- 13 h | Tavernes del Carrer Comalac – Graïatus
- 13 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres
- 13.30 h | Zona Fora Muralles – Kabayla Zingary
- 13.30 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Contes i Rondalles
- 13.30 h | Plaça de les Monges – Les Torres
- 13.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort
Programació tarda
- 16 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Joglars i Trobadores
- 16 h | Del Palau dels Comtes a Plaça dels Homes – Kabayla Zingary
- 16 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants
- 16.30 h | Plaça dels Homes – Lôa Trovadoresca
- 16.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
- 16.30 h | Carrer Comalac – Graïatus
- 16.30 h | Taverna del Cau de les Monges – Ballada de la Polca d’Ours
- 16.30 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres
- 16.30 h | Palau dels Comtes – Acibreira
