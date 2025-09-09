Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Diada de Catalunya

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca

Ofrena floral a Figueres amb motiu de la Diada.

Ofrena floral a Figueres amb motiu de la Diada. / Arxiu

Redacció

Redacció

Figueres

🗓️ DIMECRES 10 DE SETEMBRE

L’ARMENTERA

  • Audició de sardanes a càrrec de La Principal de Porqueres On: Plaça Sarau (Catalunya) Quan: A les 20 hores.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

  • 9a Marxa de torxes per la independència On: Concentració davant de la Casa Gran Quan: A les 21 hores.
  • Inici de la 9a Marxa de torxes On: Davant de la Casa Gran Quan: A les 21.30 hores.

FIGUERES

  • La vigília de la Diada Nacional. Glosa a càrrec de Cor de Carxofa On: Plaça de l’Església de Sant Pere Quan: A les 19.30 hores.

FORTIÀ

  • VII Musclada. Actuació en directe del grup d’havaneres Arrels Escalenques On: Plaça Catalunya Quan: A les 21 hores. Preu: 19 €.

GARRIGUELLA

  • Pujada a la Mata On: Sortida des de la Mare de Déu del Camp Quan: A les 19 hores. Caminadors i corredors
  • Trobada a la Mata amb la posta de sol, hissada de banderes i brindis Quan: A les 20 hores.
  • Pica-pica On: Mare de Déu del Camp Quan: A la tornada.

NAVATA

  • Acte institucional. Lectura del manifest i, seguidament, el Cant dels Segadors On: Plaça 11 de Setembre Quan: A les 20.30 h.

EL PORT DE LA SELVA

  • Marxa de les torxes per la llibertat On: Trobada a l’aparcament del far Quan: A les 20.30 hores. Preu torxa: 4 €. Sortida pel camí de ronda Quan: A les 20.45 hores.
  • Hissada de la senyera i cant d'Els Segadors On: A la platja, davant de l’ajuntament Quan: A les 21.45 hores.
  • Botifarrada popular On: Plaça de la Gent Gran Quan: A les 22 hores. Preu: 7 €.

ROSES

  • Concert del grup Ruc’n’Roll (versions de rock Català) On: Plaça de les Botxes Quan: A les 19 hores.

VILANOVA DE LA MUGA

  • Activitats per a infants, tobogns, llits elàstics, tir amb arc On: Passeig Empordà Quan: De 17 a 20 h.
  • Botifarrada popular + coques i rom cremat On: Passeig Empordà Quan: A les 21 h. Preu: 2 €.
  • Elecció del pubillatge 2025 On: Passeig Empordà Quan: A les 22 h.
  • Ball amb la Band Gogh On: Passeig Empordà Quan: A les 22.30 h.

🗓️ DIJOUS 11 DE SETEMBRE

AGULLANA

  • Parlaments i ofrena floral a la senyera On: Plaça Major Quan: A les 11 hores.
  • Concert amb la Coral Germanor Empordanesa On: Església Sant Maria d’Agullana Quan: A les 12 hores.
  • Castellers amb la Colla Castellera de Figueres On: Plaça Major Quan: A les 17 hores.

L’ARMENTERA

  • Concert a càrrec dels Mam i Pipa On: Plaça de l’Església Quan: A les 20.30 hores. Hi haurà rom cremat i coca per a tothom.

BORRASSÀ

  • Exposició de fotografies dels Racons de Borrassà.
  • Taller de sardanes per a petits i grans a càrrec de Mediterrània Dansa Quan: D’11 a 12.30 hores.
  • Entrega de premis als guanyadors del concurs fotogràfic de Racons de Borrassà Quan: A les 12.30 hores.
  • Dinar de germanor On: Jardins de Cal Governador Quan: A les 14 hores. Cadascú es porta el seu dinar.
  • Porteu jocs de taula Quan: A la tarda.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

  • Lectura del Manifest i cant d'Els Segadors, amb els cantaires de la Coral Castellonina On: Plaça dels Homes Quan: A les 10 hores.
  • Mitja audició de sardanes amb la cobla Sol de Banyuls Quan: tot seguit.
  • Esmorzar popular Quan: Després de les sardanes.
  • Sortida a la manifestació de l’ANC a Girona On: Davant de l’Hotel Empòrium Quan: A les 14.45 hores.

COLERA

  • Pujada de la senyera a Puig d’Esquers On: Trobada al parc Tramuntana Quan: A les 7.30 h.
  • Sardanes amb la cobla Genisenca On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 12 hores.

FIGUERES

  • Ofrena floral al monument als Drets dels Pobles. Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya amb les intervencions de Jordi Masquef, alcalde; Eduard Cebrià, president d’Òmnium Alt Empordà, i Hug Domènech de la Plataforma per la Llengua de la Catalunya Nord. Hi actuarà la Coral Polifònica Figueres. On: Plaça de l’Escorxador Quan: A les 10 hores.
  • Ballada de sardanes per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb la cobla La Principal d’Olot On: Rambla Quan: A les 18.30 hores.

GARRIGUELLA

  • Audició de música catalana amb Marta Rodeja i Raül-Marc Portell i, tot seguit, vermut Quan: A les 11.30 hores.

LA JONQUERA

  • Acte institucional Diada Nacional de Catalunya amb l’Orfeó Jonquerenc On: MUME Quan: A les 12 hores.
  • Concert vermut amb el grup Limoncello On: Sala La Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 12.45 hores.
  • Audició de Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Carrer Major, davant de la Societat Quan: A les 18 hores.
  • Havaneres amb el grup Terra Endins i cremat On: Plaça Nova Quan: A les 21.30 hores.

LLANÇÀ

  • Parlament de l’alcaldessa Núria Escarpanter Olivet On: Plaça Catalunya, Port Quan: A les 10.45 hores.
  • Ofrena floral al Monument de Catalunya i, tot seguit, cant coral a càrrec de la Coral Palandriu On: Plaça Catalunya, Port Quan: A les 11 hores.
  • Cant dels Segadors i audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà On: Plaça Major, Vila Quan: A les 12 hores.

MASARAC

  • Vesprada a Masarac. Concert amb les 4 de 4 On: Pati de Can Batllori Quan: A les 18 hores.
  • NAVATA
  • Pujada a la Mare de Déu del Mont On: Sortida de l’Era de l’Obra, parada de Can Serra, a Falgars Quan: A les 6 hores.
  • Acte institucional. Lectura del manifest de la Diada de Catalunya i cant de l’Himne Nacional de Catalunya, Els Segadors On: Al Pla de Solls Quan: A les 13 hores.
  • Dinar popular Quan: A les 13.30 hores.

PAU

  • Campionat de Botifarra Quan: A les 10 hores.
  • Alçada de la Senyera On: Puig Castellar Quan: A les 17 hores.
  • Parlaments, Sardanes enllaunades i 3a Morterada d’All i Oli Quan: A les 18.30 hores.
  • Botifarrada Popular (cal reservar tiquet) Quan: A les 19.30 hores. Preu: 6 €.

EL PORT DE LA SELVA

  • Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls On: A l’Arbre (plaça del Moll d’en Balleu) Quan: A les 12 hores.

ROSES

  • Lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla Principal del Rosselló On: Plaça de les Botxes Quan: A les 19 hores.
  • Botifarrada solidària en benefici de l’ Associació FADIR On: Plaça de les Botxes Quan: A les 20 hores. Preu: 8 €.

SANT PERE PESCADOR

  • Lectura del manifest i audició de sardanes Quan: A les 11.30 hores.
  • Actuació en directe de Cesc Sansalvadó Quan: A les 12 hores.

VENTALLÓ

  • Caminada popular al Puig Segalar On: Pavelló Municipal Quan: A les 8.30 hores.

VILAJUÏGA

  • Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça 11 de Setembre Quan: A les 19 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
  2. El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
  3. LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
  4. Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
  5. La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
  6. La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
  7. El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
  8. Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà

Les elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients

Les elèctriques alerten del gran col·lapse: el 83% de les seves xarxes estan saturades i no poden connectar més clients

Lluís Llach, president de l’ANC: “Salvador Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons”

Lluís Llach, president de l’ANC: “Salvador Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons”

Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros

Surt a subhasta a Londres una obra única de Dalí valorada en 518.000 euros

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Detenen in fraganti dues dones a Roses mentre robaven en dos pisos

Catalunya disposarà d’urgències psiquiàtriques als grans hospitals

Catalunya disposarà d’urgències psiquiàtriques als grans hospitals

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos

La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis

La Global Sumud Flotilla denuncia que un dels vaixells ha estat atacat amb un dron a Tunis
Tracking Pixel Contents