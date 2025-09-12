Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festival medieval

El programa d'actes del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025, que se celebra aquest cap de setmana

Enguany té lloc del 12 al 14 de setembre, i no hi faltaran clàssics com el mercat, el sopar i el torneig

Castellonins i visitants vibren sempre amb el Terra de Trobadors.

Castellonins i visitants vibren sempre amb el Terra de Trobadors. / Ajuntament de Castelló

Redacció

Redacció

Castelló d’Empúries

Castelló d'Empúries celebra un any més el festival Terra de Trobadors. Enguany té lloc del 12 al 14 de setembre, i no hi faltaran clàssics com el mercat, el sopar i el torneig. Així mateix, també destaca la presentació d'un drac gegant durant l'espectacle inaugural i de cloenda, l'estrena de nombrosos espectacles i la participació de companyies estrangeres. Aquesta és la programació completa:

DIVENDRES 12 DE SETEMBRE

  • 18 h | Hort del Convent de Santa Clara. Contes medievals – a càrrec de Joan de Bover "Bou". Organitza: Biblioteca Ramon Bordas Estragués
  • A partir de les 19 h | Plaça del Vi – Taverna dels Pecadors. Els Pecats Capitals – a càrrec de C.F. Esplais
  • 19.30 h | Des de la plaça Jaume I fins a la plaça Mn. Cinto Verdaguer. Cercavila inaugural
  • 20 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer. Espectacle inaugural: “Un fogatjament inesperat”. Amb totes les entitats de la vila participants i la col·laboració d'Improvisto’s Krusty Show, Els Berros de la Cort, Kabayla Zingary, La Cremallera, Acibreira, Lôa Trovadoresca, Claire Thomas, Escola de dansa Soniquete, Drakonia, La Guerxa Teatre
  • 20 h | La Taverna dels Bufons, Plaça Jaume I. Tast medieval de vi – Preu: 20 € (Inscripcions a Instagram @lacolladel6al9)
  • 21 h | Palau dels Comtes. Sopa Comtal – Preu: 30 € (reserva prèvia obligatòria). Indumentària dels segles XIII-XV obligatòria.
  • De 21 a 23 h | Diverses tavernes. Sopars medievals amb música i animació itinerant. A càrrec de: La Cremallera Teatre, Els Berros de la Cort, Acibreira, Kabayla Zingary, Lôa Trovadoresca
  • De 21 a 00 h | Convent de Santa Clara. El Foc del Salner-Bruixes – Espectacle de foc. Aportació econòmica: Adults 2 €, infants 1 €
  • 21.30 h | Campament Fora Muralles. Esquetxos de foc – a càrrec d’Improvisto’s Krusty Show
  • 21.30 a 23.30 h | Carrer Comalac. El Camí de l’Infern: “Sant Miquel i els Pecats Infernals”. Teatre i foc a càrrec dels Senyors del Foc (Col·laboren Despertaferro i Alma Cubrae)
  • 23 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer. Gran Espectacle de Foc: “Palmarius” – a càrrec de Pyronix Production

DISSABTE 13 DE SETEMBRE

Activitats continuades

  • Zona Fora Muralles – Campament, exposició d’armes, vida de campament, tallers…
  • Taverna del Molí – Retrats medievals a càrrec del Via Crucis Vivent
  • Itinerant – Teatre: El Delator, El Canut de Monedes, Joanot el Leprós
  • Plaça del Vi – Els Pecats Capitals
  • Zona La Fàbrica Gòtica – L’Home Cargol (11-14 h i 16-19 h)
  • Taverna dels Bufons – La Ruleta de Pocions Medievals
  • Taverna del Cau de les Monges – Ballades Populars de la Polca d’Ours
  • Taverna del Bordell – Les Meques del Bordell

Programació matí

  • 11 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort (música medieval)
  • 11 h | Plaça dels Homes – Arribada de Músics i Còmics (La Cremallera Teatre)
  • 11.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Traginers de la Biga (Drakonia)
  • 11.30 h | Claustre de Santa Clara – El Bavastell Antic (Galiot Teatre)
  • 11.30 h | Plaça dels Homes – Esquetxos Medievals (Improvisto’s Krusty Show)
  • 11.30 h | Carrer Comalac – Lôa Trovadoresca (música medieval)

Programació tarda

  • 16 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Graïatus (música medieval)
  • 16 h | Zona Fora Muralles – Acibreira (música medieval)
  • 16 h | Palau dels Comtes – Els Berros de la Cort (música medieval)
  • 16.30 h | Pati de la Farinera i Campament de Soldats – Els Traginers de la Biga
  • 16.30 h | Claustre de Santa Clara – El Bavastell Antic
  • 16.30 h | Diversos espais – Gent d’Empúries (teatre i humor)
  • 16.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – El Testament Perdut (Despertaferro)
  • 16 h | Palau dels Comtes – Uno Dos Trino (màgia)
  • 16.30 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants (Colla Gegantera)
  • 17 h | Zona Fora Muralles – Kabayla Zingary
  • 17 h | Plaça de la Llana – Lôa Trovadoresca
  • 17 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Joglars i Trobadores
  • 17 h | Plaça dels Homes – Malatitsch (circ)
  • 17 h | Plaça del Joc de la Pilota – Esquetxos Medievals
  • 19 h | Plaça Jaume I – Uno Dos Trino (màgia)
  • 19 h | Zona Fora Muralles – Els Traginers de la Biga
  • 19.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort
  • 19.30 h | Plaça de les Monges – Els Rastrejadors (La Cremallera Teatre)
  • 20 h | Paller del Molí – Acibreira
  • 20 h | Carrer Comalac – Kabayla Zingary
  • 20.30 h | Palau dels Comtes – El Partiment (Mostra de Cançó Improvisada)
  • 20.30 h | Itinerant – Cercavila Bruixes
  • 21 h | Itinerant – El Sarabastall (cercavila festiva)
  • A partir de les 21 h | Itinerant nocturn – La Caça del Dip (passacarrers nocturn)
  • De 21 a 00 h | Convent de Santa Clara – El Foc del Salner-Bruixes
  • 21.30 h | Zona Fora Muralles – Esquetxos de Foc
  • 22 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Corretavernes (Senyors del Foc)
  • 22.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Gran Concert: Acus Vacuum
Les recreacions històriques, les demostracions d’artesans o l’ambientació medieval han combinat el seu atractiu amb els espectacles, entre els quals han sobresortit els nocturns. El públic ha respost a la crida d’un esdeveniment plenament consolidat. FOTOS de SANTI COLL i TERRA DE TROBADORS |

Imatge d'arxiu d'un espectacle. / TERRA DE TROBADORS

DIUMENGE 14 de SETEMBRE

Activitats continuades

  • Zona Fora Muralles – Campament, tallers, exposició d’armes
  • Taverna del Molí – Retrats medievals
  • Itinerant – El Delator, El Canut de Monedes, Joanot el Leprós
  • Plaça del Vi – Els Pecats Capitals
  • Zona La Fàbrica Gòtica – L’Home Cargol
  • Taverna dels Bufons – Ruleta de Pocions Medievals
  • Taverna del Cau de les Monges – Ballades Populars
  • Taverna del Bordell – Les Meques del Bordell

Programació matí

  • 11 h | Plaça dels Homes – Arribada de Músics i Còmics
  • 11 h | Plaça Jaume I – Els Traginers de la Biga
  • 11.30 h | Zona Fora Muralles – Gent d’Empúries
  • 11.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Kabayla Zingary
  • 11.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
  • 11.30 h | Palau dels Comtes – Lôa Trovadoresca
  • 11.30 h | Plaça del Vi – Uno Dos Trino (màgia)
  • 11.30 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres (teatre i humor)
  • 12 h | El Bordell – La Cort d’Empúries al Carrer de la Luxúria
  • 12 h | Zona Fora Muralles – Acibreira
  • 12 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants
  • 12 h | Plaça dels Homes – Els Berros de la Cort
  • 12.30 h | Carrer Comalac – L’Estriada de Corda dels Mariners
  • 12.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
  • 12.30 h | Zona Fora Muralles – No volem pagar (teatre i lluita)
  • 12.30 h | Plaça de les Monges – La Comparsa del Gegant de Vímet
  • 12.30 h | Plaça Jaume I – Esquetxos Medievals
  • 13 h | Palau dels Comtes – Acibreira
  • 13 h | Plaça dels Homes – Malatitsch
  • 13 h | Tavernes del Carrer Comalac – Graïatus
  • 13 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres
  • 13.30 h | Zona Fora Muralles – Kabayla Zingary
  • 13.30 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Contes i Rondalles
  • 13.30 h | Plaça de les Monges – Les Torres
  • 13.30 h | Plaça Mn. Cinto Verdaguer – Els Berros de la Cort

Programació tarda

  • 16 h | Plaça de les Monges – Cercavila de Joglars i Trobadores
  • 16 h | Del Palau dels Comtes a Plaça dels Homes – Kabayla Zingary
  • 16 h | Plaça Jaume I – Ball de Gegants
  • 16.30 h | Plaça dels Homes – Lôa Trovadoresca
  • 16.30 h | Convent de Santa Clara – El Bavastell Antic
  • 16.30 h | Carrer Comalac – Graïatus
  • 16.30 h | Taverna del Cau de les Monges – Ballada de la Polca d’Ours
  • 16.30 h | Plaça Jaume I – Tres Mestres d’Obres
  • 16.30 h | Palau dels Comtes – Acibreira

