Diada de Catalunya
Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà
Us oferim una selecció dels actes més interessants que es fan a la comarca
🗓️ DIMECRES 10 DE SETEMBRE
L’ARMENTERA
- Audició de sardanes a càrrec de La Principal de Porqueres On: Plaça Sarau (Catalunya) Quan: A les 20 hores.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- 9a Marxa de torxes per la independència On: Concentració davant de la Casa Gran Quan: A les 21 hores.
- Inici de la 9a Marxa de torxes On: Davant de la Casa Gran Quan: A les 21.30 hores.
FIGUERES
- La vigília de la Diada Nacional. Glosa a càrrec de Cor de Carxofa On: Plaça de l’Església de Sant Pere Quan: A les 19.30 hores.
FORTIÀ
- VII Musclada. Actuació en directe del grup d’havaneres Arrels Escalenques On: Plaça Catalunya Quan: A les 21 hores. Preu: 19 €.
GARRIGUELLA
- Pujada a la Mata On: Sortida des de la Mare de Déu del Camp Quan: A les 19 hores. Caminadors i corredors
- Trobada a la Mata amb la posta de sol, hissada de banderes i brindis Quan: A les 20 hores.
- Pica-pica On: Mare de Déu del Camp Quan: A la tornada.
NAVATA
- Acte institucional. Lectura del manifest i, seguidament, el Cant dels Segadors On: Plaça 11 de Setembre Quan: A les 20.30 h.
EL PORT DE LA SELVA
- Marxa de les torxes per la llibertat On: Trobada a l’aparcament del far Quan: A les 20.30 hores. Preu torxa: 4 €. Sortida pel camí de ronda Quan: A les 20.45 hores.
- Hissada de la senyera i cant d'Els Segadors On: A la platja, davant de l’ajuntament Quan: A les 21.45 hores.
- Botifarrada popular On: Plaça de la Gent Gran Quan: A les 22 hores. Preu: 7 €.
ROSES
- Concert del grup Ruc’n’Roll (versions de rock Català) On: Plaça de les Botxes Quan: A les 19 hores.
VILANOVA DE LA MUGA
- Activitats per a infants, tobogns, llits elàstics, tir amb arc On: Passeig Empordà Quan: De 17 a 20 h.
- Botifarrada popular + coques i rom cremat On: Passeig Empordà Quan: A les 21 h. Preu: 2 €.
- Elecció del pubillatge 2025 On: Passeig Empordà Quan: A les 22 h.
- Ball amb la Band Gogh On: Passeig Empordà Quan: A les 22.30 h.
🗓️ DIJOUS 11 DE SETEMBRE
AGULLANA
- Parlaments i ofrena floral a la senyera On: Plaça Major Quan: A les 11 hores.
- Concert amb la Coral Germanor Empordanesa On: Església Sant Maria d’Agullana Quan: A les 12 hores.
- Castellers amb la Colla Castellera de Figueres On: Plaça Major Quan: A les 17 hores.
L’ARMENTERA
- Concert a càrrec dels Mam i Pipa On: Plaça de l’Església Quan: A les 20.30 hores. Hi haurà rom cremat i coca per a tothom.
BORRASSÀ
- Exposició de fotografies dels Racons de Borrassà.
- Taller de sardanes per a petits i grans a càrrec de Mediterrània Dansa Quan: D’11 a 12.30 hores.
- Entrega de premis als guanyadors del concurs fotogràfic de Racons de Borrassà Quan: A les 12.30 hores.
- Dinar de germanor On: Jardins de Cal Governador Quan: A les 14 hores. Cadascú es porta el seu dinar.
- Porteu jocs de taula Quan: A la tarda.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
- Lectura del Manifest i cant d'Els Segadors, amb els cantaires de la Coral Castellonina On: Plaça dels Homes Quan: A les 10 hores.
- Mitja audició de sardanes amb la cobla Sol de Banyuls Quan: tot seguit.
- Esmorzar popular Quan: Després de les sardanes.
- Sortida a la manifestació de l’ANC a Girona On: Davant de l’Hotel Empòrium Quan: A les 14.45 hores.
COLERA
- Pujada de la senyera a Puig d’Esquers On: Trobada al parc Tramuntana Quan: A les 7.30 h.
- Sardanes amb la cobla Genisenca On: Plaça Pi i Margall Quan: A les 12 hores.
FIGUERES
- Ofrena floral al monument als Drets dels Pobles. Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya amb les intervencions de Jordi Masquef, alcalde; Eduard Cebrià, president d’Òmnium Alt Empordà, i Hug Domènech de la Plataforma per la Llengua de la Catalunya Nord. Hi actuarà la Coral Polifònica Figueres. On: Plaça de l’Escorxador Quan: A les 10 hores.
- Ballada de sardanes per a commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb la cobla La Principal d’Olot On: Rambla Quan: A les 18.30 hores.
GARRIGUELLA
- Audició de música catalana amb Marta Rodeja i Raül-Marc Portell i, tot seguit, vermut Quan: A les 11.30 hores.
LA JONQUERA
- Acte institucional Diada Nacional de Catalunya amb l’Orfeó Jonquerenc On: MUME Quan: A les 12 hores.
- Concert vermut amb el grup Limoncello On: Sala La Societat Unió Jonquerenca Quan: A les 12.45 hores.
- Audició de Sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera On: Carrer Major, davant de la Societat Quan: A les 18 hores.
- Havaneres amb el grup Terra Endins i cremat On: Plaça Nova Quan: A les 21.30 hores.
LLANÇÀ
- Parlament de l’alcaldessa Núria Escarpanter Olivet On: Plaça Catalunya, Port Quan: A les 10.45 hores.
- Ofrena floral al Monument de Catalunya i, tot seguit, cant coral a càrrec de la Coral Palandriu On: Plaça Catalunya, Port Quan: A les 11 hores.
- Cant dels Segadors i audició de sardanes amb la cobla Baix Empordà On: Plaça Major, Vila Quan: A les 12 hores.
MASARAC
- Vesprada a Masarac. Concert amb les 4 de 4 On: Pati de Can Batllori Quan: A les 18 hores.
- NAVATA
- Pujada a la Mare de Déu del Mont On: Sortida de l’Era de l’Obra, parada de Can Serra, a Falgars Quan: A les 6 hores.
- Acte institucional. Lectura del manifest de la Diada de Catalunya i cant de l’Himne Nacional de Catalunya, Els Segadors On: Al Pla de Solls Quan: A les 13 hores.
- Dinar popular Quan: A les 13.30 hores.
PAU
- Campionat de Botifarra Quan: A les 10 hores.
- Alçada de la Senyera On: Puig Castellar Quan: A les 17 hores.
- Parlaments, Sardanes enllaunades i 3a Morterada d’All i Oli Quan: A les 18.30 hores.
- Botifarrada Popular (cal reservar tiquet) Quan: A les 19.30 hores. Preu: 6 €.
EL PORT DE LA SELVA
- Sardanes amb la cobla Sol de Banyuls On: A l’Arbre (plaça del Moll d’en Balleu) Quan: A les 12 hores.
ROSES
- Lectura del manifest de la Diada Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla Principal del Rosselló On: Plaça de les Botxes Quan: A les 19 hores.
- Botifarrada solidària en benefici de l’ Associació FADIR On: Plaça de les Botxes Quan: A les 20 hores. Preu: 8 €.
SANT PERE PESCADOR
- Lectura del manifest i audició de sardanes Quan: A les 11.30 hores.
- Actuació en directe de Cesc Sansalvadó Quan: A les 12 hores.
VENTALLÓ
- Caminada popular al Puig Segalar On: Pavelló Municipal Quan: A les 8.30 hores.
VILAJUÏGA
- Sardanes amb la cobla Cervianenca On: Plaça 11 de Setembre Quan: A les 19 h.
